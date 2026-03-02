Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
- Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
- Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.
Složení skupin pro MS 2026
V závorce pořadí v žebříčku IIHF
Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)
Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)
Program MS v hokeji 2026
PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026
Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).
Skupina A
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|USA
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|2
|Švýcarsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|3
|Finsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|4
|Německo
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|5
|Lotyšsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|6
|Rakousko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|7
|Maďarsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|8
|Velká Británie
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|2
|Švédsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|3
|Česko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|4
|Slovensko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|5
|Dánsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|6
|Norsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|7
|Slovinsko
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
|8
|Itálie
|.
|.
|.
|.
|.
|:
|.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Výsledky předchozích MS v hokeji
|MS 2025
|1. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
|MS 2024
|1. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
|MS 2023
|1. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
|MS 2022
|1. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
|MS 2021
|1. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
|MS 2019
|1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko
Jak dopadli Češi v roce 2025?
Čeští hokejisté zahájili skupinu B v Jyske Bank Boxen skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem.
Vstupenky na MS v hokeji 2026
Prodej vstupenek zatím nebyl oficiálně zahájen. Očekává se, že předprodej začne v červnu 2025. Prodej bude pravděpodobně probíhat ve více fázích: nejprve balíčky na více zápasů (např. pro konkrétní město nebo skupinu), poté jednotlivé vstupenky a nakonec doprodej zbývajících lístků krátce před turnajem .
Maskot MS v hokeji 2026
Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.
Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid. Dočká se tak v roce 2026.
Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.
Mistrovství světa v hokeji v roce 2026
|Turnaj
|Termín
|Pořadatel
|Města / Arény
|Mistrovství světa mužů
|15.–31. května 2026
|Švýcarsko
|Curych (Swiss Life Arena), Fribourg (BCF Arena)
|MS juniorů U20
|26. prosince 2025 – 6. ledna 2026
|USA
|Minnesota (Xcel Energy Center)
|MS juniorů U18
|22. dubna – 2. května 2026
|Slovensko
|Trenčín a Bratislava
|MS žen
|6. – 16. listopadu 2026
|Dánsko
|Herning a Esbjerg
Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26
|TURNAJ
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|4. místo
|Karjala Cup 2025
|Švýcarské hokejové hry 2025
|Švédské hokejové hry 2025
|České hokejové hry 2025