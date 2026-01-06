Česko – Kanada 5:7
Hned v úvodu juniory potkala velká výzva. Zámořská velmoc, tradičně hlavní adept na zlato. Ale také země, kterou Češi z předchozích čtyř střetnutí na šampionátech hned třikrát udolali. I tentokrát s Kanadou sehráli otevřenou a vyrovnanou partii.
Diváci viděli hned 12 gólů. Po prohrané úvodní třetině národní tým dokázal skóre otočit, na soupeřův obrat ještě zvládl zareagovat svou druhu trefou v utkání Tomáš Poletín, krátce poté už si ale Kanada vypracovala rozhodující náskok.
Dařilo se alespoň ofenzivním oporám, hned pět českých hráčů zapsalo minimálně dva body, Vojtěch Čihař dokonce tři. Gólman Michal Oršulák se slabším momentům nevyhnul, trenér Patrik Augusta ho ale hned po zápase hájil.