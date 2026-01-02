Národní tým si postup do vyřazovacích bojů zajistil díky druhému místu ve skupině B. V ní nejprve podlehl Kanadě, poté ale postupně zvítězil nad Dánskem, v důležitém souboji nad Finskem a na závěr i s Lotyšskem.
ONLINE: Česko – Švýcarsko
Čtvrtfinále hokejového MS do 20 let sledujeme od 22.30 podrobně
Se zemí helvétského kříže se juniorská reprezentace střetla na minulém šampionátu a zvítězila 5:1. Oba výběry se od té doby potkaly ještě šestkrát, Češi se radovali čtyřikrát.
Švýcaři do turnaje vstoupili porážkami se Spojenými státy a Švédskem, posléze zabrali proti Německu a v přímém střetnutí o třetí místo ve skupině A přetlačili Slováky.
Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost
„Musíme si dát pozor na jejich brejky a hru obránců na modré. Dostávají hodně puků na bránu, umí odfiltrovat prvního hráče a vždycky mají clonu před brankářem. Naše kompaktní defenziva musí být stoprocentní,“ zdůrazňuje trenér Patrik Augusta.
Jeho tým bodově táhnou obránce Tomáš Galvas a útočník Vojtěch Čihař (oba 2+5), ze soupeřů je neproduktivnějším hráčem Leon Muggli se čtyřmi asistencemi.
Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna
Švýcaři naposledy proklouzli do semifinále v roce 2019. To česká reprezentace v něm nechyběla hned čtyřikrát v řadě a vytěžila z toho stříbro a dva bronzy.
O další cenný kov chtějí Češi zabojovat i tentokrát. Podaří se jim klíčový zápas šampionátu opět zvládnout?