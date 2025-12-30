Náš zápas ještě přijde! Slováci na MS trápí favority, táhne je nejlepší střelec turnaje

  16:37
Tři zápasy, tři body. Taková bilance zřejmě příliš neohromí, nenechte se ale zmást. Slovenští hokejisté totiž na mistrovství světa do 20 let drží krok s velmocemi a vysílají jasný vzkaz: „Musíte s námi počítat!“. Nade všemi ční výkony Tomáše Chrenka, jenž je momentálně nejlepším kanonýrem turnaje. I díky dvěma trefám v přestřelce se Spojenými státy (5:6).
foto: AP

Po 11 minutách zvyšoval proti zámořskému favoritovi na 2:0 a zdálo se, že velmi cenné tři body by nemusely být daleko.

Jenže Američané ve zbytku duelu zabrali, dokázali zareagovat na další dva góly Slováků a čtyřmi trefami v prostředním dějství srovnali. V závěrečné třetině o výhře definitivně rozhodli.

„Kluci si ty body zasloužili. Máme tu 25 odhodlaných bojovníků, podporují se navzájem, jsou semknutí. Celý zápas jsme soupeře naháněli, v některých fázích jsme byli dokonce lepším týmem. Za tento výkon nemůžeme říct jediné křivé slovo,“ chválil trenér Peter Frühauf.

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

Na prohře nic nezměnil ani Chrenkův další přesný zásah, kterým pouze korigoval na konečných 5:6.

„Podali jsme dobrý týmový výkon, takže jsme velmi zklamaní. Ale jsem přesvědčen, že náš zápas ještě přijde,“ hlásil odhodlaně nejlepší střelec turnaje.

Zdařilé výkony Slováci předvedli ve všech třech dosavadních zápasech. Na těsnou porážku 2:3 se Švédy, kdy ještě vývoj přes ztrátu dvou branek zdramatizovali, zareagovali vítězstvím v důležitém duelu proti Německu (4:1).

Právě v něm Chrenko zazářil hattrickem. Ve třetím útoku zafungovala jeho spolupráce s Adamem Nemcem, oba se také podepsali pod závěrečný gól proti Spojeným státům.

Na bodový zisk to v Saint Paul proti domácímu výběru nestačilo, přesto východní sousedé potvrdili, že potrápení Tre Kronor nebylo náhodou.

„Ukázali jsme, že můžeme hrát s kýmkoliv. Tato parta má vše potřebné, pětkrát jsme umlčeli 13 tisíc lidí. Těším se na další zápas,“ pochvaloval si Chrenko.

Osmnáctiletý forvard nakonec střetnutí zakončil s bilancí dvou gólů a jedné asistence. Celkově je na hodnotě 5+1 a v produktivitě celého turnaje je na druhém místě za Gavinem McKennou z Kanady. Střelcům dokonce vévodí.

Zaútočit může na slovenský rekord, který se sedmi góly na jednom šampionátu drží Marek Svatoš, Richard Pánik a Tomáš Tatar. Šanci bude Chrenko mít v silvestrovském utkání proti Švýcarsku (19.00 SEČ).

„Pokud budeme hrát stejně jako proti Američanům, věřím, že ten zápas zvládneme,“ líčil trenér Frühauf. Jeho svěřenci budou v posledním skupinovém utkání hájit třetí místo, posléze by ve čtvrtfinále klidně mohli ve federálním derby narazit na český tým.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

V takovém případě by si juniorská reprezentace musela dávat velký pozor především na Chrenkovy ofenzivní kvality.

Rodák z Nitry, v jejímž dresu nastupuje v nejvyšší slovenské soutěži, se před nadcházejícím draftem NHL v předpokládaném pořadí opakovaně objevuje ve třetí desítce.

A dosavadními výkony na mistrovství si v zámoří buduje ještě silnější pozici.

