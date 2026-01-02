ONLINE: Česko - Švýcarsko. Klíčový duel turnaje, junioři hrají na MS čtvrtfinále

Hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let vstupuje do rozhodující fáze. Čeští junioři chtějí popáté v řadě postoupit mezi čtyři nejlepší týmy turnaje, ve čtvrtfinále čelí od 22.30 Švýcarsku. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín, Adam Benák, Adam Jiříček a Maxmilian Curran. | foto: AP

Národní tým si postup do vyřazovacích bojů zajistil díky druhému místu ve skupině B. V ní nejprve podlehl Kanadě, poté ale postupně zvítězil nad Dánskem, v důležitém souboji nad Finskem a na závěr i s Lotyšskem.

ONLINE: Česko – Švýcarsko

Čtvrtfinále hokejového MS do 20 let sledujeme od 22.30 podrobně

Se zemí helvétského kříže se juniorská reprezentace střetla na minulém šampionátu a zvítězila 5:1. Oba výběry se od té doby potkaly ještě šestkrát, Češi se radovali čtyřikrát.

Švýcaři do turnaje vstoupili porážkami se Spojenými státy a Švédskem, posléze zabrali proti Německu a v přímém střetnutí o třetí místo ve skupině A přetlačili Slováky.

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

„Musíme si dát pozor na jejich brejky a hru obránců na modré. Dostávají hodně puků na bránu, umí odfiltrovat prvního hráče a vždycky mají clonu před brankářem. Naše kompaktní defenziva musí být stoprocentní,“ zdůrazňuje trenér Patrik Augusta.

Jeho tým bodově táhnou obránce Tomáš Galvas a útočník Vojtěch Čihař (oba 2+5), ze soupeřů je neproduktivnějším hráčem Leon Muggli se čtyřmi asistencemi.

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Švýcaři naposledy proklouzli do semifinále v roce 2019. To česká reprezentace v něm nechyběla hned čtyřikrát v řadě a vytěžila z toho stříbro a dva bronzy.

O další cenný kov chtějí Češi zabojovat i tentokrát. Podaří se jim klíčový zápas šampionátu opět zvládnout?

Mistrovství světa do 20 let
2. 1. 2026 22:30
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

ONLINE: Rychlý gól Varů proti Pardubicím. Třinec vede v derby, daří se i Plzni

Sledujeme online
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina sleduje puk, předním se přetlačují jeho...

Hokejová extraliga vstupuje do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice nastupují od 18 hodin v Karlových Varech, už o půl hodiny dříve startuje moravskoslezské derby mezi Vítkovicemi a...

2. ledna 2026  18:03

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

2. ledna 2026  17:59

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

2. ledna 2026  16:58

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada i Seveřané už mají tým, kdy se přidají Češi?

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

2. ledna 2026  16:51

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Čekají na mé selhání. Hvězda Kanady čelí v sezoně tlaku, na dvacítkách ale opět řádí

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Sázet můžou na několik opor, přesto jeho jméno v hokejovém prostředí rezonuje více než ostatní. Na velký tlak je Gavin McKenna zvyklý, vždyť už na minulém juniorském šampionátu měl táhnout Kanadu a...

2. ledna 2026  15:33

Co víc jsme pro to mohli udělat? Kanadské hvězdy řeší nominaci na olympiádu

Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze vstřelené branky v zápase proti Vegas.

Na Four Nations nechyběl, na olympiádu se ale nepodívá. Zpráva od kanadské reprezentace Setha Jarvise zamrzela, nejspíš i trochu naštvala. A pak si vzpomněl na téměř sedm let starou hlášku Justina...

2. ledna 2026  14:02

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium
David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chystají se na klíčové střetnutí, jež tradičně rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Jenže ani v takových chvílích nemusí být přístup hráčů ideální. Před čtvrtfinálovým soubojem se Švýcarskem na...

2. ledna 2026

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1. 8:39

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

