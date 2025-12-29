ONLINE: Česko - Finsko. Klíčový zápas ve skupině, junioři hrají o výhodnější pozici

Česká hokejová dvacítka večer nastupuje ke klíčovému utkání ve skupině B na mistrovství světa. Pondělní duel s Finskem by měl naznačit, zda následně ve čtvrtfinále půjde na papírově těžšího soupeře, nebo se mu naopak vyhne. Vítěz se totiž výrazně přiblíží umístění na nejlepších dvou pozicích. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži od 21.30 hodin.

Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči. | foto: IIHF.com

Na rozdíl od svého soupeře ještě Češi nemají postup dál jistý, v případě jakékoli výhry to už ale platit nebude, pět bodů na jistotu čtvrtfinále hokejistům postačí.

ONLINE: Česko vs. Finsko

Třetí utkání české dvacítky ve skupině na MS můžete sledovat od 21.30.

V takovém scénáři, pakliže by potvrdili roli favorita také v závěrečném silvestrovském zápase s Lotyšskem, by se navrch přiblížili i kýženým prvním dvěma pozicím, které by s největší pravděpodobností znamenaly, že se na úvod play off vyhnou dvojici těžkých protivníků USA, Švédsko. Situaci ale ještě významně ovlivní souboj Finska s Kanadou.

Pondělní porážka naopak znamená takřka jistý střet s jednou z velmocí.

„Bude to těžký zápas, oproti duelu s Dánskem se musíme zlepšit,“ ví obránce Tomáš Galvas, s pěti body nejproduktivnější hráč turnaje.

Junioři v předešlých utkáních nehráli vůbec špatně, jak Kanadě (5:7), tak i zmíněným Dánům (7:2) ale nabídli řadu šancí a musí tedy vylepšit zejména své počínání v defenzivě.

Ostré zákroky Dánů? Nechápu, co se jim honilo hlavou, nebylo to férové, říkal Čihař

S Finskem se letos utkali hned pětkrát v přátelských kláních, z toho poslední dva mače, v srpnu, kdy se zúčastnili i hráči ze zámoří, a v listopadu, vyhráli.

Na světovém šampionátu se mládežnické výběry naposledy potkaly v památném zápase o bronz před dvěma lety, kdy Češi po velkolepém obratu zvítězili 8:5. Ve skupině na sebe ale naráží poprvé od srpna 2022.

„Čeká nás velmi těžký soupeř, kterého ale dobře známe a víme, jak hraje,“ poznamenal Augusta. „Zase to pro nás bude dobré měření sil.“

Pro postavení ve skupině B zcela zásadní. Kdo se ujme výhodnější pozice?

Mistrovství světa do 20 let
29. 12. 2025 21:30
Finsko Finsko : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
ONLINE: Česko - Finsko. Klíčový zápas ve skupině, junioři hrají o výhodnější pozici

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

29. prosince 2025  8:25

Finové se poučili od Kanady. Favorit si smlsnul na Lotyšsku a naladil se na Čechy

Hokejisté Lotyšska na MS dvacítek.

Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém Minneapolis Lotyšsko 8:0 a dostali se s plným počtem šesti bodů do čela skupiny B o bod před Kanadu. Ta v noci na neděli...

29. prosince 2025  8:14

