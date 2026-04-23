Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

  19:25
Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.
Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek. | foto: Profimedia.cz

Svěřenci trenéra Jana Tomajka navázali na středeční vítězství nad Spojenými státy americkými 3:2 v prodloužení a vedou skupinu B. V dalším duelu je čeká v sobotu Německo.

Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

V brance českého týmu nahradil oproti úvodnímu utkání proti USA Skleničku Psohlavec. V úvodu se do první šance dostal Isaksson, ale minul branku. Za Tomajkův výběr zahrozil poprvé v 5. minutě Katolický, jehož střelu kryl Törnblom. V osmé minutě se dostal sám před českého gólmana Meijer, zakončení mu ale nevyšlo.

Na druhé straně měli příležitosti po objetí branky Šebesta a po přečíslení kapitán Tomek. Ve 12. minutě se dostal před Psohlavce Nömme a trefil levou tyč. Törnbloma nepřekonali Katolický ani Řípa a Švédové odolali i při vyloučení Adama Anderssona.

V úvodu druhé části pokryl český gólman bekhendovou dorážku Meijera. V čase 25:22 se radovali Češi z vedení. Klaus se uvolnil kličkou mezi kruhy a zamířil přesně pod horní tyč. Ve 29. minutě se dostal do úniku Nordmark, ale neměl přesnou mušku. Törnblom si poradil s Řípovou střelou.

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Češi se neprosadili při Brattově trestu, při kterém pálil nebezpečně z levého kruhu Hartl. V závěru druhé části stihl koncem hole vyrazit Commandovu teč Psohlavec, na druhé straně nadvakrát nepřekonal gólmana Trefný a při švédském přečíslení netrefil puk v dobré pozici Bartholdsson .

Ve 46. minutě byl blízko vyrovnání Hermansson, který trefil střelou zpoza pravého kruhu protější tyč. Potom vyrazil Psohlavec Ciltheho střelu a Törnbloma nepřekonal Katolický. V 51. minutě se po Klausově přihrávce před švédského gólmana a Řípově střele odrazil puk od levé tyče do pravé, ale za brankovou čárou neskončil. V čase 50:35 naopak využil Norman střelou z levého kruhu už po sedmi sekundách přesilovku při trestu Trefného a vyrovnal.

Další šance Švédů měli Palme, Bartholdsson a Command. V 57. minutě nepřekonal Psohlavce ani Isaksson, který zakončil individuálně přečíslení. Švédové nabídli českému týmu 121 sekund před koncem početní výhodu za faul Lidéna a Tomajkův výběr šanci využil. Tomek našel z levého kruhu na pravém Vaněčka, který zamířil nad přesouvajícího se Törnbloma.

Mistrovství světa do 18 let
23. 4. 2026 16:08
Švédsko Švédsko : Česko Česko 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly:
50:35 Nordmark (Hermansson, Elofsson)
Góly:
25:22 Klaus (Řípa, Řehák)
59:39 Vaněček (Tomek, Ruml)
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Eriksson, Gudmundsson, Cilthe, Palme, Bratt – Hermansson, Meijer (A), Nömme – Bartholdsson, Sörensson, Isaksson – Command, Zirath, L. Andersson (C) – A. Andersson, Kim, Karlsson – Nordmark.
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Michálek, Byrtus, Hora – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Katolický, Šichtař, Hartl – Řehák, Řípa, Klaus – Sedláček, Trefný, Šebesta – Kubín.

Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Willie (USA)

Počet diváků: 1444

Mistrovství světa do 18 let
23. 4. 2026 18:00
zápas probíhá
Slovensko Slovensko : Norsko Norsko 3:1 (2:0, 1:1, -:-)
Góly:
00:49 Floriš (Jakubec, Botka)
06:56 Selič (Bereš)
37:40 Jakubec (Šramatý)
Góly:
25:36 Jones-Nilsson (Kjølmoen, Dimitriev-Jensen)
Sestavy:
Hrenák (Husár) – Kovalčík (A), Goljer (C), Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Ozogány, Potočka, Tariška – Šramatý, Jakubec, Selič – Melicherik.
Sestavy:
Vant Aas (Freimanis) – Juntti, Tollefsen, Berg (A), Säther, Dimitriev-Jensen, Martinsen, Backlund – Aaram-Olsen (A), Ask Haglund, Caspersen-Snilsberg – Kjølmoen (C), Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen – Frostestad Gulbrandsen, R. Johansen, Bjorland – Normann Kalinka, Kvernstad, Nergard – Stensland.

Rozhodčí: Heidemann (USA), Pilný (CZE) – Brüggemann (GER), Rigoni (FRA)

Mistrovství světa do 18 let
23. 4. 2026 12:00
Dánsko Dánsko : Německo Německo 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly:
17:22 Christensen (Heinsen, True)
26:20 Mogensen (Jakobsen, Schioldan)
57:58 Mogensen (Kjelgaard Larsen)
59:50 Lepola
Góly:
03:30 Hartmann (Calce)
Sestavy:
Wilde (Navrbjerg) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen, Jakobsen, Ebdrup, Norhoj, Baerentsen, Magnussen – Poulsen (A), Lepola, Samuelsen – Mogensen, Degn, Schioldan (C) – Heinsen, True, Christensen – Yarbrough, Silverman, Foder.
Sestavy:
Wolter (Bauer) – Kettler (A), Rosling, Pizka, Gerhofer, Schreiber, Hordt, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Steinhauser – Hartmann, Calce, Krestan – Becker (A), Geppert (C), Kuhn – Kottner, Lell, Fürst – Sladkov.

Rozhodčí: Ingalls (CAN), Klijberg (NED) – Jedlička (SVK), Urfer (SUI)

Počet diváků: 941

Mistrovství světa do 18 let
23. 4. 2026 14:00
Kanada Kanada : Lotyšsko Lotyšsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Góly:
00:53 Vandenberg
13:00 Lawrence (Zhilkin)
21:22 Valentini
48:14 Zhilkin (Valentini, Lin)
57:05 Eshkawkogan (Hicks, Di Iorio)
59:45 Olesen (Ambrosio, Rousseau)
Góly:
Sestavy:
Esler (Déniger) – Croskery, Verhoeff (C), Macbeath, Lin, Ambrosio, Eshkawkogan, Hicks – Lemieux, Lawrence, Zhilkin – Valentini (A), Vandenberg, Preston – Dagenais, Rousseau, Olesen – Cali, Di Iorio (A), Hamilton – Joseph.
Sestavy:
Nikitins (Plūmiņš) – Luks, Lisovskis, Laugalis, Laganovskis, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, Saviels, Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Upenieks, Tarvids (C), Rots – Obuks, Klaucāns, Rutkis – Danilovš, Tamenieks, Kruminš.

Rozhodčí: Crman, Gebei – Hnát, Schafer

Počet diváků: 627

Tabulka skupiny A:

1.Kanada210016:03
2.Finsko110006:13
3.Slovensko110002:13
4.Norsko100011:60
5.Lotyšsko100010:60

Tabulka skupiny B:

1.Česko211005:35
2.Švédsko210018:43
3.Dánsko110004:13
4.USA100102:31
5.Německo200023:110
Témata: Jan Tomajko

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Aktualizujeme
Hráči Třince slaví gól ve čtvrtém finále s Pardubicemi.

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:39

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek.

Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.

23. dubna 2026  19:25

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

23. dubna 2026  19:19

ONLINE: Česko - Rakousko 2:0. Národní tým vede v přípravě o dva góly, trefil se Kubalík

Sledujeme online
Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Po dvou duelech s Německem se utkává ve Vídni s domácím Rakouskem, v bráně debutuje Jan Bednář. Utkání sledujeme...

23. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  19:13

Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s...

23. dubna 2026  14:56

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

23. dubna 2026  11:12

Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu...

Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v...

23. dubna 2026  10:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Třinecký Marko Daňo překonává v prodloužení pardubického brankáře Romana Willa.

Jeho první gól v play off přišel pro hokejové Oceláře Třinec v nejlepší možnou chvíli. Útočník Marko Daňo v čase 75:51 po přihrávce Mariana Adámka střelou do odkryté branky rozhodl třetí finálové...

23. dubna 2026  9:20

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Třetí start v letošním play off NHL, třetí výhra. Gólman Daniel Vladař přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem, Philadelphia vede v série už 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a...

23. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:37

