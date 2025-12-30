Otravní i nadšení tátové. Známá jména plní český tým, mají hokejoví synové výhodu?

„Snad někdy na základce jsem začínal jako hráč v poli, táta trénoval malé gólmánky a já furt sledoval, co dělají a co dělá táta. Nedával jsem pozor. Jednoho dne jsem za ním přišel, řekl mu, že chci být brankář a jemu se oči rozsvítily radostí. Hned na tom začal pracovat a od té doby chytám.“
Půvabná historka z rodiny Maříků stojí za tím, že kdysi malý Matyáš teď v devatenácti kryje branku na juniorském šampionátu. Stejně jako v roce 1995 jeho otec Michal. Bývalý extraligový gólman, který syna k hokeji přivedl.
Občas jsou momenty, kdy toho člověk má dost a ještě to má řešit doma... To už jsme si řekli, že o hokeji teď mluvit nebudeme.