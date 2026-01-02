Čekají na mé selhání. Hvězda Kanady čelí v sezoně tlaku, na dvacítkách ale opět řádí

Na turnaji ve Spojených státech se mu zatím daří. Za čtyři zápasy nasbíral osm bodů (3+5), v produktivitě turnaje mu pouze kvůli menší počtu vstřelených branek patří třetí příčka.
Jeho kvality hned v úvodním utkání na šampionátu poznali i čeští hráči. McKenna se na vítězné přestřelce podílel dvěma asistencemi, stejnou bilanci poté zapsal s Lotyšskem.
Dominantní výhru nad Dánskem korunoval hattrickem, bez bodu díky jedné nahrávce nezůstal ani v závěrečném skupinovém vystoupení proti Finům.
Šlape jeho spolupráce ve druhém útoku s Michaelem Hagem a Bradym Martinem. Právě nalezení vhodných parťáků bylo jedním z důležitých kanadských úkolů před začátkem mistrovství.
„Musí být obklopen hráči, kteří dokážou myslet na stejné úrovni jako on, zejména pokud jde o jeho vidění hry a schopnost tvořit. Chceme k němu také někoho, kdo se postará o těžkou práci v soubojích, forčekinku a při získávání puku,“ vysvětloval generální manažer juniorského výběru Alan Millar.
Dal tak najevo, že právě kolem McKenny se hra Kanady bude točit. Nic na tom nezměnil ani smolný okamžik z přípravného utkání se Švédy krátce před začátkem šampionátu.
Podívejte se na McKennův vlastní gól z přípravného utkání:
GAVIN MCKENNA SCORES... for Sweden 😬 pic.twitter.com/phXojiCOmQ— TSN (@TSN_Sports) December 21, 2025
Zámořský celek šel při signalizované výhodě do šesti hráčů v poli, puk si v obranném pásmu nabíral právě McKenna. Jenže kotouč mu odskočil a skončil až v brance.
Spoluhráči se ho zastali, smolný moment hodili okamžitě za hlavu. Situace přesto mohla působit jako potvrzení zatím rozpačité sezony rodáka z Whitehorse.
Po naprosto dominantním ročníku v juniorské WHL, kde v součtu i s play off nasbíral v 72 zápasech 167 bodů (50+117), se rozhodl pro velkou změnu.
Před letošním draftem hledal novou výzvu. Chtěl se přiblížit dospělému hokeji, osamostatnit se a zapracovat v posilovně, aby se dokázal přizpůsobit fyzické hře. A byl tak lépe připraven na budoucí angažmá v NHL.
Proto místo pokračování v mezi juniory zvolil těžší cestu a nastoupil do univerzitní soutěže NCAA. V ní je čerstvě osmnáctiletý McKenna čtvrtý nejmladší, pravidelně tak čelí starším soupeřům.
„Defenzivně je soutěž mnohem těžší, je méně času a prostoru, hráči jsou rychlejší. Je to prostě přímočařejší hokej se srážkami a snahou dostat se do těch důležitých míst,“ přiblížil ligu.
V týmu Penn State University stihl za 14 zápasů zapsat 18 bodů (4+14), v produktivitě se krčí na 61. místě. Například parťák z formace v kanadské juniorce Hage je na páté pozici, český útočník Václav Nestrašil na 27. příčce.
McKenna rozhodně nemá vyloženě špatnou sezonu, po odskočených výkonech v juniorech od něj ale hokejové prostředí zřejmě přece jenom čekalo více. S tím souvisí i určitá kritika, které musí čelit.
„Vůbec mi to nevadí. Někdy pro vás není nejlepší, když vás neustále chválí. Lidé čekají, až selžu… A to mě motivuje,“ hlásil odhodlaně mladý křídelník.
Probíhající ročník může mít vliv i na jeho umístění v draftu. Obecně se počítá s tím, že by mu triumf v dražbě talentů měl připadnout, v některých projekcích se ale v žebříčku během podzimu propadl.
Například novinář Corey Pronman z renomovaného serveru The Athletic zařadil McKennu v prosincové aktualizaci na čtvrté místo.
„Sedm skautů NHL mi řeklo, že by na první příčce svého seznamu měli jiné jméno,“ uvedl Pronman, že i manažeři v zámořské soutěži se koukají na odlišné varianty. Zaráží je někdy úroveň McKennova úsilí, jeho práce bez puku či ochota vypomáhat defenzivě.
Proto se na nejvyšších místech pro červnový draft objevují také krajané Keaton Verhoeff a Tynan Lawrence nebo Švéd Ivar Stenberg.
Šampionát dvacítek tradičně přitahuje pozornost skautů, do konečného pořadí draftu může výrazně promluvit. Vedle Stenberga s Verhoeffem se může opět ukázat i McKenna.
„Myslím, že díky mistrovství světa juniorů si vybuduju sebevědomí, které pak zužitkuju v druhé polovině sezony. To pro mě bude velmi důležité,“ vyhlašoval před startem turnaje.
Na něm čeká Kanadu čtvrtfinále se Slovenskem (sobota 2.30 SEČ), jež bude chtít zámořská velmoc po dvou nezdarech s Čechy konečně přejít.
Cíle má ale pochopitelně ještě větší. Zlato.
Jakou roli v cestě za ním nakonec sehraje McKenna?