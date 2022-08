Za Lotyšskem tlustá čára. A teď na Američany. Musíme si věřit, hlásí junioři

Dlouhých 27 zápasů trvalo, než někdo nabídl Lotyšům na mistrovství juniorů zisk tří bodů. Letos se o to zasloužili Češi.

„Zápas se nám hrubě nepovedl, což jsme avizovali i s Radimem Rulíkem. Poukazuje to na nevyspělost v hlavách - respektive úplně nevím, jestli nevyspělost, nepřipravenost nebo nedozrálost, ale do duelu jsme nastoupili způsobem, který si v žádném případě dovolit nemůžeme,“ komentoval porážku 2:5 Kalous.

„Na této úrovni je to hazard se jménem našeho hokeje a to nejde,“ pokračoval ostře.

Na vyrovnávací gól na 2:2 Stanislava Svozila asistoval Tomáš Urban. I on volil podobně negativní slova.

Česko - USA čtvrtek 4.30 čtvrtfinále MS do 20 let online

„Prohrát důležitý zápas s Lotyšskem, kterým jsme se měli připravit i na čtvrtfinále, nás hrozně mrzelo, a i jsme se za to styděli,“ přiznal a ví, že podobný výkon by pravděpodobně znamenal ve čtvrtfinále těžký debakl.

„S klukama jsme si udělali vlastní mítink bez trenérů a vše jsme si vyjasnili. Do zápasu se chceme připravit tak, abychom ho zvládli, abychom podali náš nejlepší výkon v turnaji,“ řekl.

Američané vyhráli skupinu B, když si postupně poradili s Německem (5:1), Švýcarskem (7:1), Rakouskem (7:0) a v posledním zápase o vítězství ve skupině také se Švédskem (3:2).

„Američané jsou jednoznačně top tým mistrovství a my se s tím vyrovnat musíme. Víme, proti komu nastupujeme, a jestli do hry půjdeme s poraženeckou náladou, jsme absolutně bez jakékoli šance na úspěch,“ ví Kalous a vrací se k prohře s Lotyšskem.

„Musíme to vytěsnit z hlav, podat nejlepší výkon, který je v každém hráči i členovi realizačního týmu. Pokud to vyjde, a zdůrazňuju, že to musí být po celý zápas, tak outsider – a to slovo říkám nerad – může vyhrát. Je spousta příkladů, kdy tým, kterému veřejnost i odborníci nedávají moc velké šance na úspěch, uspěl. Věřím, že hráči v sobě najdou tu sílu a odhodlání nechat na ledě všechno,“ vyzývá.

Mentalita národního týmu se po porážce s Lotyši zdá být bojovná. Hráči si vyjasnili vše špatné hned po zápase s trenéry, dvakrát i bez nich.

„Bylo potřeba si otevřeně říct, co si nemůžeme dovolit a co máme zlepšit, pokud chceme mít šanci s Američany uspět. Hlavní byl tedy meeting a analýza zápasů. Pak si připravíme, co na ně budeme hrát my,“ nastínil plány české dvacítky Kalous.

Pro čtvrtfinále platí také jedna zásadní otázka. Kdo nastoupí v brance?

Janu Bednářovi se mezi třemi tyčemi na turnaji zrovna nedaří, Tomáš Suchánek zachytal solidně proti Kanadě, pak dochytával třetí třetinu s Lotyšskem. Na druhou stranu ani jednou nedovedl tým k vítězství.

„Obecně s brankáři mluví kromě nás hodně i jejich trenér Ondra Pavelec. Baví se s nimi dennodenně, rozebírá s nimi zápasy, ví, jak se cítí a co se jim děje v hlavách, sám si to zažil. Podporu mají i od nás, ale teď hlavně musíme koukat dopředu. Jsme pozitivní, ale určitě na to budeme reagovat,“ přiznal Kalous.

Ještě v úterý v poledne tamního času o brankáři jasno nebylo, více situaci novinářům Kalous komentovat nechtěl.

Utkání se Spojenými státy začíná ve čtvrtek ráno ve 4:30.