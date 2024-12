Slovák, který by táhl i Čechy. NHL má na dosah, ze zámoří zní: Může dominovat

Často slýchá slova plná uznání. Od spoluhráčů, trenérů, funkcionářů i novinářů. Komplimenty na něj létají ze všech stran, proto se nedivte, že jeho start v Ottawě provází vysoká očekávání.

Naplňuje je? Zatím jen částečně.

Postaral se o první gól šampionátu. Po vhazování si odskočil do volného prostoru, převzal kotouč na pravém kruhu, odkud svižnou a přesně mířenou střelou propálil švédského brankáře Thelina.

Podívejte se na trefu Dalibora Dvorského proti Švédsku:

TSN @TSN_Sports DALIBOR DVORSKY SCORES THE OPENING GOAL OF THE TOURNAMENT! 🇸🇰 #WorldJuniors https://t.co/KmalU5brZL oblíbit odpovědět

O den později přidal asistenci při těsném a velice důležitém vítězství 2:1 nad Švýcarskem. Snad nikdo ale nepochybuje, že může ukázat ještě víc a v hokejovém repertoáru má připravené i další kousky.

Adam Kimelman, zástupce šéfredaktora oficiálního webu NHL, se ve svých predikcích nenechal zviklat ani záplavou talentovaných Američanů či Kanaďanů a o Dvorském napsal: „Bude nejlepším útočníkem turnaje!“

Vychvalovaný talent má veškeré atributy rozdílového hráče. Takového, jenž dokáže v klíčových okamžicích zápasů vzít zbytek týmu na záda a dotáhnout k vítězství.

Kapitán slovenské dvacítky Dalibor Dvorský.

V útočném pásmu představuje neustálou hrozbu, zdobí ho šikovné ruce a skvělý přehled, v osobních soubojích mu pomáhá urostlá postava (185 centimetrů, 93 kilogramů).

Nepochybně by se vyjímal i ve výběru Patrika Augusty. Pětapadesátiletý kouč po zveřejnění nominace přiznal, že tentokrát nemá k dispozici tolik hvězd, které mohou atakovat vrchní příčky tabulky produktivity.

Po rekordním vítězství 14:2 nad Kazachstánem možná změnil názor, ale pořád platí, že v kádru nemá nikoho s tak výraznou ofenzivní nadstavbou, která zdobila Jiřího Kulicha nebo o několik let dříve Martina Nečase.

Čistě podle kariérního růstu, dovedností a nastřádaných zkušeností by se jim měl přiblížit Eduard Šalé, jenž má se slovenským kapitánem leccos společného

Oba se narodili v roce 2005. Dvorský uzavíral na loňském draftu elitní desítku, odchovanec brněnské Komety přišel na řadu jako dvacátý. Oba se před přesunem do zámoří zocelovali mezi dospělými, momentálně nastupují v AHL.

Český útočník rozjel sezonu na farmě Seattlu v Coachelle slušně, ale pak se zasekl. V posledních jedenácti utkáních se gólově neprosadil, zapsal pouze dvě asistence.

Hokejista Eduard Šalé na mistrovství světa do 20 let. (5. ledna 2024)

Šikovný Slovák, který může nastupovat na pozici centra i na křídle, naproti tomu okamžitě ukazuje nepopiratelný ofenzivní potenciál. Sedmadvacet startů, jedenadvacet bodů (11+10), první místo v týmové produktivitě Springfieldu.

„Hraje výtečně, jsem z něj nadšený,“ pochvaloval si Doug Armstrong, jeden z nejzkušenějších funkcionářů v zámořském hokejovém prostředí a generální manažer St. Louis.

V Dvorském spatřuje obrovský příslib do budoucna, stejný názor zastává i jeho asistent Tim Taylor: „Zařadil se mezi nejvýraznější postavy AHL. Dává důležité góly, nezříká se odpovědnosti. Mezi juniory může dominovat, rádi bychom to viděli.“

Podívejte se na první gól Dalibora Dvorského v AHL:

A jsme zpátky u vysokých nároků. Nepřichází jen od okolí, talentovaný útočník je na sebe klade sám. S tlakem umí pracovat, pozornost poutá delší dobu. Vždyť už ve věku 15 let, 7 měsíců a 18 dní překonal v dresu Bánské Bystrice rekord Mariána Gáboríka a stal se nejmladším střelcem slovenské extraligy.

O účast na šampionátu hodně stál. Jakmile od vedení Blues slyšel, že konečné rozhodnutí nechávají na něm, dlouho se nerozmýšlel. Tlak spojený s rolí největší opory vítá, žene ho touha s dvacítkou konečně něco dokázat.

„Obléknout národní barvy je pro mě čest, chtěl jsem zase být mezi klukama. Jde o mé poslední juniorské mistrovství, v každém zápase udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní.“

V hlavě pořád nosí vzpomínky na předchozí dva hořké čtvrtfinálové konce. Pamatuje vyrovnané souboje s favorizovanými Finy a Kanaďany, které skončily zklamáním v prodloužení.

„Hrozné zážitky, všechny nás to štvalo. O to větší máme motivaci! Budu opakovat, co říkají ostatní: musíme jít krok po kroku. Ale nebudu lhát, chceme postoupit do semifinále a hrát o medaile,“ líčil v rozhovoru pro slovenská média Dvorský.

Zápas s Českem leccos napoví.

Tým vedený koučem Ivanem Fenešem plánuje navázat na rok staré vítězství 6:2, zakončit skupinu nejhůře na druhém místě a mezi nejlepší osmičkou se ideálně vyhnout USA a Kanadě. I když Lotyši názorně ukázali, že ani zámořský favorit nemusí představovat nepřekonatelnou překážku.

Dvorský se na ledě potká se čtyřmi parťáky ze St. Louis (Adam Jiříček, Adam Jecho, Jakub Štancl, Ondřej Kos), které do Ottawy vyslalo hned devět nadějných hokejistů.

V organizaci má silné postavení, klepe na dveře NHL. Dokonce se objevují informace, že šanci mezi zámořskou hokejovou elitou může dostat už v aktuálním ročníku.

Rád by si zahrál i na příštím seniorském mistrovství světa. „Je to jeden z mých cílů. Budu se snažit podávat v AHL co nejlepší výkony, snad se mi z reprezentace ozvou,“ věří v nominaci.

Armstrong o pokračujícím vzestupu budoucího tahouna Blues nepochybuje. A vůbec se nebojí nahlas vyslovit ani odvážnou myšlenku.

Dokáže si představit, že se oba potkají i na olympijském turnaji v roce 2026, kam odcestuje jako generální manažer Kanady: „Vůbec bych se tomu nedivil!“