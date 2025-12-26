ONLINE: Česko - Kanada. Těžký start MS, hokejoví junioři začínají proti favoritovi

Česká dvacítka se řadí mezi favority turnaje. Po zisku stříbra v roce 2023 pod vedením Radima Rulíka vybojovala další dva bronzy za působení současného kouče Patrika Augusty. V obou těchto případech navíc národní tým vyřadil ve čtvrtfinále právě Kanadu.
„Věřím, že tohle mužstvo ví, jak vyhrávat. I v zápasech během sezony, kdy hráči udělali pár chyb a vypadalo to, že se vše otočí, na to najednou vlítli, nakopli to a šli do toho. Tady proti nám stojí týmy té nejvyšší kvality, není tu lehký soupeř,“ ví Augusta.
ONLINE: Česko – Kanada
Zápas hokejového MS do 20 let sledujeme od 2.30 podrobně
Ten na soupisku zatím zařadil 21 hráčů, mezi kterými chybí obránce Radim Mrtka, jedna z plánovaných opor. Bývalý hráč Třince a devítka letošního draftu NHL má blíže nespecifikované zdravotní problémy.
České mužstvo odehrálo v zámoří během přípravného kempu v Bemidji dva přípravné zápasy. Lotyše (3:2P) i Slováky (2:1P) nakonec zdolalo.
|
Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile
Nyní národní tým nastupuje proti nejúspěšnější zemi v historii juniorských šampionátů. Kanada se chce po dvou pátých místech opět vrátit na vrchol.
MS v hokeji do 20 let
Program a výsledky
A spoléhat se tradičně může na hvězdná ofenzivní jména, jakými jsou Gavin McKenna, Michael Misa, Porter Martone či Brady Martin.
Zámořská reprezentace odehrála tři přípravné duely. Dvojutkání se Švédy pro ni dopadlo výhrou (2:1) i porážkou (2:4), v posledním testu pak deklasovala Dány 13:2. Teď ji čeká neoblíbený soupeř z posledních dvou let.
|
Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?
„Těšíme se, věříme si, budeme připravení. Máme jim co vracet. Štve nás, že jsme s nimi prohráli, nabíjí nás to,“ připomíná McKenna porážku 3:4 z minulého mistrovství.
Ta naopak české reprezentaci dodává odvahu. „My chceme sebevědomý tým. A chceme, aby hráči šli do každého utkání s tím, že ho chtějí vyhrát, ale aby se nebáli toho, že ho můžou i prohrát,“ vysvětluje Augusta.
Jak se jeho svěřencům na úvod turnaje povede proti favorizovanému výběru?