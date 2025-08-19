Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem, Švédskem, s Itálií, se Slovenskem, s Norskem a na závěr základní části turnaje s Kanadou. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zveřejnila program šampionátu na svém webu.

David Pastrňák na tréninku před čtvrtfinále se Švédskem. | foto: ČTK

Reprezentace se na MS, které se do Švýcarska vrátí po sedmnácti letech, bude snažit vylepšit výsledek z letošního šampionátu v Dánsku, kde Česko vypadlo ve čtvrtfinále se Švédskem (2:5). Před květnovým turnajem čekají národní tým ještě olympijské hry v Miláně.

Skupina A se bude hrát v Curychu, kde se vedle domácí reprezentace představí úřadující šampioni z USA, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko a Velká Británie. Hned v prvním dnu turnaje se odehraje repríza finále z minulého MS, současně s duelem Česko – Dánsko je na programu zápas Švýcarsko – USA.

NHL zavelela, Švédové zrušili tradici. Nesmí spolu trénovat, na vině olympiáda

„Jsme nadšení, že můžeme odhalit oficiální program turnaje. Švýcarsko bude hostit kompaktní a emocemi nabité mistrovství světa – se špičkovým hokejem a vynikajícími zápasy od prvního dne,“ uvedl generální sekretář šampionátu Christian Hofstetter.

Mistrovství světa se v příštím roce uskuteční od 15. do 31. května, semifinále a zápasy o medaile se odehrají v Curychu.

Hokejové mistrovství světa v Curychu a Fribourgu

15. až 31. května 2026:

Skupina A (Curych): USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie

Skupina B (Fribourg): Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie

Program českého týmu

Pátek 15. května:
20.15 Dánsko - Česko

Sobota 16. května:
20.15 Slovinsko - Česko

Pondělí 18. května:
20.15 Česko - Švédsko

Středa 20. května:
16.15 Česko - Itálie

Sobot 23. května:
16.15 Slovensko - Česko

Pondělí 25. května:
16.15 Česko - Norsko

Úterý 26. května:
20.15 Česko - Kanada

Čtvrtek 28. května:
16.15 čtvrtfinále (Curych), čtvrtfinále (Fribourg)
20.15 čtvrtfinále (Curych), čtvrtfinále (Fribourg)

Sobota 30. května:
14.30 semifinále (Curych)
18.30 semifinále (Curych)

Neděle 31. května:
15.30 o 3. místo (Curych)
20.10 finále (Curych)

Výsledky

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří...

15. srpna 2025  18:34

NHL zavelela, Švédové zrušili tradici. Nesmí spolu trénovat, na vině olympiáda

Jeden po druhém zapózovali fotografům. S vlajkou kolem ramen, také ve žlutém i tmavě modrém dresu s číslem 26 a nápisem MILANO. Zůstalo jen u zkoušení oblečení a přátelského poklábosení. I když byli...

15. srpna 2025  15:16

