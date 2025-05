Den po Carolině se v hokejové NHL radovali z postupu do druhého kola play off také hráči Washingtonu a Floridy. Tým z hlavního města USA ve středu porazil Montreal v bráně s českým nováčkem Jakubem...

Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let s Kanadou 2:3 v prodloužení. Svěřenci kouče Davida Čermáka dvakrát vedli, v čase 62:41 ale rozhodl svým druhým gólem v utkání...

Dlouhá léta byl zvyklý chodit do kabiny libereckých hokejistů před tréninkem jako první z hráčů. Dal si kafe, hodil řeč s kustody a šel si zacvičit. Teď už Lukáš Derner po ránu nikam nemusí. Minulý...

Postava do NHL a všichni Zohornové spolu? I po titulu v Kometě přijdou změny

Premium

Do úterý se mohla brněnská Kometa kochat tím, co v brance předvádí její gólman Michal Postava. Po skončení sezony, v níž ji extraligový nováček dovedl až k titulu, vyvstává do popředí otázka, která...