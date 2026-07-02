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MS v hokeji 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu: program, skupiny, s kým hrají Češi

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  7:25
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 | foto: ČTK

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
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Hokejové mistrovství světa v roce 2027 hostí Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Turnaj začíná 14. května a vyvrcholí boji o medaile 30. května. Nechybí ani česká reprezentace. S kým se utká a jak vypadá složení obou skupin?

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2027

  • Mistrovství světa s jubilejním pořadovým číslem 90 se koná v Německu. Hrát se bude od 14. do 30. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B v Düsseldorfu, skupinu A hostí Mannheim.
  • Mistrovství světa se do Německa vrátí po deseti letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2016, kdy ho hostila kromě Kolína nad Rýnem ještě francouzská Paříž.

Základní skupiny na MS v hokeji 2027

Skupina A (Mannheim)Skupina B (Düsseldorf)
ŠvýcarskoUSA
FinskoKanada
ŠvédskoČesko
NěmeckoSlovensko
LotyšskoDánsko
RakouskoNorsko
SlovinskoKazachstán
UkrajinaMaďarsko

Formát MS v hokeji 2027

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Kde sledovat MS v hokeji 2027

Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Výsledky předchozích MS v hokeji

MS 20261. Finsko, 2. Švýcarsko, 3. Norsko
MS 20251. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20241. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20231. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
MS 20221. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
MS 20211. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
MS 20191. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

Jak dopadli Češi v roce 2026?

Čeští hokejisté podávali na posledním světovém šampionátu rozporuplné výkony. Ve skupině si například poradili se Švédskem, prohráli však se Slovinskem nebo Norskem a trápili se také s Itálií. Čtyři výhry a tři prohry jim vynesli ve skupině třetí místo a pro čtvrtfinále silné Finsko. Prohra 1:4 znamenala konec a celkovou pátou příčku.

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Mistrovství světa v hokeji v roce 2027

TurnajTermínPořadatelMěsta / Arény
Mistrovství světa mužů14.–30. května 2027NěmeckoDüsseldorf (PSD Bank Dome), Mannheim (SAP Arena)
MS juniorů U2026. prosince 2025 – 5. ledna 2027KanadaEdmonton a Red Deer
MS juniorů U1822. dubna – 2. května 2027USADuluth
MS žen listopad 2027KanadaQuebec

Žebříček IIHF (k 3. 6. 2026)

TýmBody
1. Švýcarsko5335
2. Kanada5305
3. USA5305
4. Finsko5240
5. Švédsko5100
6. Česko5090
7. Německo4910
8. Slovensko4900
9. Lotyšsko4845
10. Dánsko4760
11. Norsko4755
12. Rakousko4555
13. Slovinsko4375
14. Kazachstán4370
15. Francie4350
16. Itálie4295
17. Maďarsko4275
18. Velká Británie4260
19. Ukrajina3995
20. Polsko3965
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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