Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

Domácí Američané, kteří ovládli turnaj MS v posledních dvou letech, zůstali i po třetím vystoupení stoprocentní, ale na poslední úspěch se pořádně nadřeli.
Slováci vedli po první třetině 2:0, v dalším průběhu zápasu ještě i 3:1 a 4:3. Pak jim ale sebral vítr z plachet James Hagens, když v čase 39:15 nejprve vyrovnal a po 18 sekundách třetí části poslal tým USA poprvé do vedení. Ve 45. minutě ho zvýraznil svým čtvrtým gólem na šampionátu Will Zellers, Slováci už stihli jen snížit zásluhou Tomáše Chrenka.
Osmnáctiletý talent Chrenko si v utkání připsal celkem tři body (2+1). V produktivitě mu se šesti body za pět branek a nahrávku patří průběžné druhé místo za Kanaďanem Gavinem McKennou se sedmi body (3+4), je ale nejlepším střelcem.
Kanada, která na úvod šampionátu zdolala Česko, si s chutí zastřílela po minulém trápení s Lotyšskem (2:1 v prodl.). Už po deseti minutách měl favorit na své straně tříbrankový náskok, v nástupu do druhé třetiny sice Dánové snížili, na více už ale nováček elitní skupiny nedosáhl.
Hattrickem se v dresu vítězů zaskvěl McKenna, po třech bodech si připsali také další útočníci Porter Martone (2+1), Michael Misa (1+2) a Brady Martin (0+3).
08:53 Pitka (Tomík, Fabuš)
11:15 Chrenko (Radivojevič)
26:46 Beluško (Straka)
34:44 Svrček (Straka, Chrenko)
58:06 Chrenko (Radivojevič)
21:50 Spellacy (McMorrow)
28:33 McMorrow (Bednarik, Spellacy)
31:00 Lee (Mooney, Osburn)
39:15 Hagens (Stiga, Chase Reid)
40:18 Hagens (Chase Reid, Ziemer)
44:34 Zellers (Ziemer, Mooney)
Prádel (Lenďák) – Fabuš, Radivojevič (A), Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Kovalčík – Pobežal, Svrček, Mišiak – Chovan, Tomík, Pitka (C) – Murín, Nemec, Chrenko – Straka, Dubravík, Tomka – Liščinský.
Heil (Kempf) – Hensler, Kleber, Osburn, Chase Reid, Barnett, Emery, Rheaume-Mullen – Stiga, Hagens (A), Ziemer (C) – Mooney, Plante (A), Eiserman – McKinney, Lee, Horcoff – Spellacy, Zellers, McMorrow – Bednarik.
Rozhodčí: Borga (SUI), Huber (AUT) – Albinati (CAN), Mäkinen (FIN)
03:17 McKenna (Hage, Martin)
08:36 Cootes (Iginla, Verhoeff)
10:03 Parekh (Desnoyers, Beaudoin)
26:11 Martone (Parekh, Misa)
35:03 McKenna (Martin, MacKenzie)
44:41 Misa (Martone, Aitcheson)
45:45 McKenna (Hage, Martin)
54:16 Aitcheson (Desnoyers, O'Reilly)
54:40 Martone (Misa, Iginla)
20:28 Klyvø (Schioldan, Linde)
George (Ivankovic) – Parekh, Cameron Reid, MacKenzie, Brunicke (A), Danford, Aitcheson, Verhoeff – Martone (C), Iginla, Misa – Hage, Martin, McKenna – Beaudoin (A), Desnoyers, O'Reilly – Reschny, Luchanko, Cootes.
Tiedjen (A. Wilde) – Rundh, M. Jakobsen (A), Olesen, Kramer, Bertram, Amondsen, Damgaard, E. Jakobsen – Schioldan, Klyvø (A), Linde (C) – Bundgaard, Jensen, Petersen – Baerentsen, Green, O. Larsen – Olsen, Grossmann, Stromstad.
Rozhodčí: Martin Jobbágy (SVK), Janne Wuorenheimo (FIN) – Joni Pekkala (FIN), Rasmus Stromberg (SWE)
Počet diváků: 4401
07:04 Pul (Schäfer)
01:45 Frondell (Freij, Eklund)
21:03 V. Björck (Boumedienne, Öhrqvist)
28:11 Berglund (Sahlin Wallenius, Carell)
35:26 V. Björck (Sahlin Wallenius, Danielsson)
39:31 Öhrqvist (Boumedienne)
45:34 Frondell (Freij)
57:25 Danielsson (Pettersson, Genborg)
59:59 Pettersson (Berglund, Genborg)
Vieillard (40. Stuhrmann) – F. Kose, Händel (A), Bleicher, Schams, Hense, Kretzschmar, Mähler – T. Kose, Schwarz (C), Seidl – Lewandowski, Boos, Willhöft – Pul, Schäfer, Griva – Maul (A), Späth, Sager – Schütz.
Liv (Härenstam) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Frondell, Eklund (A), Nilson – Stenberg, V. Björck, Danielsson – Pettersson, Genborg, Berglund (C) – Gästrin, Eriksson, Juustovaara Karlsson – W. Björck.
Rozhodčí: Stachowiak, Tobias – Gorcoff, Heinen
Počet diváků: 4122