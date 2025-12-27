Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Chrenko otevřel skóre v polovině úvodní části, kdy se dostal k puku mezi kruhy a z otočky překonal Linuse Vieillarda.
Podruhé se prosadil 48 sekund před koncem první třetiny v přesilové hře, kdy po druhé asistenci Adama Nemce v zápase zamířil do odkryté branky. Hattrick dovršil v čase 33:23, kdy v další početní výhodě jeho přihrávku na Nemce srazil za Vieillarda Moritz Kretzschmar.
Michalu Prádelovi sebral čisté konto v 52. minutě Dustin Willhöft, který slovenského gólmana překonal bekhendovým blafákem mezi betony. Výsledek zpečetil 53 sekund před koncem v oslabení při hře Němců bez brankáře Adam Beluško.
10:33 Chrenko (Nemec)
19:12 Chrenko (Nemec, Straka)
33:23 Chrenko (Svrček, Radivojevič)
59:07 Beluško
51:09 Willhöft (Lewandowski)
Prádel (Lenďák) – Fabuš, Radivojevič (A), Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Kovalčík – Pobežal, Svrček, Mišiak – Chovan, Tomík, Pitka (C) – Murín, Nemec, Chrenko – Straka, Dubravík, Tomka – Gašo.
Vieillard (Stuhrmann) – Hense, Kretzschmar, Schams, Händel (A), Bleicher, F. Kose, Pape – Lewandowski, Boos, Willhöft – T. Kose, Schwarz (C), Seidl – Pul, Schäfer, Schneider – Schütz, Maul (A), Späth – Sager.
Rozhodčí: Huber (AUT), Verbeek (CAN) – Pye (CAN, Stalder (SUI)
Počet diváků: 3702
22:22 Reschny (McKenna, Brunicke)
Mauriņš (Vecvanags) – Cjunskis, Šmits (A), Briedis (C), Uljanskis, Sārts, Vitols, Retenais – Naudins, Murnieks, Osmanis (A) – Diļevka, Berzkalns, Serkins – Flugins, Klaucāns, Sieradzkis – Ansons, Macijevskis, Utnāns – Polis.
Ivankovic (Ravensbergen) – Cameron Reid, Parekh, MacKenzie, Brunicke (A), Aitcheson, Danford, Carels – Iginla, Misa, Martone (C) – McKenna, Hage, Martin – Desnoyers, Beaudoin (A), O'Reilly – Luchanko, Reschny, Cootes – Greentree.
Rozhodčí: Jobbágy (SVK), Magnusson (SWE) – Ankerstjerne (DEN), Stromberg (SWE)
Kempf (Heil) – Kleber, Hutson, Chase Reid, Osburn, Hensler, Barnett, Emery – Ziemer (C), Hagens (A), Horcoff – Mooney, Spellacy, Plante (A) – McMorrow, McKinney, Zellers – Eiserman, Bednarik, Stiga – Lee.
Kirsch (E. Neuenschwander) – Muggli (C), Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier (A), Blessing, Geisser – Wey (A), J. Neuenschwander, Reber – Steiner, Grossniklaus, Antenen – Henry, Mottard, Aeschlimann – Cattin, Waidacher, Borradori – Körbler.
Rozhodčí: Mejzlík (CZE), Murray (CAN) – Albinati (CAN), Mäkinen (FIN);