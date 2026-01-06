Útěcha pro kanadské juniory, v utkání o bronz přehráli Finy. Zářila druhá formace

Autor: ,
Aktualizujeme   1:11
Bronz na mistrovství světa hráčů do 20 let v USA vybojovali hokejisté Kanady. V duelu o třetí místo porazili Finsko 6:3, medaili získali po třech letech.
Kanadští hokejisté slaví branku v utkání o bronz proti Finsku na MS hokejistů...

Kanadští hokejisté slaví branku v utkání o bronz proti Finsku na MS hokejistů do 20 let. | foto: Nick Wosika/Imagn ImagesReuters

Kanadští hokejisté po zápase o bronz na MS hokejistů do 20 let.
Kanadský kapitán Porter Martone se po utkání o bronz zdraví s finskými hráči.
Tij Iginla z Kanady se snaží setřást Mitju Jokinena z Finska během utkání o...
Sam O’Reilly z Kanady přijímá gratulace od spoluhráčů po trefě v utkání o bronz...
10 fotografií

V zápase vynikla druhá útočná formace, Sam O’Reilly dal dva góly, Michael Hage čtyřikrát asistoval, čtyři body (1+3) posbíral také Gavin McKenna.

Připravujeme podrobnosti...

Mistrovství světa do 20 let
5. 1. 2026 22:30
Kanada Kanada : Finsko Finsko 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Góly:
01:10 O'Reilly (Hage, McKenna)
04:57 Cootes (Verhoeff, Greentree)
18:44 Parekh (Hage, McKenna)
21:47 Martone (Iginla, Parekh)
25:27 O'Reilly (McKenna, Hage)
53:35 McKenna (Hage)
Góly:
03:23 Välilä (Ruohonen)
11:58 Miettinen (Boelius, Kuhta)
34:18 Ruohonen (Tuuva)
Sestavy:
George (Ravensbergen) – Cameron Reid, Parekh, Brunicke (A), Carels, Aitcheson, Danford, MacKenzie, Verhoeff – Iginla, Misa, Martone (C) – McKenna, Hage, O'Reilly – Desnoyers, Beaudoin (A), Reschny – Greentree, Cootes, Luchanko.
Sestavy:
Rimpinen (Saarinen) – Kiviharju (C), Nieminen, Väisänen, Boelius, Jokinen, Välilä, Nykyri – Vanhanen, Miettinen (A), Hemming – Saarelainen, Ruohonen (A), Tuuva – Westergård, Kuhta, Pikkarainen – Vesterinen, Suvanto, Koivu – Kalto.

Rozhodčí: Lindner (USA), Tobias (USA) – Ankerstjerne (DEN), Heinen (USA)

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Washington vs. AnaheimHokej - - 6. 1. 2026:Washington vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.65
  • 4.20
  • 4.80
NY Rangers vs. UtahHokej - - 6. 1. 2026:NY Rangers vs. Utah //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.60
  • 2.60
Ottawa vs. DetroitHokej - - 6. 1. 2026:Ottawa vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.30
Švédsko vs. ČeskoHokej - - 6. 1. 2026:Švédsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 1. 02:30
  • 2.45
  • 4.22
  • 2.41
Calgary vs. SeattleHokej - - 6. 1. 2026:Calgary vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
6. 1. 03:30
  • 2.12
  • 4.10
  • 3.03
Los Angeles vs. MinnesotaHokej - - 6. 1. 2026:Los Angeles vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
6. 1. 04:30
  • 2.67
  • 3.98
  • 2.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Útěcha pro kanadské juniory, v utkání o bronz přehráli Finy. Zářila druhá formace

Aktualizujeme
Kanadští hokejisté slaví branku v utkání o bronz proti Finsku na MS hokejistů...

Bronz na mistrovství světa hráčů do 20 let v USA vybojovali hokejisté Kanady. V duelu o třetí místo porazili Finsko 6:3, medaili získali po třech letech.

6. ledna 2026  1:11

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

6. ledna 2026  1:04

Voráček o juniorech: Věří si a hrajou tak, jak mluví. A že nejsou v NHL? Neřešil bych

Premium
Čeští junioři slaví postup do finále hokejového šampionátu.

Třetí rok po sobě čeští junioři narazili v play off mistrovství světa hokejistů do 20 let na Kanadu. Třikrát nad ní uspěli. Tentokrát v semifinále 6:4, díky čemuž budou v noci na úterý hrát se...

5. ledna 2026

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

ONLINE: Česko - Švédsko. Juniory čeká finále MS, zlato mohou získat po 25 letech

Sledujeme online
Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Čeští hokejisté do 20 let se chystají na finále mistrovství světa. Poté, co zdolali velkého favorita Kanadu, budou bojovat o zlato proti Švédům. O nejcennější medaili svedou souboj po třech letech,...

5. ledna 2026

O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

V Minnesotě se chystají na neobvyklé finále. Souboj dvou letitých čekatelů na zlato. Týmů, co se v posledním rozhodujícím zápase juniorského hokejového šampionátu ještě nikdy neutkaly. Česká dvacítka...

5. ledna 2026  16:01

V Kanadě mluví o hororu, přišla i poklona Čechům: Mají nejlepší tým v tomto století

Zklamaní kanadští junioři po porážce v semifinále hokejového MS s Českem.

Další extrémně bolavá porážka. Pro hokejovou velmoc jen těžko představitelná a únosná. „Jako bychom se ocitli v hororu,“ kroutilo se hlavou ve studiu televizní stanice TSN po nezdaru v semifinále...

5. ledna 2026

Pokorný končí v Kometě. Cítím vyčerpání, říká. Nahradí ho asistent Horáček

Trenér Komety Kamil Pokorný se raduje ze zisku extraligového titulu.

Hokejisté Komety se v pondělí ráno rozloučili se svým hlavním trenérem. Kamil Pokorný, jenž dovedl Brno v uplynulé sezoně až k extraligovému titulu, rezignoval. „Cítím na sobě vyčerpání a po...

5. ledna 2026  9:53,  aktualizováno  12:09

Švédsko - Česko v TV: kdy a kde sledovat finále MS v hokeji do 20 let?

Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

Čeští hokejoví junioři jdou do boje o zlaté medaile. Na mistrovství světa do 20 let si o ně zahrají proti Švédsku. Kdy a kde sledovat finále šampionátu živě i další informace najdete v našem přehledu.

5. ledna 2026  10:35

Měl jsem tep snad 220. Medaili máme jistou, ale nekončíme, říká hrdina Čihař

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.

Žádný beton a tuhá obrana. Čeští junioři přehráli Kanadu v semifinále hokejového mistrovství světa (6:4) jejími vlastními zbraněmi. Skvělým napadáním, kvalitou v koncovce i několika krásnými akcemi,...

5. ledna 2026  9:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další krok ke splnění našich snů. Augusta zářil: Mužstvo žilo, jsem neskutečně hrdý!

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Větší individuální kvalitu, podpořenou umístěním na draftech NHL a predikcemi o vzletné budoucnosti, byste našli na kanadské straně. „Ale takové zápasy nejsou o individualitách, vyhrává je tým,“...

5. ledna 2026  8:20

Florida porazila lídry NHL z Colorada, Crosby završil obrat Pittsburghu

Anton Lundell (15) z Florida Panthers střílí v zápase s Colorado Avalanche,...

V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh...

5. ledna 2026  7:09,  aktualizováno  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.