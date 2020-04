STALO SE 13. DUBNA: Už nikdy hokej na Nově! Zlaté MS se Zárubou vysílala

V současnosti má Nova specializované sportovní stanice, přenáší zajímavé přenosy včetně zápasů NHL, které komentují daleko fundovanější komentátoři než v minulosti.

Ale ani po více než dvaceti letech se televize nemůže zcela zbavit nálepky, „že neumí dělat hokej“ z éry Václava Tittelbacha nebo Pavla Poulíčka.

A jaro 2000 komerční televizi u hokejového lidu k větší oblibě rozhodně nepomohlo.

Tehdy ale úplně nešlo o zmatený komentář plný chyb.

Pamatujete si, oč vlastně šlo?

Do startu mistrovství světa v Petrohradu chybělo pár týdnů, ale spíš než koho fandové uvidí v reprezentačním dresu, řešili, zda vůbec něco uvidí.

Práva na přenosy ze světového šampionátu držela skandinávská společnost Modern Times Group (MTG). Pro český trh je od ní získala ČNTS (Česká nezávislá televizní společnost), která je pro šampionáty 1998, 1999 a 2000 zakoupila pro Novu a Primu.

Jenže na konci tříletého kontraktu se tehdejší ředitel Novy Vladimír Železný rozkmotřil s Janem Vávrou, jehož ČNTS zůstala v paradoxní situaci.

Společnost vlastnila televizní práva, ale v tuzemsku neměla televizi, kde by mistrovství světa mohla vysílat.

Ačkoli se o šampionát začala zajímat Česká televize i dnes neexistující Galaxie, jednání se vlekla a fandové se obávali, že vystoupení Dopity, Výborného, Patery a spol. na standardně přístupných českých kanálech prostě nebude.

„Pokud se nepodaří jednání uzavřít během několika dní, ztrácíme o obchod zájem. Poté už to pro nás nebude zvládnutelné, produkčně by to byla potíž i pro velkou televizi,“ upozorňoval šéf Galaxie Jan Obrman měsíc před startem šampionátu.

Součástí televizního práv na zápasy byla mimo jiné i podmínka odvysílat určitý objem reklamního teleshoppingu, což ztěžovalo vyjednávací pozici veřejnoprávní televizi.

Nešlo nám pouze o obchod, vzkázal Železný

Až 13. dubna bylo jasno. Tedy jasněji.

Šéf Novy vynechal z jednání ČNTS a sehnal hokejová práva přímo od MTG. „Majitel si nechal zhotovit právní analýzy a nakonec shledal, že může od smlouvy s jinou organizací odstoupit,“ vysvětloval Železný.

Soud ve Stockholmu o pár dní později zamítl Vávrovu žádost, aby švédské společnosti (MTG) zakázal postoupit práva na šampionát někomu jinému než právě ČNTS.

Nova zaplatila za šampionát v Rusku podle dobových informací 200 až 300 tisíc dolarů. „Jsme komerční televize. Na druhé straně připouštím, že nám v této záležitosti nešlo pouze o obchod,“ pravil Železný, jenž na přelomu tisíciletí proslul jako tvář pořadu Volejte řediteli, kde diváky zdravil známou hláškou „dobrou chuť, pokud právě obědváte“.

Brojení a transparenty proti Nově

Asi jen zasvěcení dnes vědí, zda byl petrohradský šampionát doopravdy v ohrožení a nejednalo se spíše o hru, kde televizní fandové posloužili spíš jako rukojmí. Statisíce z nich si ale mohly oddechnout. Zároveň znalejší příznivce hokejové mače na sledované komerční stanici vytáčely.

Nova nakonec odvysílala z Petrohradu „české duely“ i vyřazovací fázi turnaje, několik mačů stejně jako na minulém MS přenášela Prima. Řadu zajímavých utkání nebo těch, jejichž výsledek ovlivňoval i účinkování reprezentace, ale fandové neviděli, nebo je museli sledovat na zahraničních kanálech.

Ještě víc divákům v 90. letech na Nově vadil způsob komentování zápasů. Přeřeky, chyby nebo zmatená popisování komentátora Václava Tittelbacha se staly téměř kultem. Stačí jen naťukat do internetového vyhledávače jeho jméno a hned vám vyskočí odkazy s jeho omyly a hláškami.

„Nikdo učený z nebe nespadl a komentování není jednoduchá disciplína,“ přiznával v nedávném rozhovoru zase jeho kolega Pavel Poulíček. „S množstvím diváků stoupá pravděpodobnost, že vás bude více lidí hodnotit. Ale na to se samozřejmě nevymlouvám. Ideální to určitě nebylo,“ vzpomínal někdejší oblíbený moderátor.

Pravdou je, že víc komických a chybných vyjádření si spíš spojí diváci s ligovým a reprezentačním fotbalem, který Nova vysílala delší dobu.

I přesto lze na internetu dohledat třeba stránku OHF (Opravdoví hokejoví fanoušci), kde se už koncem 90. let srocovali nespokojení diváci. Vyzývali třeba ostatní, aby hokejové přenosy na Nově sledovali s utlumeným zvukem a zapnutým komentářem z radia. Na reprezentační zápasy odpůrci Novy vyráželi s transparentem „Už nikdy hokej na TV NOVA“.

Záruba na hostování

Šampionát v roce 2000 byl z televizního pohledu nakonec i tak výjimečný. Přenosy na soukromé stanici provázel komentátor Robert Záruba - jedna z uznávaných mediálních postav českého hokeje, která je ale úzce spjata s Českou televizí.

Na přelomu tisíciletí po neshodách Záruba opustil Kavčí hory a zamířil na Novu. Podle hokejové terminologie to bylo spíš komentátorské hostování. Už dva měsíce po šampionátu ohlásil návrat do ČT.

Hokejový komentátor Robert Záruba

„Tenkrát jsem vlastně nejprve přešel na „volnou nohu“ a posléze mi z nejrůznějších příčin nebyla prodloužena smlouva. Z Novy, která se ke mně zachovala v určité situaci opravdu fantasticky, odcházím ze spousty jiných důvodů,“ vysvětloval Záruba. „Situace v České televizi, která sama o mne měla nyní zájem, se změnila a na jejích obrazovkách má sport - a pochopitelně i lední hokej - měřeno kvantitou mnohem větší prostor.“

Od roku 2001, kdy reprezentace dokončila zlatý hattrick, se šampionát vrátil na obrazovky České televize.