ONLINE: Česko - Slovensko 0:2, Kašlík z druhé střely soupeře navyšuje vedení

Česká hokejová reprezentace do 20 let vstupuje do juniorského mistrovství v Edmontonu soubojem se Slovenskem. Oba trenéři berou do Kanady mladé mužstvo, český tým táhne David Jiříček a Jan Myšák. Utkání začíná ve 20 hodin, sledujte ho v podrobné online reportáži.