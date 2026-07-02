Hokejové mistrovství světa v roce 2027 hostí Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Turnaj začíná 14. května a vyvrcholí boji o medaile 30. května. Nechybí ani česká reprezentace. S kým se utká a jak vypadá složení obou skupin?
Kdy a kde se koná MS v hokeji 2027
- Mistrovství světa s jubilejním pořadovým číslem 90 se koná v Německu. Hrát se bude od 14. do 30. května.
- Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B v Düsseldorfu, skupinu A hostí Mannheim.
- Mistrovství světa se do Německa vrátí po deseti letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2016, kdy ho hostila kromě Kolína nad Rýnem ještě francouzská Paříž.
Základní skupiny na MS v hokeji 2027
|Skupina A (Mannheim)
|Skupina B (Düsseldorf)
|Švýcarsko
|USA
|Finsko
|Kanada
|Švédsko
|Česko
|Německo
|Slovensko
|Lotyšsko
|Dánsko
|Rakousko
|Norsko
|Slovinsko
|Kazachstán
|Ukrajina
|Maďarsko
Formát MS v hokeji 2027
Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).
Kde sledovat MS v hokeji 2027
Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Výsledky předchozích MS v hokeji
|MS 2026
|1. Finsko, 2. Švýcarsko, 3. Norsko
|MS 2025
|1. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
|MS 2024
|1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
|MS 2023
|1. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
|MS 2022
|1. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
|MS 2021
|1. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
|MS 2019
|1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko
Jak dopadli Češi v roce 2026?
Čeští hokejisté podávali na posledním světovém šampionátu rozporuplné výkony. Ve skupině si například poradili se Švédskem, prohráli však se Slovinskem nebo Norskem a trápili se také s Itálií. Čtyři výhry a tři prohry jim vynesli ve skupině třetí místo a pro čtvrtfinále silné Finsko. Prohra 1:4 znamenala konec a celkovou pátou příčku.
Mistrovství světa v hokeji v roce 2027
|Turnaj
|Termín
|Pořadatel
|Města / Arény
|Mistrovství světa mužů
|14.–30. května 2027
|Německo
|Düsseldorf (PSD Bank Dome), Mannheim (SAP Arena)
|MS juniorů U20
|26. prosince 2025 – 5. ledna 2027
|Kanada
|Edmonton a Red Deer
|MS juniorů U18
|22. dubna – 2. května 2027
|USA
|Duluth
|MS žen
|listopad 2027
|Kanada
|Quebec
Žebříček IIHF (k 3. 6. 2026)
|Tým
|Body
|1. Švýcarsko
|5335
|2. Kanada
|5305
|3. USA
|5305
|4. Finsko
|5240
|5. Švédsko
|5100
|6. Česko
|5090
|7. Německo
|4910
|8. Slovensko
|4900
|9. Lotyšsko
|4845
|10. Dánsko
|4760
|11. Norsko
|4755
|12. Rakousko
|4555
|13. Slovinsko
|4375
|14. Kazachstán
|4370
|15. Francie
|4350
|16. Itálie
|4295
|17. Maďarsko
|4275
|18. Velká Británie
|4260
|19. Ukrajina
|3995
|20. Polsko
|3965