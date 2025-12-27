ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi

Čeští hokejisté po úvodním nezdaru proti Kanadě chtějí zapsat první vítězství, v zápase proti Dánsku jsou favoritem. Druhé utkání národního týmu na juniorském mistrovství začíná ve 2:30 ráno, sledovat ho můžete v podrobné reportáži online.
Čeští junioři se radují z gólu proti Kanadě.

Čeští junioři se radují z gólu proti Kanadě. | foto: Christopher KatsarovAP

Český brankář Michal Oršulák inkasuje v utkání s Kanadou.
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.
Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.
Český útočník Vojtěch Čihař brání Tije Iginlu.
Češi se s Kanadou přetahovali prakticky celý zápas, nakonec byl o něco šťastnější soupeř, který si dokráčel pro výhru 7:5.

„Dát pět gólů Kanadě je hezké, ale bylo by hezčí, kdybychom vyhráli a nedostali jich sedm. Každopádně jsme ukázali, že dokážeme hrát i proti nejlepším,“ těšilo kouče Patrika Augustu.

ONLINE: Česko – Dánsko

Sledujte zápas juniorů od 2.30 podrobně

Teď má však před sebou těžký úkol. Ve druhém klání čeká na české hokejisty zcela odlišný soupeř. Dánové se řadí do skupinky soupeřů, které národní tým musí porážet.

„Hrají houževnatý hokej, dohrávají souboje, jsou fyzičtí. Čím déle to bude 0:0, tím větší voda na jejich mlýn. Jde o klíčový zápas turnaje, musíme být nachystaní stejně jako na první duel,“ ví Augusta.

Češi mívali s Dány v minulosti mnohdy problémy, dva z posledních čtyř duelů rozhodovalo až prodloužení, jednou dokonce Seveřané vyhráli.

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Půjde však o první vzájemný zápas po sedmi letech, na silvestra v roce 2018 parta kolem Nečase, Kauta, Zadiny nebo Lauka vyhrála 4:0. Na to budou chtít čeští junioři navázat.

„Musíme být důslednější v obranném pásmu. Ztráceli jsme puky a nepohlídali jsme protihráče,“ avizoval útočník Adam Benák po střetnutí s Kanadou.

Dánové první zápas rovněž prohráli, Finům podlehli 2:6.

Překvapí český výběr, nebo si svěřenci trenéra Augusty duel pohlídají a připíšou si první tři body do tabulky?

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

27. prosince 2025

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Sparťanští hokejisté dokázali na Spengler Cupu odčinit páteční porážku s Fribourgem, ve druhém utkání ve skupině proti finskému IFK Helsinky vyhráli 4:1. Rozhodující gól zapsal útočník Martins...

27. prosince 2025  14:46,  aktualizováno  17:54

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, Zlín udolal Chomutov

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

27. prosince 2025  15:09,  aktualizováno  15:40

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Kanada se chtěla proti českým hokejovým juniorům vytáhnout. Ještě aby ne, vždyť právě národní tým jí dvakrát za sebou vystavil stopku už ve čtvrtfinále. V prvním zápase ve skupině mistrovství světa...

27. prosince 2025  11:18

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

27. prosince 2025  5:11,  aktualizováno  6:35

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  22:58

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

