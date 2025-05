Jak dopadli Češi v roce 2025?

Čeští hokejisté zahájili skupinu B v Jyske Bank Boxen skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem.

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.

Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.

Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Planované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.

Neoficiální složení skupin pro MS 2026 V závorce pořadí v žebříčku IIHF Skupina A (Curych): Švýcarsko (3.), Kanada (4.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.) Skupina B (Fribourg): USA (2.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Složení ještě není definitivní, pořádající země má právo udělat jednu výměnu mezi skupinami. Třeba kvůli zvýšení atraktivity, jak učinili čeští pořadatelé, kteří pro loňské mistrovství do Prahy poslali Kanadu a místo ní do Ostravy Spojené státy.

Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Skupina A

Skupina B

Program MS v hokeji 2026

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající zápasy by měla rozprostřít mezi ČT Sport a ČT Sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Výsledky předchozích MS v hokeji

MS 2025 1. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko MS 2024 1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko MS 2023 1. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko MS 2022 1. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO MS 2021 1. Kanada, 2. Finsko, 3. USA MS 2019 1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

Vstupenky na MS v hokeji 2026

Prodej vstupenek zatím nebyl oficiálně zahájen. Očekává se, že předprodej začne v červnu 2025. Prodej bude pravděpodobně probíhat ve více fázích: nejprve balíčky na více zápasů (např. pro konkrétní město nebo skupinu), poté jednotlivé vstupenky a nakonec doprodej zbývajících lístků krátce před turnajem .

Maskot MS v hokeji 2026

Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid. Dočká se tak v roce 2026.

Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026

Turnaj Termín Pořadatel Města / Arény Mistrovství světa mužů 15.–31. května 2026 Švýcarsko Curych (Swiss Life Arena), Fribourg (BCF Arena) MS juniorů U20 Prosinec 2025 – leden 2026 USA Minnesota (Xcel Energy Center) MS juniorů U18 Bude upřesněno Slovensko Zatím neoznámeno MS žen Zatím neoznámeno Neurčeno Neurčeno

