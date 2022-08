ONLINE: Česko - USA. Hokejovou dvacítku čeká na šampionátu čtvrtfinále

17. 8. 2022 21:40

18. 8. 2022 0:40

Švédsko vs. Lotyšsko

hokej - Mistrovství světa do 20 let - Čtvrtfinále:Švédsko vs. Lotyšsko

Rogers Place, Edmonton //sport.idnes.cz

Švédsko Lotyšsko

2 : 1