ONLINE: Česko - Finsko. Klíčový zápas ve skupině, junioři hrají o výhodnější pozici

Na rozdíl od svého soupeře ještě Češi nemají postup dál jistý, v případě jakékoli výhry to už ale platit nebude, pět bodů na jistotu čtvrtfinále hokejistům postačí.
ONLINE: Česko vs. Finsko
Třetí utkání české dvacítky ve skupině na MS můžete sledovat od 21.30.
V takovém scénáři, pakliže by potvrdili roli favorita také v závěrečném silvestrovském zápase s Lotyšskem, by se navrch přiblížili i kýženým prvním dvěma pozicím, které by s největší pravděpodobností znamenaly, že se na úvod play off vyhnou dvojici těžkých protivníků USA, Švédsko. Situaci ale ještě významně ovlivní souboj Finska s Kanadou.
Pondělní porážka naopak znamená takřka jistý střet s jednou z velmocí.
„Bude to těžký zápas, oproti duelu s Dánskem se musíme zlepšit,“ ví obránce Tomáš Galvas, s pěti body nejproduktivnější hráč turnaje.
Junioři v předešlých utkáních nehráli vůbec špatně, jak Kanadě (5:7), tak i zmíněným Dánům (7:2) ale nabídli řadu šancí a musí tedy vylepšit zejména své počínání v defenzivě.
Ostré zákroky Dánů? Nechápu, co se jim honilo hlavou, nebylo to férové, říkal Čihař
S Finskem se letos utkali hned pětkrát v přátelských kláních, z toho poslední dva mače, v srpnu, kdy se zúčastnili i hráči ze zámoří, a v listopadu, vyhráli.
Na světovém šampionátu se mládežnické výběry naposledy potkaly v památném zápase o bronz před dvěma lety, kdy Češi po velkolepém obratu zvítězili 8:5. Ve skupině na sebe ale naráží poprvé od srpna 2022.
„Čeká nás velmi těžký soupeř, kterého ale dobře známe a víme, jak hraje,“ poznamenal Augusta. „Zase to pro nás bude dobré měření sil.“
Pro postavení ve skupině B zcela zásadní. Kdo se ujme výhodnější pozice?