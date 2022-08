Kanada vstoupila do MS dvacítek výhrou nad Lotyši, uspěli i Švédové a Němci

Mistrovství světa hokejistů do 20 let Edmonton Skupina A

Kanada - Lotyšsko 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Bedard (Sebrango, McTavish), 32. Cormier (J. Roy, J. Thompson), 37. Zellweger (Bedard, McTavish), 38. Greig (Dufour), 55. Dufour (Greig, Ostapchuk) - 19. R. Darzinš, 45. Hodass (Silkalns, Veinbergs)

Rozhodčí: Brander (Fin.), Kowalski (USA) - Briganti (Kan.), Hofer (Něm).

Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. Diváci: 2779. Skupina B

Německo - Rakousko 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Eham (Blank, Leonhardt), 24. Blank (Klein, Eham), 29. Blank (Volek, Samanski), 32. Blank (Volek) - 3. Peeters (Urbanek, Scherzer), 22. Dobnig (Peeters, Scherzer). Rozhodčí: Kika, Kova - Cattaneo, Oliver. Vyloučení: 4:6, navíc Auer (Rak.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 473. Švédsko - Švýcarsko.3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 37. Torgersson (Edvinsson, Grans), 41. Torgersson (Niederbach), 41. Rosén (Ljungman, Lysell) - 49. Biasca (Henry, Nussbaumer), 50. Allenspach (Fahrni). Rozhodčí: Fernandez, Hennessey (oba USA) - Huseby (Kan.), Ray (USA). Vyloučení: 4:2, navíc Niederbach (Švéd.) 5 min. a do konce utkání. Bez využití.