Otravní i nadšení tátové. Známá jména plní český tým, mají hokejoví synové výhodu?

Fotogalerie 106

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku. | foto: Nick Wosika / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Dan Hübsch
Jakub Hromada
,
  20:00
Taky při sledování juniorského šampionátu občas narazíte na jméno, které je vám povědomé? V českém hokeji žádný vzácný úkaz, v posledních letech obzvlášť. O potomky se rozšířil klan Musilů či Galvasů, přibyli další Židlický, Špaček nebo Reichel. A v současném mládežnickém výběru figurují hned čtyři synové známých profíků.

„Snad někdy na základce jsem začínal jako hráč v poli, táta trénoval malé gólmánky a já furt sledoval, co dělají a co dělá táta. Nedával jsem pozor. Jednoho dne jsem za ním přišel, řekl mu, že chci být brankář a jemu se oči rozsvítily radostí. Hned na tom začal pracovat a od té doby chytám.“

Půvabná historka z rodiny Maříků stojí za tím, že kdysi malý Matyáš teď v devatenácti kryje branku na juniorském šampionátu. Stejně jako v roce 1995 jeho otec Michal. Bývalý extraligový gólman, který syna k hokeji přivedl.

Občas jsou momenty, kdy toho člověk má dost a ještě to má řešit doma... To už jsme si řekli, že o hokeji teď mluvit nebudeme.

Matyáš Mařík

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

ONLINE: Litvínov vyrovnal v Pardubicích, Kladno vede nad Vary, Třinec vyhrál

Sledujeme online
Vlevo Jérémie Blain z Kladna, vpravo Robuni Sapoušek z Varů.

Hokejová extraliga uzavírá rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Třinec ve šlágru kola přetlačil brněnskou Kometu 4:3 po nájezdech, vedoucí Pardubice čelí poslednímu Litvínovu. Kladno hraje už bez trenéra...

30. prosince 2025  20:08

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Taky při sledování juniorského šampionátu občas narazíte na jméno, které je vám povědomé? V českém hokeji žádný vzácný úkaz, v posledních letech obzvlášť. O potomky se rozšířil klan Musilů či...

30. prosince 2025

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  19:52

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

30. prosince 2025  18:21

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

30. prosince 2025  16:46

Náš zápas ještě přijde! Slováci na MS trápí favority, táhne je nejlepší střelec turnaje

Tomáš Chrenko ze Slovenska slaví gól proti USA.

Tři zápasy, tři body. Taková bilance zřejmě příliš neohromí, nenechte se ale zmást. Slovenští hokejisté totiž na mistrovství světa do 20 let drží krok s velmocemi a vysílají jasný vzkaz: „Musíte s...

30. prosince 2025  16:37

Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství...

30. prosince 2025  15:14

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

30. prosince 2025  14:30

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

30. prosince 2025  12:28

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

30. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  9:10

