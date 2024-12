Nemáme tolik hvězd. Augusta vyhlíží Šalého a říká: Extraliga klukům pomáhá

Seattle ho nechtěl na mistrovství světa pustit?

První stanovisko od generálního manažera Rona Francise bylo negativní. Nechali jsme si lehce otevřená vrátka, pak došlo ke změně. Důvody byly jednoduché: Eda zastává výraznou roli na farmě v Coachelle, je pro ně důležitý. Jsem rád, že nám nakonec organizace vyšla vstříc.

Na šampionát se podívá už potřetí. Vidíte u něj neustálý výkonnostní posun?

Ano, i jsem se s ním o tom bavil. Před rokem ho limitoval menší zdravotní problém, teď je stoprocentně připravený. Očekávám, že bude lídrem, je to výborný kluk do kabiny a na ledě umí dělat ostatní kolem sebe lepšími. Zároveň bych vyzdvihl i jeho chuť reprezentovat. S ním v sestavě vypadá mužstvo zase o něco lépe.

Plánujete mu svěřit funkci kapitána?

Zatím nevím, jestli dostane „céčko“, ale určitě bude společně s Matějem Maštalířským, Vojtou Hradcem a Kubou Dvořákem patřit k hlavním tahounům. Všichni mají zkušenosti, jádro kabiny se postupně utvořilo během sezony.

Takže chcete spoléhat především na týmovost?

O nominaci jsme začali přemýšlet už v únoru. Měli jsme spoustu času hráče poznat, vyzkoušet si, jak reagují. Třeba na turnaji v Zugu polovinu kabiny skolila viróza, kluci hráli v nekomfortních podmínkách. I takové chvíle vám leccos ukážou, lídři sami vystoupí z řady, když něčemu čelíte nebo se tolik nedaří.

Jak byste porovnal mužstvo s tím, které před rokem získalo ve Švédsku bronz?

Nepřivezeme tolik hvězd. Měli jsme v kádru několik hráčů, kteří dominovali v juniorských soutěžích a turnaj zakončili v elitní desítce produktivity. Teď to tak není, ale i tak jsem přesvědčený, že máme kvalitu.

Spokojený trenér Patrik Augusta po čtvrtfinálové výhře nad Kanadou.

Berete devět hráčů působících v Česku, šest z nich nastupuje v extralize. A někteří si ve svých klubech vybojovali výraznou roli.

Mám z toho radost! Nepaběrkují, dostávají hodně prostoru. Vojta Hradec má fantastickou sezonu, v Mladé Boleslavi hraje druhého centra. Doufám, že na výborné výkony naváže. Jsou tam i další jména, Petr Sikora na začátku sezony v Třinci tolik šancí nedostával, ale zůstal trpělivý a vyplatilo se. Na přípravných turnajích se ukázalo, že klukům angažmá v extralize prospívá. Hráli výborně, na ledě dominovali.

Účast Adama Jiříčka je stále nejistá, ale zajímavě se jeví i další beci. Mohou patřit k největším zbraním?

Věřím, že ano. Navíc jsou zvyklí na menší led, znají náš styl. Vědí, že chceme rychle otáčet hru a trávit co nejméně času v obranném pásmu. Předchozí akce nám ukázaly, že v defenzivě se nám rýsují zajímavé vazby, což je nesmírně důležité. Úspěch se pokaždé odvíjí od gólmana a obrany.

Možná trochu překvapivě se do nominace nevešel Dominik Badinka, který působí v nejvyšší švédské soutěži. Proč?

Nemůžu říct, že nám tam nepasuje. Byl pozvaný na čtyři turnaje, ani na jeden nepřijel, omluvil se. Chceme spoléhat na již zmíněné vazby, kde vidíme, kam hráči patří, kdo může nastupovat s kým. Nemyslím si, že Badinka je v této věkové kategorii tak dominantní, aby mohl přijet jen na mistrovství světa.

Šanci naopak dostávají Adam Novotný a Vojtěch Čihař, dva útočníci ročníku 2007.

Měl jsem možnost oba vidět v Edmontonu na Hlinka Gretzky Cupu, už tam se nám líbili. Sledovali jsme je během sezony, oba podávají stabilní výkony v české extralize, což není vůbec jednoduché. Mají nějakou pozici, se kterou se ztotožňujeme i směrem k národnímu mužstvu. A na posledním přípravném turnaji si o nominaci řekli. Škrtat už budeme jen jednoho beka a jednoho útočníka, takže k účasti na mistrovství mají blízko.

Už tušíte, kdo bude brankářskou jedničkou?

Uvidíme, jak se všichni tři kluci budou prezentovat. Michael Hrabal odchytal skoro celé předchozí mistrovství, Honza Kavan má skvělou sezonu, Jakub Milota také. Ještě máme čtrnáct dní na rozhodnutí. Uvidíme, co nám ukážou oba přípravné zápasy.

V generálce vás čeká domácí Kanada.

Chtěli jsme změřit síly s jedním silným soupeřem z druhé skupiny. Finové s námi asi i kvůli loňsku odmítli hrát, čímž se nám možnosti zúžily. Kanada bude opět strašně silná, ale i proti ní půjdeme s vítězným nastavením. Poslední zápas před začátkem turnaje je dost specifický. Doufám, že se dobře naladíme na skupinu.

Čeští junioři si užívají závěrečný ceremoniál po vítězství v utkání o bronz.

Do dějiště šampionátu odlétáte už ve středu. Jak bude vypadat nadcházejících čtrnáct dní?

První část přípravy bude trochu náročnější. Chceme, aby kluci nabrali kondici, nějaký čas stráví i v posilovně, aby byli pořádně nachystaní. Druhá část bude spíš technicko-taktická. Zvolili jsme podobný model jako loni, jen s tím rozdílem, že tentokrát strávíme čtrnáct dní na jednom místě.

Vnímáte, že po dvou medailových úspěších v řadě se k vám i celému týmu stáčí větší pozornost a očekávání?

Už před rokem jsem říkal, že každý máme vlastní sny, se kterými odjíždíme. Platí to znovu, ale to samé si přeje i devět dalších týmů. Bude záležet na aktuální formě, musíme tvrdě pracovat, hlavně je potřeba dobře zvládnout skupinu. Také se k nám musí trochu přiklonit štěstí.

Už se těšíte, až to celé začne?

Strašně moc! Na zápas o bronz proti Finsku už nikdy nezapomenu, vážím si toho, že jsem ho mohl prožít přímo na střídačce. Teď stojíme na začátku nové cesty. Za nominací si stojím, mám kolem sebe skvělé kolegy, dali jsme dohromady silný tým. Co víc si jako trenér můžu přát?

Asistenta vám od června dělá Ladislav Šmíd. Jak se v nové pozici rozkoukává?

Zapadl výborně. Všechny informace nasává jako houba, kluci si ho pamatují ještě z NHL a z extraligy, mají k němu blízko. Když něco řekne v kabině, má to velkou váhu. My se ho snažíme posouvat, co se týče videa a dalších věcí. Vedl jsem ho v Liberci, teď se náš vztah změnil. Když má Láďa tep nad 180, je trochu jiný, než když ho má kolem stovky, ale moc dobře ví, že v téhle profesi musíte být nad věcí a fungovat jako opora pro hráče.

Dorazí za vámi i tentokrát kouč reprezentačního „áčka“ Radim Rulík?

Ano. Na minulém mistrovství jsme to měli nastavené tak, že sledoval zápasy z tribuny a dělal si poznámky, pak své poznatky předával mně nebo Robertu Reichelovi. Jsem rád, že tam bude zase s námi, protože má pro hokej skvělý cit a všímá si spousty věcí.