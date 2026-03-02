MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje i další informace najdete v přehledném textu.
Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Radim Rulík na české střídačce během čtvrtfinále mistrovství světa proti...
Zklamaní čeští hokejisté po čtvrtfinále se Švédskem.
Čeští hokejisté zklamaně stojí na modré čáře.
Konec ve čtvrtfinále, čeští hokejisté zlato neobhájí.
Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.

Nehrající Rusové putují do čela světového žebříčku. Češi znají soupeře pro příští MS
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Skupina A

#MužstvoZVVPPPPSB
1USA.....:.
2Švýcarsko.....:.
3Finsko.....:.
4Německo.....:.
5Lotyšsko.....:.
6Rakousko.....:.
7Maďarsko.....:.
8Velká Británie.....:.

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada.....:.
2Švédsko.....:.
3Česko.....:.
4Slovensko.....:.
5Dánsko.....:.
6Norsko.....:.
7Slovinsko.....:.
8Itálie.....:.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Výsledky předchozích MS v hokeji

MS 20251. USA, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20241. ČESKO, 2. Švýcarsko, 3. Švédsko
MS 20231. Kanada, 2. Německo, 3. Lotyšsko
MS 20221. Finsko, 2. Kanada, 3. ČESKO
MS 20211. Kanada, 2. Finsko, 3. USA
MS 20191. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko

Jak dopadli Češi v roce 2025?

Čeští hokejisté zahájili skupinu B v Jyske Bank Boxen skvěle. Vyhráli prvních šest zápasů, jenže v posledním duelu podlehli USA, což znamenalo konečné 3. místo a čtvrtfinálový duel proti domácímu Švédsku. V něm Češi na soupeře nestačili a prohráli 2:5. Turnaj ovládli Američané po vítězství 1:0 v prodloužení nad Švýcarskem.

MS v hokeji 2025: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Vstupenky na MS v hokeji 2026

Prodej vstupenek zatím nebyl oficiálně zahájen. Očekává se, že předprodej začne v červnu 2025. Prodej bude pravděpodobně probíhat ve více fázích: nejprve balíčky na více zápasů (např. pro konkrétní město nebo skupinu), poté jednotlivé vstupenky a nakonec doprodej zbývajících lístků krátce před turnajem .

Maskot MS v hokeji 2026

Maskotem Mistrovství světa v ledním hokeji 2026, které se uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je opět Cooly – oblíbená maska z předchozího šampionátů ve Švýcarsku.

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid. Dočká se tak v roce 2026.

Cooly je stylizovaná švýcarská kráva, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Poprvé se jako maskot objevila na mistrovství světa v roce 2009 a nyní se vrací, aby opět bavila fanoušky v arénách i fan zónách.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026

TurnajTermínPořadatelMěsta / Arény
Mistrovství světa mužů15.–31. května 2026ŠvýcarskoCurych (Swiss Life Arena), Fribourg (BCF Arena)
MS juniorů U2026. prosince 2025 – 6. ledna 2026USAMinnesota (Xcel Energy Center)
MS juniorů U1822. dubna – 2. května 2026SlovenskoTrenčín a Bratislava
MS žen 6. – 16. listopadu 2026DánskoHerning a Esbjerg

Kdy a kde budou další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Výsledky Euro Hockey Tour 2025/26

TURNAJ1. místo2. místo3. místo4. místo
Karjala Cup 2025
Švýcarské hokejové hry 2025
Švédské hokejové hry 2025
České hokejové hry 2025
Výsledky

