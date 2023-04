Američané deklasovali v semifinále MS hokejistů do 18 let Slovensko

„Nezvládli jsme to, co se týče hry na puku. Moc jsme je odhazovali od sebe a Američani s nimi byli naopak velmi silní. Ničeho jsme se nebáli a šli jsme do zápasu bez respektu, ale nakonec se nám to nepodařilo,“ řekl Eperješi po zápase, v němž měli Slováci několik slibných šancí.

V čase 23:44 skóroval americký celek již popáté a Samuela Urbana pak vystřídal v brance Lukáš Fürsten. Nebýt jeho, mohl být rozdíl ve skóre ještě o poznání vyšší. „Klukům jsem věřil a stejně tak jsme si věřili všichni navzájem. Čekali jsme, že tady dojdeme daleko,“ hodnotil Eperješi herní projev Slováků na turnaji.

Sám mohl po trefě Dvorského přidat další gól, zamířil však do brankové konstrukce. „Trefil jsem tyčku, což byla nešťastná náhoda. Budu se ale snažit hrát i nadále stejně. Někdy se to stane a napálím tyčku, teď s tím už ale nic neudělám,“ řekl Eperješi.

Člen slovenské první obranné dvojice působí v americké nejvyšší juniorské soutěži USHL, a tak měl výhodu znalosti některých hráčů výběru USA. „Proti některým klukům jsem už hrál, protože je máme v lize. Některé z nich jsem poznal, ale když jdu do zápasu, tak se nekoukám, kdo je soupeř,“ uvedl.

V souboji o bronz narazí slovenský výběr buď na Švédsko, nebo na Kanadu, tedy celky ze základní skupiny A, ve které byli i Slováci také. „S oběma týmy jsme už hráli v základní skupině. Takže víme, co od nich čekat. Připravíme se na jakéhokoliv soupeře. Moc se na to bitvu o bronz těšíme,“ dodal slovenský zadák.

Semifinále

USA USA : Slovensko Slovensko 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) Góly:

04:16 Smith (Perreault, Leonard)

14:18 Hutson (Moore, Fortescue)

19:27 Smith (Perreault, Buium)

20:50 Smith (Hutson, Leonard)

23:44 Guzzo (Nelson)

57:15 Nelson (Minnetian)

58:45 Eiserman (Minnetian) Góly:

31:16 Dvorský (Cedzo, Pekarčík) Sestavy:

Augustine (Musser) – Schulz (C), Minnetian, P. Fischer, Buium, Hutson, Fortescue, Cleveland – Smith, Perreault, Leonard (A) – Terrance, Fine, Moore (A) – Vote, Hagens, Eiserman – Nelson, Hendrickson, Guzzo – Slaggert. Sestavy:

Urban (25. Fürsten) – Štrbák (C), Eperješi, Baran, Chromiak, Pišoja, Královič, Barcík – Dvorský (A), Pekarčík, Cedzo – Kukumberg, Jenčko, Císar – Gron, Dej, Ridzoň – Masnica, Varga, Párička (A) – Pobežal. Rozhodčí: Cadieux, Eriksson – Boivin, Rampír

Švédsko Švédsko : Kanada Kanada 7:2 (2:2, 4:0, -:-) Góly:

06:59 Willander (Unger Sörum, Stenberg)

14:34 Edstrom (Hurtig, Stenberg)

23:57 Stenberg (Bergström, Sandin-Pellikka)

32:47 Edstrom (Unger Sörum, Stenberg)

34:01 Wahlberg (Unger Sörum, Willander)

38:50 Stenberg (Unger Sörum, Edstrom)

53:54 Forsfjäll (Sandin-Pellikka) Góly:

04:31 Celebrini (Morin, Heidt)

14:07 MacDonell (Allen, Cristall) Sestavy:

Erliden (Thelin) – Sandin-Pellikka, Lindstein (A), Willander, Hurtig, Landén (A), Bergström, Kostadinski – Edstrom, Unger Sörum, Stenberg (C) – Dower Nilsson, Forsfjäll, Wahlberg – G. Kangas, Zether, Nordh – Stählberg, Sagadin, Johansson – Pettersson. Sestavy:

Bjarnason (20. D'Aigle) – Gibson, Allen (C), Dragicevic, Morin, Price, Yakemchuk, Bertucci – Celebrini, Ritchie, Wood – Howe, Barlow (A), Heidt – Cristall (A), Lardis, MacDonell – Halaburda, Martone, Pharand – Catton. Rozhodčí: R. Brander, M. Hebeisen – O. Durmis, S. Gustafson Počet diváků: 1585

O záchranu