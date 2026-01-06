MS juniorů se po deseti letech vrátí do Česka, nabízí se nová hala v Brně

  8:00
Hokejové mistrovství světa juniorů se v roce 2030 uskuteční v Česku. Centrem vrcholného turnaj dvacetiletých hráčů by mělo být Brno. Místopředseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza to v dějišti letošního šampionátu řekli v rozhovoru pro Sport.cz a Hokej.cz.
Čeští junioři slaví postup do finále hokejového šampionátu.

foto: AP

Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.
Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.
Čeští hráči smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.
Český kapitán Petr Sikora smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.
„Smlouva mezi IIHF, Hockey Canada a pořadatelskými zeměmi definuje listinu předjednaných pořadatelů. My jsme pro rok 2030 na tomhle seznamu fixovaní, takže už je to dané,“ uvedl Bříza s tím, že ke změně by došlo jen v případě, že by se česká strana pořadatelství turnaje vzdala. „Nebo bychom třeba byli požádáni, aby se v rámci širších vztahů pořadatel změnil. Všichni se těší, že dvacítka bude v Česku,“ řekl Bříza.

Gólové hody, skalpy favoritů, rozpaky i smolné finále. Jak junioři došli za stříbrem

MS juniorů se v České republice konalo naposledy v roce 2020, kdy turnaj hostila Ostrava a Třinec. Tentokráte by centrem akce měla být nová multifunkční arena v Brně, která se v současnosti dokončuje. Definitivní rozhodnutí o lokalitě ale ještě nepadlo, české pořadatelství musí navíc formálně potvrdit kongres mezinárodní federace.

„To už moc spekulujeme. Brno se nabízí, máme i novou halu v Jihlavě. Zaplaťpánbůh, že infrastruktura v Česku roste a vznikají nové arény. Máme víc možností,“ řekl Bříza.

Nevídaný úspěch Čihaře. Česko má poprvé nejužitečnějšího hráče MS dvacítek

Příští rok se MS dvacítek uskuteční v Kanadě (Edmonton a Red Deer), v roce 2028 ve Finsku (Tampere a Turku), o rok později opět v Kanadě (Quebec a Trois-Riviéres).

