Finové se na Čechy naladili hladkou výhrou, Američané porazili Německo

Hokejisté Finska, kteří budou ve čtvrtek druhým soupeřem české reprezentace na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu, vstoupili do turnaje výhrou nad Lotyšskem 6:1. Ve skupině B zvítězili obhájci zlata ze Spojených států amerických nad Německem 5:1.