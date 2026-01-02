Čekají na mé selhání. Hvězda Kanady čelí v sezoně tlaku, na dvacítkách ale opět řádí

Autor:
  15:33
Sázet můžou na několik opor, přesto jeho jméno v hokejovém prostředí rezonuje více než ostatní. Na velký tlak je Gavin McKenna zvyklý, vždyť už na minulém juniorském šampionátu měl táhnout Kanadu a byl očekávanou jedničkou draftu pro tento rok. A přestože zažívá náročnější sezonu, právě on má zámořskou velmoc dostat zpátky na vrchol.
Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem. | foto: Nicole OsborneAP

Gavin McKenna z Kanady v utkání s Finskem.
Kanadský talent Gavin McKenna v akci v přípravném duelu se Švédskem.
Gavin McKenna z Kanady v rozhovoru s novináři.
Gavin McKenna na rozbruslení před přípravným duelem se Švédskem.
12 fotografií

Na turnaji ve Spojených státech se mu zatím daří. Za čtyři zápasy nasbíral osm bodů (3+5), v produktivitě turnaje mu pouze kvůli menší počtu vstřelených branek patří třetí příčka.

Jeho kvality hned v úvodním utkání na šampionátu poznali i čeští hráči. McKenna se na vítězné přestřelce podílel dvěma asistencemi, stejnou bilanci poté zapsal s Lotyšskem.

Dominantní výhru nad Dánskem korunoval hattrickem, bez bodu díky jedné nahrávce nezůstal ani v závěrečném skupinovém vystoupení proti Finům.

Gavin McKenna z Kanady v utkání s Finskem.

Šlape jeho spolupráce ve druhém útoku s Michaelem Hagem a Bradym Martinem. Právě nalezení vhodných parťáků bylo jedním z důležitých kanadských úkolů před začátkem mistrovství.

„Musí být obklopen hráči, kteří dokážou myslet na stejné úrovni jako on, zejména pokud jde o jeho vidění hry a schopnost tvořit. Chceme k němu také někoho, kdo se postará o těžkou práci v soubojích, forčekinku a při získávání puku,“ vysvětloval generální manažer juniorského výběru Alan Millar.

Dal tak najevo, že právě kolem McKenny se hra Kanady bude točit. Nic na tom nezměnil ani smolný okamžik z přípravného utkání se Švédy krátce před začátkem šampionátu.

Podívejte se na McKennův vlastní gól z přípravného utkání:

Zámořský celek šel při signalizované výhodě do šesti hráčů v poli, puk si v obranném pásmu nabíral právě McKenna. Jenže kotouč mu odskočil a skončil až v brance.

Spoluhráči se ho zastali, smolný moment hodili okamžitě za hlavu. Situace přesto mohla působit jako potvrzení zatím rozpačité sezony rodáka z Whitehorse.

Po naprosto dominantním ročníku v juniorské WHL, kde v součtu i s play off nasbíral v 72 zápasech 167 bodů (50+117), se rozhodl pro velkou změnu.

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Před letošním draftem hledal novou výzvu. Chtěl se přiblížit dospělému hokeji, osamostatnit se a zapracovat v posilovně, aby se dokázal přizpůsobit fyzické hře. A byl tak lépe připraven na budoucí angažmá v NHL.

Proto místo pokračování v mezi juniory zvolil těžší cestu a nastoupil do univerzitní soutěže NCAA. V ní je čerstvě osmnáctiletý McKenna čtvrtý nejmladší, pravidelně tak čelí starším soupeřům.

„Defenzivně je soutěž mnohem těžší, je méně času a prostoru, hráči jsou rychlejší. Je to prostě přímočařejší hokej se srážkami a snahou dostat se do těch důležitých míst,“ přiblížil ligu.

Místo svetru miliony. Budoucí hvězda mění hokej, při studiu si vydělá víc než profíci

V týmu Penn State University stihl za 14 zápasů zapsat 18 bodů (4+14), v produktivitě se krčí na 61. místě. Například parťák z formace v kanadské juniorce Hage je na páté pozici, český útočník Václav Nestrašil na 27. příčce.

McKenna rozhodně nemá vyloženě špatnou sezonu, po odskočených výkonech v juniorech od něj ale hokejové prostředí zřejmě přece jenom čekalo více. S tím souvisí i určitá kritika, které musí čelit.

„Vůbec mi to nevadí. Někdy pro vás není nejlepší, když vás neustále chválí. Lidé čekají, až selžu… A to mě motivuje,“ hlásil odhodlaně mladý křídelník.

Gavin McKenna z Kanady v rozhovoru s novináři.

Probíhající ročník může mít vliv i na jeho umístění v draftu. Obecně se počítá s tím, že by mu triumf v dražbě talentů měl připadnout, v některých projekcích se ale v žebříčku během podzimu propadl.

Například novinář Corey Pronman z renomovaného serveru The Athletic zařadil McKennu v prosincové aktualizaci na čtvrté místo.

„Sedm skautů NHL mi řeklo, že by na první příčce svého seznamu měli jiné jméno,“ uvedl Pronman, že i manažeři v zámořské soutěži se koukají na odlišné varianty. Zaráží je někdy úroveň McKennova úsilí, jeho práce bez puku či ochota vypomáhat defenzivě.

Kanadský talent Gavin McKenna v akci v přípravném duelu se Švédskem.

Proto se na nejvyšších místech pro červnový draft objevují také krajané Keaton Verhoeff a Tynan Lawrence nebo Švéd Ivar Stenberg.

Šampionát dvacítek tradičně přitahuje pozornost skautů, do konečného pořadí draftu může výrazně promluvit. Vedle Stenberga s Verhoeffem se může opět ukázat i McKenna.

„Myslím, že díky mistrovství světa juniorů si vybuduju sebevědomí, které pak zužitkuju v druhé polovině sezony. To pro mě bude velmi důležité,“ vyhlašoval před startem turnaje.

Absolutně výjimečný. Roste další velká hvězda, porovnávají ho s McDavidem

Na něm čeká Kanadu čtvrtfinále se Slovenskem (sobota 2.30 SEČ), jež bude chtít zámořská velmoc po dvou nezdarech s Čechy konečně přejít.

Cíle má ale pochopitelně ještě větší. Zlato.

Jakou roli v cestě za ním nakonec sehraje McKenna?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. TřinecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
Litvínov vs. PlzeňHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.64
Olomouc vs. LiberecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
K. Vary vs. PardubiceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.87
  • 4.25
  • 2.10
Kometa vs. KladnoHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 1.65
  • 4.45
  • 4.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Čekají na mé selhání. Hvězda Kanady čelí v sezoně tlaku, na dvacítkách ale opět řádí

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Sázet můžou na několik opor, přesto jeho jméno v hokejovém prostředí rezonuje více než ostatní. Na velký tlak je Gavin McKenna zvyklý, vždyť už na minulém juniorském šampionátu měl táhnout Kanadu a...

2. ledna 2026  15:33

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada nebo Finsko už mají tým, kdy se přidají Češi?

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

2. ledna 2026  15:20

Co víc jsme pro to mohli udělat? Kanadské hvězdy řeší nominaci na olympiádu

Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze vstřelené branky v zápase proti Vegas.

Na Four Nations nechyběl, na olympiádu se ale nepodívá. Zpráva od kanadské reprezentace Setha Jarvise zamrzela, nejspíš i trochu naštvala. A pak si vzpomněl na téměř sedm let starou hlášku Justina...

2. ledna 2026  14:02

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium
David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chystají se na klíčové střetnutí, jež tradičně rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Jenže ani v takových chvílích nemusí být přístup hráčů ideální. Před čtvrtfinálovým soubojem se Švýcarskem na...

2. ledna 2026

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1. 8:39

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Ondřej Najman na lavičce.

Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří...

1. ledna 2026  12:31

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

David Pastrňák z Boston Bruins před zápasem

Hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu se v historické tabulce českých střelců v NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše. Devětadvacetiletý odchovanec Havířova si díky dvěma trefám na Silvestra v...

1. ledna 2026  10:49

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

1. ledna 2026  10:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.