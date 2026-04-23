Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Svěřenci trenéra Jana Tomajka navázali na středeční vítězství nad Spojenými státy americkými 3:2 v prodloužení a vedou skupinu B. V dalším duelu je čeká v sobotu Německo.
Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany
V brance českého týmu nahradil oproti úvodnímu utkání proti USA Skleničku Psohlavec. V úvodu se do první šance dostal Isaksson, ale minul branku. Za Tomajkův výběr zahrozil poprvé v 5. minutě Katolický, jehož střelu kryl Törnblom. V osmé minutě se dostal sám před českého gólmana Meijer, zakončení mu ale nevyšlo.
Na druhé straně měli příležitosti po objetí branky Šebesta a po přečíslení kapitán Tomek. Ve 12. minutě se dostal před Psohlavce Nömme a trefil levou tyč. Törnbloma nepřekonali Katolický ani Řípa a Švédové odolali i při vyloučení Adama Anderssona.
V úvodu druhé části pokryl český gólman bekhendovou dorážku Meijera. V čase 25:22 se radovali Češi z vedení. Klaus se uvolnil kličkou mezi kruhy a zamířil přesně pod horní tyč. Ve 29. minutě se dostal do úniku Nordmark, ale neměl přesnou mušku. Törnblom si poradil s Řípovou střelou.
Češi se neprosadili při Brattově trestu, při kterém pálil nebezpečně z levého kruhu Hartl. V závěru druhé části stihl koncem hole vyrazit Commandovu teč Psohlavec, na druhé straně nadvakrát nepřekonal gólmana Trefný a při švédském přečíslení netrefil puk v dobré pozici Bartholdsson .
Ve 46. minutě byl blízko vyrovnání Hermansson, který trefil střelou zpoza pravého kruhu protější tyč. Potom vyrazil Psohlavec Ciltheho střelu a Törnbloma nepřekonal Katolický. V 51. minutě se po Klausově přihrávce před švédského gólmana a Řípově střele odrazil puk od levé tyče do pravé, ale za brankovou čárou neskončil. V čase 50:35 naopak využil Norman střelou z levého kruhu už po sedmi sekundách přesilovku při trestu Trefného a vyrovnal.
Další šance Švédů měli Palme, Bartholdsson a Command. V 57. minutě nepřekonal Psohlavce ani Isaksson, který zakončil individuálně přečíslení. Švédové nabídli českému týmu 121 sekund před koncem početní výhodu za faul Lidéna a Tomajkův výběr šanci využil. Tomek našel z levého kruhu na pravém Vaněčka, který zamířil nad přesouvajícího se Törnbloma.
50:35 Nordmark (Hermansson, Elofsson)
25:22 Klaus (Řípa, Řehák)
59:39 Vaněček (Tomek, Ruml)
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Eriksson, Gudmundsson, Cilthe, Palme, Bratt – Hermansson, Meijer (A), Nömme – Bartholdsson, Sörensson, Isaksson – Command, Zirath, L. Andersson (C) – A. Andersson, Kim, Karlsson – Nordmark.
Psohlavec (Sklenička) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Michálek, Byrtus, Hora – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Katolický, Šichtař, Hartl – Řehák, Řípa, Klaus – Sedláček, Trefný, Šebesta – Kubín.
Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Willie (USA)
Počet diváků: 1444
00:49 Floriš (Jakubec, Botka)
06:56 Selič (Bereš)
37:40 Jakubec (Šramatý)
25:36 Jones-Nilsson (Kjølmoen, Dimitriev-Jensen)
Hrenák (Husár) – Kovalčík (A), Goljer (C), Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Ozogány, Potočka, Tariška – Šramatý, Jakubec, Selič – Melicherik.
Vant Aas (Freimanis) – Juntti, Tollefsen, Berg (A), Säther, Dimitriev-Jensen, Martinsen, Backlund – Aaram-Olsen (A), Ask Haglund, Caspersen-Snilsberg – Kjølmoen (C), Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen – Frostestad Gulbrandsen, R. Johansen, Bjorland – Normann Kalinka, Kvernstad, Nergard – Stensland.
Rozhodčí: Heidemann (USA), Pilný (CZE) – Brüggemann (GER), Rigoni (FRA)
17:22 Christensen (Heinsen, True)
26:20 Mogensen (Jakobsen, Schioldan)
57:58 Mogensen (Kjelgaard Larsen)
59:50 Lepola
03:30 Hartmann (Calce)
Wilde (Navrbjerg) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen, Jakobsen, Ebdrup, Norhoj, Baerentsen, Magnussen – Poulsen (A), Lepola, Samuelsen – Mogensen, Degn, Schioldan (C) – Heinsen, True, Christensen – Yarbrough, Silverman, Foder.
Wolter (Bauer) – Kettler (A), Rosling, Pizka, Gerhofer, Schreiber, Hordt, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Steinhauser – Hartmann, Calce, Krestan – Becker (A), Geppert (C), Kuhn – Kottner, Lell, Fürst – Sladkov.
Rozhodčí: Ingalls (CAN), Klijberg (NED) – Jedlička (SVK), Urfer (SUI)
Počet diváků: 941
00:53 Vandenberg
13:00 Lawrence (Zhilkin)
21:22 Valentini
48:14 Zhilkin (Valentini, Lin)
57:05 Eshkawkogan (Hicks, Di Iorio)
59:45 Olesen (Ambrosio, Rousseau)
Esler (Déniger) – Croskery, Verhoeff (C), Macbeath, Lin, Ambrosio, Eshkawkogan, Hicks – Lemieux, Lawrence, Zhilkin – Valentini (A), Vandenberg, Preston – Dagenais, Rousseau, Olesen – Cali, Di Iorio (A), Hamilton – Joseph.
Nikitins (Plūmiņš) – Luks, Lisovskis, Laugalis, Laganovskis, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, Saviels, Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Upenieks, Tarvids (C), Rots – Obuks, Klaucāns, Rutkis – Danilovš, Tamenieks, Kruminš.
Rozhodčí: Crman, Gebei – Hnát, Schafer
Počet diváků: 627
Tabulka skupiny A:
|1.
|Kanada
|2
|1
|0
|0
|1
|6:0
|3
|2.
|Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|3.
|Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4.
|Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
|5.
|Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0
Tabulka skupiny B:
|1.
|Česko
|2
|1
|1
|0
|0
|5:3
|5
|2.
|Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|8:4
|3
|3.
|Dánsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|4.
|USA
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|5.
|Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|3:11
|0