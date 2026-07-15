Kapacita Veltins-Areny je 61.574 diváků. V aréně Schalke, která byla mimo jiné jedním z dějišť předloňského fotbalového Eura, začne vrchol mezinárodní hokejové sezony znovu po 17 letech. Turnaj MS 2010, který se jinak odehrál v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu, odstartoval zápas mezi Německem a Spojenými státy americkými.
Němci tehdy zvítězili 2:1 v prodloužení, v hledišti stadionu se zatahovací střechou bylo 77.803 diváků.
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„Gelsenkirchen se v roce 2010 zapsal do historie ledního hokeje. Tím, že se zahajovací zápas mistrovství světa 2027 v Německu vrací na toto kultovní místo, na tento hokejový odkaz navážeme. Duel mezi domácím Německem a úřadujícími vicemistry ze Švýcarska svede dohromady dvě hokejové velmoci a slibuje nezapomenutelný začátek turnaje,“ prohlásil generální ředitel IIHF Matti Nurminen.
„Oznámení úvodního zápasu činí z MS v Německu pro fanoušky poprvé hmatatelnou událost, turnaj získává konkrétní podobu,“ uvedl šéf organizačního výboru Claus Gröbner.
„Úvodní zápas je vždy výjimečným okamžikem – představuje začátek mezinárodního sportovního svátku a vytváří vzpomínky, které přetrvávají dlouho po skončení prvního hracího dne. Zahájit šampionát v Německu takto atraktivním utkáním je skutečně něco výjimečného,“ dodal Gröbner.
Už ve čtvrtek v poledne začne první fáze prodeje vstupenek na šampionát. Po atraktivním úvodním duelu se program MS rozběhne naplno až den poté, v pátek 14. května. Česko se v základní skupině B v Düsseldorfu utká s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem.