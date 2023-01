Kanadská média velebí Bedarda a tvrdí: Pobláznili jsme hokejový svět!

Kanada v boji o zlato porazila v Halifaxu v noci na pátek český výběr 3:2 v prodloužení a obhájila loňský titul.

„Zlatá noc pro Kanaďana Bedarda vévodí neuvěřitelnému světovému šampionátu,“ hlásal web televizní stanice Sportsnet a poukázal na fakt, že ač se očekávaná budoucí hvězda světového hokeje ve finále bodově neprosadila, každý po zápase mluvil o ní.

A to i přesto, že utkání rozhodl svým druhým gólem v prodloužení Dylan Guenther a mezi střelce se zapsal kapitán Shane Wright slavící v den finále devatenácté narozeniny.

„Byl neuvěřitelný,“ řekl Wright na adresu očekávané jedničky příštího draftu, která turnaj zakončila s bilancí devíti branek a 14 asistencí a zařadila se na čtvrté místo historických tabulek.

Více bodů před Bedardem na jednom šampionátu nasbírali jen Švédové Peter Forsberg (31) s Markusem Näslundem (24) a Fin Raimo Helminen (24).

„Na žádné úrovni jsem nikdy tak skvělé výkony neviděl,“ uznale pokyvoval Jeff O’Neill, expert kanadské televize TSN a někdejší vítěz juniorského šampionátu.

Sportsnet ale zároveň připomíná, že nechybělo moc, aby Česko zlatou kanadskou oslavu zkazilo. „Češi, kteří druhý svátek vánoční ohromili Kanadu výhrou 5:2, se odmítli vzdát bez boje,“ poukázal novinář Paul D. Grant na dvě branky finálového outsidera v rozmezí 54 sekund.

„Mohl to být největší zvrat turnaje. Vypadalo to, jako by favorit ztrácel dech. Guenther ale v prodloužení zajistil, že si Kanada nenechala zlato uniknout,“ uvedl Sportsnet.

Jenže ani tahle přední kanadská sportovní stránka neodolala a nechala se trochu unést: „Zlaté vítězství Kanaďanů pobláznilo hokejový svět!“

Web stanice TSN byl trochu opatrnější. „Kanada vstupovala do turnaje s velkým očekáváním, jenže s Českem prohrála hned své úvodní utkání. Dočkala se ovšem odplaty.“

Deník Toronto Star poukázal na to, že pod rozhodující branku se podepsala trojice hráčů, která se v této sezoně už představila v NHL. Guenther v dresu Arizona Coyotes, Brandt Clarke za Los Angeles Kings a kapitán Wright za Seattle Kraken. „Byla z toho sladká odveta,“ připomněl i kanadský deník první vzájemný souboj obou týmů v Halifaxu.