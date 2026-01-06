MS juniorů se po deseti letech vrátí do Česka, nabízí se nová hala v Brně

„Smlouva mezi IIHF, Hockey Canada a pořadatelskými zeměmi definuje listinu předjednaných pořadatelů. My jsme pro rok 2030 na tomhle seznamu fixovaní, takže už je to dané,“ uvedl Bříza s tím, že ke změně by došlo jen v případě, že by se česká strana pořadatelství turnaje vzdala. „Nebo bychom třeba byli požádáni, aby se v rámci širších vztahů pořadatel změnil. Všichni se těší, že dvacítka bude v Česku,“ řekl Bříza.
|
Gólové hody, skalpy favoritů, rozpaky i smolné finále. Jak junioři došli za stříbrem
MS juniorů se v České republice konalo naposledy v roce 2020, kdy turnaj hostila Ostrava a Třinec. Tentokráte by centrem akce měla být nová multifunkční arena v Brně, která se v současnosti dokončuje. Definitivní rozhodnutí o lokalitě ale ještě nepadlo, české pořadatelství musí navíc formálně potvrdit kongres mezinárodní federace.
„To už moc spekulujeme. Brno se nabízí, máme i novou halu v Jihlavě. Zaplaťpánbůh, že infrastruktura v Česku roste a vznikají nové arény. Máme víc možností,“ řekl Bříza.
|
Nevídaný úspěch Čihaře. Česko má poprvé nejužitečnějšího hráče MS dvacítek
Příští rok se MS dvacítek uskuteční v Kanadě (Edmonton a Red Deer), v roce 2028 ve Finsku (Tampere a Turku), o rok později opět v Kanadě (Quebec a Trois-Riviéres).