MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje i další informace najdete v přehledném textu.

Českou hokejovou reprezentaci do 18 let vede Jan Tomajko | foto: Radim Strachoň, MAFRA

  • Slovensko hostí MS do 18 let po devíti letech. V roce 2017 se o pořadatelství dělila města Poprad a Spišská Nová Ves.
  • Hrát se bude na Zimním stadionu Pavla Demitry v Trenčíně (skupina A) a na Zimním stadionu Vladimíra Dzurilly v Bratislavě (skupina B).
  • Obhájcem titulu je Kanada. Ve finále MS do 18 let v roce 2025 deklasovala Švédsko 7:0. Bronz vydřeli domácí Američané, když v prodloužení zdolali Slovensko 4:3.
  • Češi skončili ve čtvrtfinále po prohře 2:3 v prodloužení s Kanadou.

Program českých hokejistů na MS U18 2026

Čeští mladíci pod vedením kouče Jana Tomajka vyzvou v bratislavské skupině B týmy USA, Švédska, Německa a Dánska.

DatumČasZápasVýsledek
středa 22. dubna16:00ČESKO – USA
čtvrtek 23. dubna16:00Švédsko – ČESKO
sobota 25. dubna12:00Německo – ČESKO
neděle 26. dubna16:00ČESKO – Dánsko

Program a tabulka skupiny A

(Finsko, Norsko, Slovensko, Kanada, Lotyšsko)

DatumČasZápasVýsledek
středa 22. dubna14:00Norsko – Finsko
středa 22. dubna18:00Kanada – Slovensko
čtvrtek 23. dubna14:00Kanada – Lotyšsko
čtvrtek 23. dubna18:00Slovensko – Norsko
pátek 24. dubna18:00Finsko – Lotyšsko
sobota 25. dubna14:00Norsko – Kanada
sobota 25. dubna18:00Slovensko – Finsko
neděle 26. dubna18:00Lotyšsko – Norsko
pondělí 27. dubna14:00Finsko – Kanada
pondělí 27. dubna18:00Lotyšsko – Slovensko

Tabulka:

TýmZVVPPPPSB
Finsko000000:00
Norsko000000:00
Slovensko000000:00
Kanada000000:00
Lotyšsko000000:00

Program a tabulka skupiny B

(Česko, Dánsko, Německo, Švédsko, USA)

DatumČasZápasVýsledek
středa 22. dubna12:00Německo – Švédsko
středa 22. dubna16:00Česko – USA
čtvrtek 23. dubna12:00Dánsko – Německo
čtvrtek 23. dubna16:00Švédsko – Česko
pátek 24. dubna16:00USA – Dánsko
sobota 25. dubna12:00Německo – Česko
sobota 25. dubna16:00Švédsko – USA
neděle 26. dubna16:00Česko – Dánsko
pondělí 27. dubna12:00Dánsko – Švédsko
pondělí 27. dubna16:00USA – Německo

Tabulka:

TýmZVVPPPPSB
Česko000000:00
Dánsko000000:00
Německo000000:00
Švédsko000000:00
USA000000:00

Systém a program play off na MS do 18 let

  • Do čtvrtfinále MS U18 postupují 4 nejlepší týmy z každé pětičlenné skupiny.
  • Hraje se vyřazovacím systémem na jeden zápas a dvojice vznikají podle umístění ve skupinách: 1A–4B, 2A–3B, 1B–4A a 2B–3A.
  • Vítězové čtvrtfinále postupují do semifinále, kde jsou znovu rozřazeni podle kritérií: umístění ve skupině, počet bodů, brankový rozdíl, vstřelené branky a nasazení do turnaje z MS U18 2025.
  • Nejlépe hodnocený tým nastupuje proti nejhůře hodnocenému, zbylé dva týmy se utkají mezi sebou.
Program a výsledky play off mistrovství světa hokejistů do 18 let
DatumČasFázeMístoVýsledek
středa 29. dubna12:00Čtvrtfinále 1Zimní stadion Vladimíra Dzurilly
středa 29. dubna14:00Čtvrtfinále 2Zimní stadion Pavla Demitry
středa 29. dubna16:00Čtvrtfinále 3Zimní stadion Vladimíra Dzurilly
středa 29. dubna18:00Čtvrtfinále 4Zimní stadion Pavla Demitry
pátek 1. května15:00Semifinále 1Zimní stadion Pavla Demitry
pátek 1. května19:00Semifinále 2Zimní stadion Pavla Demitry
sobota 2. května15:00O 3. místoZimní stadion Pavla Demitry
sobota 2. května19:00FináleZimní stadion Pavla Demitry

Nominace českých hokejistů U18 na MS 2026

PoziceHráčKlub
BrankářMartin PsohlavecKarlovy Vary
BrankářMarek SkleničkaSeattle Thunderbirds
BrankářJan LáryšDrummondville
ObránceMatyáš MichálekSparta Praha
ObránceVojtěch HoraSaiPa
ObránceJiří KamasRed Deer
ObránceVáclav NedorostČeské Budějovice
ObránceOndřej RumlOttawa 67’s
ObránceTadeáš CífkaPardubice
ObránceJakub VaněčekTri-City
ObránceDominick Radim ByrtusTřinec
ÚtočníkOliver ŠichtařKometa Brno
ÚtočníkMichal HartlKometa Brno
ÚtočníkVojtěch KubínKometa Brno
ÚtočníkPetr TomekKarlovy Vary
ÚtočníkDavid SedláčekKarlovy Vary
ÚtočníkMatěj TománekPlzeň
ÚtočníkDominik ŘípaTřinec
ÚtočníkRené ŘehákTřinec
ÚtočníkJan TrefnýMoose Jaw
ÚtočníkDavid HukLinköping
ÚtočníkAdam KlausCape Breton
ÚtočníkŠimon KatolickýTappara Tampere
ÚtočníkMichal ŠebestaVítkovice
ÚtočníkJosef HolejšovskýSlavia Praha

Kde sledovat MS v hokeji U18

Vybrané zápasy české hokejové reprezentace bude vysílat Česká televize na svém sportovním kanále ČT sport a na platformě ČT sport Plus.

Výsledky posledních MS do 18 let

RočníkTurnaj🥇 1. místo🥈 2. místo🥉 3. místoPořadatel (město)
26.MS 2025KanadaŠvédskoUSAUSA (Dallas/Frisco)
25.MS 2024KanadaUSAŠvédskoFinsko (Espoo, Vantaa)
24.MS 2023USAŠvédskoKanadaŠvýcarsko (Basilej, Porrentruy)
23.MS 2022ŠvédskoUSAFinskoNěmecko (Landshut, Kaufbeuren)
22.MS 2021KanadaRuskoŠvédskoUSA (Dallas)
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

