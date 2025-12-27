ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi

Češi se s Kanadou přetahovali prakticky celý zápas, nakonec byl o něco šťastnější soupeř, který si dokráčel pro výhru 7:5.
„Dát pět gólů Kanadě je hezké, ale bylo by hezčí, kdybychom vyhráli a nedostali jich sedm. Každopádně jsme ukázali, že dokážeme hrát i proti nejlepším,“ těšilo kouče Patrika Augustu.
ONLINE: Česko – Dánsko
Sledujte zápas juniorů od 2.30 podrobně
Teď má však před sebou těžký úkol. Ve druhém klání čeká na české hokejisty zcela odlišný soupeř. Dánové se řadí do skupinky soupeřů, které národní tým musí porážet.
„Hrají houževnatý hokej, dohrávají souboje, jsou fyzičtí. Čím déle to bude 0:0, tím větší voda na jejich mlýn. Jde o klíčový zápas turnaje, musíme být nachystaní stejně jako na první duel,“ ví Augusta.
Češi mívali s Dány v minulosti mnohdy problémy, dva z posledních čtyř duelů rozhodovalo až prodloužení, jednou dokonce Seveřané vyhráli.
Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat
Půjde však o první vzájemný zápas po sedmi letech, na silvestra v roce 2018 parta kolem Nečase, Kauta, Zadiny nebo Lauka vyhrála 4:0. Na to budou chtít čeští junioři navázat.
„Musíme být důslednější v obranném pásmu. Ztráceli jsme puky a nepohlídali jsme protihráče,“ avizoval útočník Adam Benák po střetnutí s Kanadou.
Dánové první zápas rovněž prohráli, Finům podlehli 2:6.
Překvapí český výběr, nebo si svěřenci trenéra Augusty duel pohlídají a připíšou si první tři body do tabulky?