Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Příprava na večerní duel (22.30 SEČ) totiž neprobíhala podle jeho představ.
„Musel jsem k tomu něco říct, hráči nebyli hlavami správně nastavení. Čeká nás nejdůležitější utkání a mám pocit, že se až příliš spoléhají na svoji šikovnost a v uvozovkách genialitu. Takhle to ale nefunguje,“ kritizoval Augusta.
Jeho svěřence čeká fáze turnaje, ve které v posledních dvou letech shodně vyřadili favorizovanou Kanadu. Nyní je los papírově schůdnější, jakékoliv podcenění by se ale národnímu týmu mohlo vymstít.
„Teď už není prostor zkoušet to jinak. Buď půjdeme dál a budeme hrát o medaile, na což tohle mužstvo jednoznačně má, nebo skončíme a pojedeme domů. Už není druhá šance,“ upozorňoval úspěšný trenér.
Není to poprvé, kdy šestapadesátiletý kouč hráče kritizoval.
Po posledním skupinovém klání s Lotyšskem (4:2) nebyl spokojen s profesorským výkonem za příznivého stavu, už tehdy viděl až přílišné spoléhání se na šikovnost. Použil také slovní spojení, které po posledním tréninku zopakoval.
„Tenhle tým má dvě tváře. Máme tu neskutečně šikovné a talentované kluky, ale někdy mi chybí ta disciplína v malých věcech, které rozhodují zápasy,“ přiblížil Augusta.
A nabídl i porovnání s předchozími dvěma výběry, které pokaždé dovedl k bronzovým medailím.
„Ty možná nebyly tak skillově vybavené, ale byly neskutečně srovnané a dělaly ty malé věci, které měly,“ připomněl.
„Pokud tuhle složku přidá i tento tým, nebe je limit. Věřím, že jsou to inteligentní kluci a lídři, kteří si k tomu v kabině něco řeknou,“ zadoufal český kouč.
Se zemí helvétského kříže se juniorská reprezentace střetla na minulém šampionátu a zvítězila 5:1. Oba výběry se od té doby potkaly ještě šestkrát, Češi se radovali čtyřikrát.
|
„Se Švýcary se známe, to mužstvo je téměř identické. Pokud budeme hrát náš systém, potkají se dvě identická zrcadla. Budou rozhodovat maličkosti, osobní nastavení každého jednotlivce a ochota plnit ty věci, které možná nejsou tak pěkné, ale jsou důležité pro vítězství,“ vysvětloval Augusta.
Předvedou čeští junioři v klíčovém střetnutí správné nasazení oproti tréninku?