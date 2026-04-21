- Slovensko hostí MS do 18 let po devíti letech. V roce 2017 se o pořadatelství dělila města Poprad a Spišská Nová Ves.
- Hrát se bude na Zimním stadionu Pavla Demitry v Trenčíně (skupina A) a na Zimním stadionu Vladimíra Dzurilly v Bratislavě (skupina B).
- Obhájcem titulu je Kanada. Ve finále MS do 18 let v roce 2025 deklasovala Švédsko 7:0. Bronz vydřeli domácí Američané, když v prodloužení zdolali Slovensko 4:3.
- Češi skončili ve čtvrtfinále po prohře 2:3 v prodloužení s Kanadou.
Program českých hokejistů na MS U18 2026
Čeští mladíci pod vedením kouče Jana Tomajka vyzvou v bratislavské skupině B týmy USA, Švédska, Německa a Dánska.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|středa 22. dubna
|16:00
|ČESKO – USA
|čtvrtek 23. dubna
|16:00
|Švédsko – ČESKO
|sobota 25. dubna
|12:00
|Německo – ČESKO
|neděle 26. dubna
|16:00
|ČESKO – Dánsko
Program a tabulka skupiny A
(Finsko, Norsko, Slovensko, Kanada, Lotyšsko)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|středa 22. dubna
|14:00
|Norsko – Finsko
|–
|středa 22. dubna
|18:00
|Kanada – Slovensko
|–
|čtvrtek 23. dubna
|14:00
|Kanada – Lotyšsko
|–
|čtvrtek 23. dubna
|18:00
|Slovensko – Norsko
|–
|pátek 24. dubna
|18:00
|Finsko – Lotyšsko
|–
|sobota 25. dubna
|14:00
|Norsko – Kanada
|–
|sobota 25. dubna
|18:00
|Slovensko – Finsko
|–
|neděle 26. dubna
|18:00
|Lotyšsko – Norsko
|–
|pondělí 27. dubna
|14:00
|Finsko – Kanada
|–
|pondělí 27. dubna
|18:00
|Lotyšsko – Slovensko
|–
Tabulka:
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program a tabulka skupiny B
(Česko, Dánsko, Německo, Švédsko, USA)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|středa 22. dubna
|12:00
|Německo – Švédsko
|–
|středa 22. dubna
|16:00
|Česko – USA
|–
|čtvrtek 23. dubna
|12:00
|Dánsko – Německo
|–
|čtvrtek 23. dubna
|16:00
|Švédsko – Česko
|–
|pátek 24. dubna
|16:00
|USA – Dánsko
|–
|sobota 25. dubna
|12:00
|Německo – Česko
|–
|sobota 25. dubna
|16:00
|Švédsko – USA
|–
|neděle 26. dubna
|16:00
|Česko – Dánsko
|–
|pondělí 27. dubna
|12:00
|Dánsko – Švédsko
|–
|pondělí 27. dubna
|16:00
|USA – Německo
|–
Tabulka:
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Systém a program play off na MS do 18 let
- Do čtvrtfinále MS U18 postupují 4 nejlepší týmy z každé pětičlenné skupiny.
- Hraje se vyřazovacím systémem na jeden zápas a dvojice vznikají podle umístění ve skupinách: 1A–4B, 2A–3B, 1B–4A a 2B–3A.
- Vítězové čtvrtfinále postupují do semifinále, kde jsou znovu rozřazeni podle kritérií: umístění ve skupině, počet bodů, brankový rozdíl, vstřelené branky a nasazení do turnaje z MS U18 2025.
- Nejlépe hodnocený tým nastupuje proti nejhůře hodnocenému, zbylé dva týmy se utkají mezi sebou.
Program a výsledky play off mistrovství světa hokejistů do 18 let
|Datum
|Čas
|Fáze
|Místo
|Výsledek
|středa 29. dubna
|12:00
|Čtvrtfinále 1
|Zimní stadion Vladimíra Dzurilly
|středa 29. dubna
|14:00
|Čtvrtfinále 2
|Zimní stadion Pavla Demitry
|středa 29. dubna
|16:00
|Čtvrtfinále 3
|Zimní stadion Vladimíra Dzurilly
|středa 29. dubna
|18:00
|Čtvrtfinále 4
|Zimní stadion Pavla Demitry
|pátek 1. května
|15:00
|Semifinále 1
|Zimní stadion Pavla Demitry
|pátek 1. května
|19:00
|Semifinále 2
|Zimní stadion Pavla Demitry
|sobota 2. května
|15:00
|O 3. místo
|Zimní stadion Pavla Demitry
|sobota 2. května
|19:00
|Finále
|Zimní stadion Pavla Demitry
Nominace českých hokejistů U18 na MS 2026
|Pozice
|Hráč
|Klub
|Brankář
|Martin Psohlavec
|Karlovy Vary
|Brankář
|Marek Sklenička
|Seattle Thunderbirds
|Brankář
|Jan Láryš
|Drummondville
|Obránce
|Matyáš Michálek
|Sparta Praha
|Obránce
|Vojtěch Hora
|SaiPa
|Obránce
|Jiří Kamas
|Red Deer
|Obránce
|Václav Nedorost
|České Budějovice
|Obránce
|Ondřej Ruml
|Ottawa 67’s
|Obránce
|Tadeáš Cífka
|Pardubice
|Obránce
|Jakub Vaněček
|Tri-City
|Obránce
|Dominick Radim Byrtus
|Třinec
|Útočník
|Oliver Šichtař
|Kometa Brno
|Útočník
|Michal Hartl
|Kometa Brno
|Útočník
|Vojtěch Kubín
|Kometa Brno
|Útočník
|Petr Tomek
|Karlovy Vary
|Útočník
|David Sedláček
|Karlovy Vary
|Útočník
|Matěj Tománek
|Plzeň
|Útočník
|Dominik Řípa
|Třinec
|Útočník
|René Řehák
|Třinec
|Útočník
|Jan Trefný
|Moose Jaw
|Útočník
|David Huk
|Linköping
|Útočník
|Adam Klaus
|Cape Breton
|Útočník
|Šimon Katolický
|Tappara Tampere
|Útočník
|Michal Šebesta
|Vítkovice
|Útočník
|Josef Holejšovský
|Slavia Praha
Kde sledovat MS v hokeji U18
Vybrané zápasy české hokejové reprezentace bude vysílat Česká televize na svém sportovním kanále ČT sport a na platformě ČT sport Plus.
Výsledky posledních MS do 18 let
|Ročník
|Turnaj
|🥇 1. místo
|🥈 2. místo
|🥉 3. místo
|Pořadatel (město)
|26.
|MS 2025
|Kanada
|Švédsko
|USA
|USA (Dallas/Frisco)
|25.
|MS 2024
|Kanada
|USA
|Švédsko
|Finsko (Espoo, Vantaa)
|24.
|MS 2023
|USA
|Švédsko
|Kanada
|Švýcarsko (Basilej, Porrentruy)
|23.
|MS 2022
|Švédsko
|USA
|Finsko
|Německo (Landshut, Kaufbeuren)
|22.
|MS 2021
|Kanada
|Rusko
|Švédsko
|USA (Dallas)