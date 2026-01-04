ONLINE: Česko - Kanada. Očekávaná bitva, junioři se s rivalem porvou o finále MS

Autor:
Sledujeme online   19:00
Uspějí i napotřetí? Čeští hokejisté se pod vedením kouče Patrika Augusty na juniorském světovém šampionátu znovu potkávají s Kanadou. Loni i předloni zasadili favoritovi těžké údery ve čtvrtfinále. I za oceánem se ze vzájemných duelů stala prestižní rivalita. Její další pokračování se koná v noci z neděle na pondělí, tentokrát v semifinále. Utkání můžete od 2.30 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Český kapitán Petr Sikora doráží na kanadského brankáře Cartera George. | foto: Christopher KatsarovAP

„Bude to od začátku jiskřit, těším se na to,“ usmívá se Augusta, který zase dovedl juniory do semifinále MS, velmi pravděpodobně posledního na české střídačce.

ONLINE: Česko vs. Kanada

Semifinálový duel na MS juniorů můžete sledovat online od 2.30

Není náhoda, že česká dvacítka do medailových bojů dokráčela celkově už pětkrát za sebou. A prokázala to i výkonem ve skupině právě proti aktuálnímu soupeři.

Kanaďané sice zvítězili 7:5, museli ale skóre otáčet a zejména ve druhé třetině bylo k vidění několik momentů, v nichž nevěděli, co si se soupeřem počít. Dostávali se pod tlak a marně přecházeli přes útočnou modrou čáru.

„Ukázali jsme si, že s nimi můžeme hrát a že to není soupeř, který se nedá porazit,“ připomněl útočník Adam Novotný.

Další díl nové rivality: Bude to jiskřit, vědí Češi. Kanada chce odplatu za dvě tragédie

Také on byl u loňského senzačního vyřazení zámořské velmoci, k němuž došlo na její půdě v Ottawě gólem Adama Jecha v čase 59:20 na 4:3. O rok dřív mezi nejlepší osmičkou rozhodl Jakub Štancl o vítězství poměrem 3:2 dokonce devatenáct sekund před třetí sirénou.

Nyní by si Kanada ráda odpustila jakoukoli dramatickou koncovku. Turnajem kráčí až na škobrtnutí s Lotyšskem, které zdolala až 2:1 po prodloužení, suverénně. Sedm gólů vedle Čechů nasázela ještě Finsku (7:4) a ve čtvrtfinále Slovensku (7:1), Dánsko přejela dokonce 9:1.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

To dává dohromady skóre 32:12. Jak vidno, v útoku si vede výborně. „Jejich styl přechodu dopředu je fenomenální, letí tam v plné rychlosti čtyři hráči. Nesmíme si dovolit ztráty v útočném pásmu nebo přihrávky naslepo, protože to pak nejde dobruslit. Důležitá bude pozice našeho třetího útočníka, abychom nepropadali,“ varuje Augusta.

I české ofenzivě se daří, dala čtyřiadvacet branek, čtrnáct jich dostala. Jak ukázal první vzájemný duel, slabiny oba celky sdílí v obraně. Rozhodovat tak bude zejména odpovědná hra vzadu a pevné nervy.

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

„Bude to vypjaté od samého začátku. Musíme se vyhnout faulům, být jako tým jednotní a nenechat se vyprovokovat k hloupým vyloučením,“ avizuje Novotný.

Kdo po přesunu do minnesotské Grand Casino Areny v očekávané bitvě hlavně psychicky obstojí? Sledujte online.

Mistrovství světa do 20 let
5. 1. 2026 2:30
Kanada Kanada : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Dallas vs. MontrealHokej - - 4. 1. 2026:Dallas vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
4. 1. 20:00
  • 1.88
  • 4.51
  • 3.43
Columbus vs. PittsburghHokej - - 4. 1. 2026:Columbus vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
4. 1. 21:00
  • 2.25
  • 4.17
  • 2.78
Švédsko vs. FinskoHokej - - 4. 1. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
4. 1. 22:30
  • 1.76
  • 4.48
  • 3.72
Florida vs. ColoradoHokej - - 4. 1. 2026:Florida vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
4. 1. 23:00
  • 2.89
  • 4.17
  • 2.18
Chicago vs. VegasHokej - - 5. 1. 2026:Chicago vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
5. 1. 01:00
  • 4.53
  • 4.50
  • 1.66
New Jersey vs. CarolinaHokej - - 5. 1. 2026:New Jersey vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
5. 1. 01:00
  • 2.71
  • 4.04
  • 2.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Aktualizujeme
Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  19:37

ONLINE: Česko - Kanada. Očekávaná bitva, junioři se s rivalem porvou o finále MS

Sledujeme online
Český kapitán Petr Sikora doráží na kanadského brankáře Cartera George.

Uspějí i napotřetí? Čeští hokejisté se pod vedením kouče Patrika Augusty na juniorském světovém šampionátu znovu potkávají s Kanadou. Loni i předloni zasadili favoritovi těžké údery ve čtvrtfinále. I...

4. ledna 2026

Další díl nové rivality: Bude to jiskřit, vědí Češi. Kanada chce odplatu za dvě tragédie

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

Je tu další osudové setkání. V posledních třech letech čeští hokejisté na juniorských šampionátech nikoho nevyzvali víckrát než Kanadu. Totéž platí i obráceně. Co začalo jedním historickým...

4. ledna 2026  15:30

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Premium
Zleva Robert „Bobby“ Holík, Robert Reichel a Jaromír Jágr.

Byly doby, kdy zisk bronzových medailí z mistrovství světa hráčů do 20 let znamenal pro národní tým zvlášť palčivé zklamání. „Nechtěl bych vidět Čechoslováky, kdyby měli tak dobrého gólmana jako my....

4. ledna 2026

Nečas asistoval u výhry nad Carolinou, Pastrňák řídil triumf ve Vancouveru

Elias Lindholm děkuje Davidu Pastrňákovi za přihrávku na gól v utkání ve...

Hokejista David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k vítězství Bostonu 3:2 v prodloužení proti Vancouveru, za který přidal gól a asistenci Filip Hronek. V nabitém sobotním programu NHL se ukázal také...

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  4. 1. 11:09

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

4. ledna 2026  9:51

Kanada - Česko v TV: kdy a kde sledovat semifinále MS v hokeji do 20 let?

Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

Čeští hokejoví junioři se chystají na další bitvu s Kanadou. Na mistrovství světa do 20 let se s největším favoritem na zlato utkají o postup do finále. Oba týmy se už střetly v základní skupině B. V...

4. ledna 2026  5:59

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel...

3. ledna 2026  16:09

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Matej Tomek inkasuje gól.

Jako když idylická vyjížďka skončí tvrdým nárazem do zdi. Hokejový Litvínov se sbírá z nejtěžšího domácího direktu od října 2003. Páteční domácí výprask 1:8 od Plzně ukončil báječnou jízdu chemiků,...

3. ledna 2026  14:15

Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.

Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve...

3. ledna 2026  11:30

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého...

3. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.