Hokejové juniorky porazily na MS Japonsko a jsou blízko čtvrtfinále

České hokejistky porazily ve druhém utkání na mistrovství světa hráček do 18 let v Östersundu Japonsko 4:1 a mají na dosah postup do čtvrtfinále. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského navázaly na nedělní výhru nad Švýcarskem 3:2 a k postupu jim může pomoci už případná pondělní ztráta Švýcarek se Slovenskem.