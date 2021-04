Češi a hvězdné války. Nepodlehneme, burcuje asistent u osmnáctky

Zhluboka si oddechl po úvodní uklidňující výhře nad Němci, piluje se svěřenci hru a detailně analyzuje nejbližší soupeře, kteří se Čechům v jejich honbě za medailemi postaví do cesty. První velkou překážkou budou Finové v noci na čtvrtek od 3:00 SEČ.



Skautuje naděje severského mužstva, s úžasem v očích sledoval vzájemný souboj mladých Američanů se stejně dobrými Rusy, kteří předváděli krásu i náročnost moderního hokeje. Takové síle teď budou Češi vzdorovat, aby si zajistili postup do vyřazovací fáze.



MS do 18 let Česko - Finsko, hraje se od 3:00 SEČ

Český hokejový výkvět v následujících čtyřech dnech čekají tři mimořádně těžcí protivníci. Bude to souboj s hvězdičkami, které se už během léta objeví na draftu NHL, přehlídce toho nejlepšího, co svět nabízí.



„O čem s novináři před klíčovými duely Martinec mluvil a jak vidí soupeře hokejové osmnáctky na mistrovství světa v Texasu?

O krocení euforie před prvním duelem s Němci:

„Uvědomovali jsme si, jak důležitý je vstup do turnaje. Kluci se na zápas hodně těšili. V rámci možností bylo všechno O.K., výborně jsme se připravili a ani si nemyslím, že by naši kluci byli přemotivovaní. Nástup jsme měli dobrý, jen jsme ho nedokázali vyjádřit víc gólově.“



O hře speciálních týmů:

„S našimi přesilovkami panovala spokojenost, ale musím vyzdvihnout i kluky hrající oslabení. Měli jsme hodně vyloučení, s kterými jsme si naštěstí poradili a odehráli jsme je moc dobře. Až na tu chvíli, kdy jsme ve třech inkasovali.“

O náladě uvnitř českého mužstva:

„Je cítit úleva z podařeného vstupu do turnaje. Vítězství by nám mohlo dodat sebevědomí do další části šampionátu. Jenže pořád musíme hledět na to, že to byl jen jeden zápas, mistrovství světa teprve začíná. Chtěli jsme dobře začít, to se povedlo a teď se budeme soustředit na každý jednotlivý zápas a v něm musíme podat co nejlepší výkon. Pokud možno i vyhrát. Uvidíme, na co potom ty body budou stačit a kam nás vynesou v další fázi.“



O třech zápasech ve čtyřech dnech se silnými soupeři:

„Tým je výborně připravený, proto věřím, že nahuštěný program kondičně dobře zvládneme. Bude to ovšem úplně jiné tempo. Se silnými zahraničními protivníky jsme letos tolik zápasů neodehráli, ale víme, že jsou hodně kvalitní. Byli jsme se podívat na utkání Američanů s Rusy a musíme říct, že naši konkurenti jsou hodně dobří. Úroveň těchto týmů je úplně jiná než u Němců. I když v dnešním hokeji už vyloženého outsidera nenajdete.“



O zápasu s Finskem:

„Sledujeme je, připravujeme se na ně, ale soustředíme se hlavně sami na sebe a náš výkon, protože o tom turnaj bude. Nechceme se až tolik přizpůsobovat našim soupeřům a raději se zaobíráme našimi hráči, kteří mají také kvalitu. Rádi bychom uspěli tím herním stylem, co po nich chce hlavní trenér Jakub Petr.“



O poznatcích ze zápasu Ruska se Spojenými státy:

„Byl to skvělý hokej se třinácti góly. Američané i Rusové ukázali, že mají individuálně velmi schopné hráče s uměním prosadit se jeden na jednoho. Hráči v poli mají výborné dovednosti na vysoké úrovni. Tam je největší síla obou mužstev a my budeme chtít tyto přednosti eliminovat aktivní hrou.“



O šestnáctiletém ruském supertalentu Matveji Mičkovovi:

„U Rusů to není jen o jediném hráči, i když v jeho případě je tam hodně talentu. Myslím, že jediný recept na něj i Rusko je hrát opravdu velmi aktivně a nedat mu prostor vyniknout.“