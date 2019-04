Hadamczik: Někteří hráči neumějí pod tlakem kontrolovat svou osobnost

„Věřil jsem, že uhrajeme medaili a vyrovnáme se s disciplínou. Nevěřil jsem, že u hráčů mohou přijít nesmyslné momenty, že uděláme faul ve chvíli, kdy o nic nejde,“ vypíchl negativní momenty české osmnáctky na světovém šampionátu. Co českému hokeji podle něj chybí?

Co podle vás rozhodlo zápas se Švédskem? Byl to nepovedený start zápasu, nebo se ve hře objevily i jiné aspekty?

Zápas jsme si prohráli stejně jako s Kanadou. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, ale rozhodla disciplína. Začali jsme dobře, ale pak jsme udělali dva fauly, nebo fauly... Spíš jde o individuální chyby hráčů, kdy faul není nutný. Nebylo to tak, že by někdo ujel a museli jsme ho srazit. O utkání s Kanadou i teď rozhodla disciplína. Někteří hráči pod tlakem neumějí kontrolovat svou osobnost a udělají chyby. Je to těžké, protože s nimi mluvíme. Ať už jsem to já, Marek Židlický nebo Radek Bělohlav. Hráčům říkáme, že disciplína je vždy základ úspěchu. Když na mezinárodním poli uděláte tolik faulů, dostanete dva góly v oslabení. I když jsme v nich hráli dobře, bylo jich moc. To už pak nešlo ustát.

Přestože jste prohrávali 0:3, dokázali jste se do zápasu vrátit dvěma góly a zabojovat o vyrovnání.

Vrátili jsme se do něj, protože jsme už od půlky utkání začali hrát na tři útoky, což bylo na kluky hodně. Za stavu 2:3 jsme měli jsme pět minut na to, abychom srovnali, ale zase přišlo nesmyslné vyloučení za hákování. V podstatě jsme nemohli se zápasem nic udělat. Samozřejmě za toho stavu jsme byli lepším týmem. Měli jsme šance, byly tam tečované puky, štěstí se k nám ale nepřiklonilo. Někteří hráči odvedli maximum práce, co je v jejich silách. Kromě prvního zápasu s Běloruskem jsme v žádném utkání nepropadli, ale dá se říct, že jedeme domů neúspěšní. Neuhráli jsme čtvrtfinále a možnost hrát o medaili.

Týmu jste dal impulz, když jste Lukáše Paříka nahradil v brankovišti Janem Bednářem. Jak jste viděl jeho výkon?

Bednář to hodně podržel. Nevyšlo mu první utkání, ale teď chytal výborně. Turnaj nebyl o brankářích. Oba chytali velmi dobře. Tentokrát toho kluka (Paříka) nic netrefilo, protože jsme hráli v oslabení, ale přišel tam Bednář a chytal dobře. Možná je škoda, že mu nevyšlo první utkání. Ani Pařík vůbec nezklamal, patřil k našim nejlepším hráčům.

Můžete jmenovat, kdo vás na turnaji mile překvapil a kdo naopak podle vás zklamal?

Nechtěl bych jmenovat v tomhle, ale ani v disciplíně. Každý si to přečte a uvidí, kdo udělal jaké fauly. Jsou to mladí kluci, chtěl bych je podržet. Řekli jsme jim, v čem je to špatné. Teď si musí vyčistit hlavu sami a říct si: Trenér v tomhle měl, nebo neměl pravdu. Když nebudou mít disciplínu, kluby je vyřadí samy.

Jaké jsou vaše celkové dojmy z letošního MS?

Soudržnost týmu byla velmi dobrá, Radek Mužík byl velmi dobrým kapitánem, vedl to opravdu dobře. Dokázali jsme se na zápasy dobře připravit. Stačili jsme kondičně, což je taky pozitivum. U nás se říká, že nestačíme bruslením, ale tentokrát to nebyla pravda. Bruslařsky jsme stačili a hráli jsme velmi vyrovnané zápasy. Řekl bych, že je potřeba větší spolupráce celé pětky. Chybělo nám větší zapojení obránců do útoku, pohyb obránců jak v založení útoku, tak v defenzivních činnostech. Když soupeř nahodil puk, naši zadáci byli pomalejší u rozehrávky a docházelo ke zbytečným faulům, které jsme udělali.

Takže českému hokeji chybí více beků, kteří jsou schopni dostatečně podporovat útok?

Dá se s tím jedině pracovat od mládeže. Musím hodnotit velice kladně oba mé asistenty. Ať už jde o Marka Židlického nebo Radka Bělohlava. O obránce se staral konkrétně Marek Židlický. Staral se o ně dnes a denně a byl z toho už zoufalý. Kdyby naskočil do ligy, mohl by hrát. Když jim na tréninku ukáže, co mají dělat, a kluk to za chvíli zapomene... Je to jen o návyku. Kluci za to nemohou. Mají nějaké návyky, které nejdou odnaučit hned. Nejde je ani progresivně potlačit nahoru za čtrnáct dní. Na tom by se mělo pracovat a měli bychom se zamyslet, kdo tohle dokáže hráče naučit. Jedním z mých tipů je Marek Židlický.

Zklamání z vypadnutí ze čtvrtfinále bude trvat dlouho. Byl to však podle vás ten pomyslný strop, kterého tento tým mohl dosáhnout?

Když vypadnete, musíte říct, že je to strop. Je to škoda, protože jsem týmu věřil daleko víc. Věřil jsem, že uhrajeme medaili a vyrovnáme se s disciplínou. Nevěřil jsem, že u hráčů mohou přijít nesmyslné momenty, že uděláme faul ve chvíli, kdy o nic nejde. Někde v rohu si sáhneme na hráče, dohrajeme souboj, který dohrát nemusíme... Je to škoda, ale musíme se podívat, kolik tak kvalitních hráčů máme, abychom mohli hrát výš. Mužstvo sehrálo velmi kvalitní zápasy. Hráče to posune a myslím si, že v týmu je tak čtyři, pět hráčů, kteří mohou cílit hodně vysoko.

Víte už, zdali budete v roli hlavního kouče osmnáctky pokračovat?

Končí mi smlouva, ale teď bych se k tomu vyjadřovat nechtěl.