V zápase vynikla druhá útočná formace, Sam O’Reilly dal dva góly, Michael Hage čtyřikrát asistoval, čtyři body (1+3) posbíral také Gavin McKenna.
Připravujeme podrobnosti...
01:10 O'Reilly (Hage, McKenna)
04:57 Cootes (Verhoeff, Greentree)
18:44 Parekh (Hage, McKenna)
21:47 Martone (Iginla, Parekh)
25:27 O'Reilly (McKenna, Hage)
53:35 McKenna (Hage)
03:23 Välilä (Ruohonen)
11:58 Miettinen (Boelius, Kuhta)
34:18 Ruohonen (Tuuva)
George (Ravensbergen) – Cameron Reid, Parekh, Brunicke (A), Carels, Aitcheson, Danford, MacKenzie, Verhoeff – Iginla, Misa, Martone (C) – McKenna, Hage, O'Reilly – Desnoyers, Beaudoin (A), Reschny – Greentree, Cootes, Luchanko.
Rimpinen (Saarinen) – Kiviharju (C), Nieminen, Väisänen, Boelius, Jokinen, Välilä, Nykyri – Vanhanen, Miettinen (A), Hemming – Saarelainen, Ruohonen (A), Tuuva – Westergård, Kuhta, Pikkarainen – Vesterinen, Suvanto, Koivu – Kalto.
Rozhodčí: Lindner (USA), Tobias (USA) – Ankerstjerne (DEN), Heinen (USA)