Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Autor: ,
  23:34
Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém St. Paulu nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil útočník Tomáš Chrenko, který se postaral o premiérový hattrick turnaje.

Slovenský brankář Alan Lendák. | foto: ČTK

Chrenko otevřel skóre v polovině úvodní části, kdy se dostal k puku mezi kruhy a z otočky překonal Linuse Vieillarda.

Podruhé se prosadil 48 sekund před koncem první třetiny v přesilové hře, kdy po druhé asistenci Adama Nemce v zápase zamířil do odkryté branky. Hattrick dovršil v čase 33:23, kdy v další početní výhodě jeho přihrávku na Nemce srazil za Vieillarda Moritz Kretzschmar.

Michalu Prádelovi sebral čisté konto v 52. minutě Dustin Willhöft, který slovenského gólmana překonal bekhendovým blafákem mezi betony. Výsledek zpečetil 53 sekund před koncem v oslabení při hře Němců bez brankáře Adam Beluško.

Mistrovství světa do 20 let
27. 12. 2025 20:00
Slovensko Slovensko : Německo Německo 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly:
10:33 Chrenko (Nemec)
19:12 Chrenko (Nemec, Straka)
33:23 Chrenko (Svrček, Radivojevič)
59:07 Beluško
Góly:
51:09 Willhöft (Lewandowski)
Sestavy:
Prádel (Lenďák) – Fabuš, Radivojevič (A), Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Kovalčík – Pobežal, Svrček, Mišiak – Chovan, Tomík, Pitka (C) – Murín, Nemec, Chrenko – Straka, Dubravík, Tomka – Gašo.
Sestavy:
Vieillard (Stuhrmann) – Hense, Kretzschmar, Schams, Händel (A), Bleicher, F. Kose, Pape – Lewandowski, Boos, Willhöft – T. Kose, Schwarz (C), Seidl – Pul, Schäfer, Schneider – Schütz, Maul (A), Späth – Sager.

Rozhodčí: Huber (AUT), Verbeek (CAN) – Pye (CAN, Stalder (SUI)

Počet diváků: 3702

Mistrovství světa do 20 let
27. 12. 2025 22:40
zápas probíhá
Lotyšsko Lotyšsko : Kanada Kanada 0:1 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
22:22 Reschny (McKenna, Brunicke)
Sestavy:
Mauriņš (Vecvanags) – Cjunskis, Šmits (A), Briedis (C), Uljanskis, Sārts, Vitols, Retenais – Naudins, Murnieks, Osmanis (A) – Diļevka, Berzkalns, Serkins – Flugins, Klaucāns, Sieradzkis – Ansons, Macijevskis, Utnāns – Polis.
Sestavy:
Ivankovic (Ravensbergen) – Cameron Reid, Parekh, MacKenzie, Brunicke (A), Aitcheson, Danford, Carels – Iginla, Misa, Martone (C) – McKenna, Hage, Martin – Desnoyers, Beaudoin (A), O'Reilly – Luchanko, Reschny, Cootes – Greentree.

Rozhodčí: Jobbágy (SVK), Magnusson (SWE) – Ankerstjerne (DEN), Stromberg (SWE)

Mistrovství světa do 20 let
28. 12. 2025 0:00
USA USA : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kempf (Heil) – Kleber, Hutson, Chase Reid, Osburn, Hensler, Barnett, Emery – Ziemer (C), Hagens (A), Horcoff – Mooney, Spellacy, Plante (A) – McMorrow, McKinney, Zellers – Eiserman, Bednarik, Stiga – Lee.
Sestavy:
Kirsch (E. Neuenschwander) – Muggli (C), Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier (A), Blessing, Geisser – Wey (A), J. Neuenschwander, Reber – Steiner, Grossniklaus, Antenen – Henry, Mottard, Aeschlimann – Cattin, Waidacher, Borradori – Körbler.

Rozhodčí: Mejzlík (CZE), Murray (CAN) – Albinati (CAN), Mäkinen (FIN);

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Lotyšsko vs. KanadaHokej - - 27. 12. 2025:Lotyšsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 45.00
  • 19.00
  • 1.02
NY Islanders vs. NY RangersHokej - - 28. 12. 2025:NY Islanders vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.54
  • 4.04
  • 2.49
USA vs. ŠvýcarskoHokej - - 28. 12. 2025:USA vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.06
  • 13.70
  • 22.00
Winnipeg vs. MinnesotaHokej - - 28. 12. 2025:Winnipeg vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 2.54
  • 4.02
  • 2.49
Carolina vs. DetroitHokej - - 28. 12. 2025:Carolina vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 1.99
  • 4.26
  • 3.25
New Jersey vs. WashingtonHokej - - 28. 12. 2025:New Jersey vs. Washington //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 2.33
  • 4.07
  • 2.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Slovenský brankář Alan Lendák.

Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém St. Paulu nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil...

27. prosince 2025  23:34

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi

Sledujeme online
Čeští junioři se radují z gólu proti Kanadě.

Čeští hokejisté po úvodním nezdaru proti Kanadě chtějí zapsat první vítězství, v zápase proti Dánsku jsou favoritem. Druhé utkání národního týmu na juniorském mistrovství začíná ve 2:30 ráno,...

27. prosince 2025

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Sparťanští hokejisté dokázali na Spengler Cupu odčinit páteční porážku s Fribourgem, ve druhém utkání ve skupině proti finskému IFK Helsinky vyhráli 4:1. Rozhodující gól zapsal útočník Martins...

27. prosince 2025  14:46,  aktualizováno  17:54

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

27. prosince 2025  15:09,  aktualizováno  15:40

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Kanada se chtěla proti českým hokejovým juniorům vytáhnout. Ještě aby ne, vždyť právě národní tým jí dvakrát za sebou vystavil stopku už ve čtvrtfinále. V prvním zápase ve skupině mistrovství světa...

27. prosince 2025  11:18

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

27. prosince 2025  5:11,  aktualizováno  6:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.