Třetí sázka na Šalého. Junioři znají tým na mistrovství, nechybí ani Jiříček

Na soupisce figuruje osm bronzových medailistů z minulého šampionátu. Jedná se o brankáře Michaela Hrabala, obranné trio Tomáš Galvas, Matteo Kočí, Adam Jiříček a útočníky Jakuba Štancla, Matěje Maštalířského, Adama Židlického a v neposlední řadě také Šalého, jenž bojuje o místo v NHL na farmě Seattlu.

Čeká ho podobná pozice lídra, jaká patřila naposledy střelci Jiřímu Kulichovi. Také on působil před odletem do dějiště turnaje v AHL, držel si velmi solidní produktivitu, Buffalo se ho ale i tak rozhodlo pro šampionát uvolnit a talentovaný útočník měl na konečném třetím místě zcela klíčový podíl.

Eduard Šalé pózuje s dresem Seattlu, který si ho vybral v draftu jako dvacátého v pořadí.

„První stanovisko byl od generálního manažera Seattlu Rona Francise negativní, pak se to změnilo. Teď už akorát řešíme, kdy se připojí, poslední zápas hraje 21. prosince, takže doufám, že 22. prosince už by mohl být s námi,“ řekl Augusta o Šalém, kterého čeká už třetí juniorské mistrovství.

Kromě Šalého národní tým ze záložní zámořské soutěže posilní také obránce Jakub Dvořák, nejpočetnější zastoupení mají ale jako již tradičně kanadské juniorky. Ty vysílají hned 12 krajánků, o dva méně pak česká extraliga s Maxa ligou. Do 26 zvolených se vešli ještě dva hráči z Finska, jeden ze Švýcarska a jeden z americké univerzity.

Trenéra Augustu čeká druhý šampionát do 20 let v pozici hlavní kouče. Ten minulý začal neslavnou porážkou 2:6 se Slovenskem, se svým týmem ale zvládl klíčové čtvrtfinále s Kanadou (3:2), které rázem poslalo mladíky do boje o medaile.

Po prohře se Švédskem 2:5 následně uspěli v duelu o třetí místo proti Finsku, ačkoliv ještě minutu před koncem druhé třetiny prohrávali 2:5. Čtyři góly během 50 vteřin v závěru zápasu nakonec přiřkly Čechům bronz.

Čeští junioři Eduard Šalé, kapitán Jiří Kulich a Matyáš Šapovaliv si po loňském smutném stříbru nyní užívají bronzové oslavy.

Obměněný kádr pro nadcházející mistrovství se ještě v úterý přesouvá přes Mnichov do kanadského Bellevillu, kde jej čeká krátký přípravný kemp.

Ten vyvrcholí dvěma přátelskými zápasy. Nejprve 20. prosince s Lotyšskem, v noci na Štědrý den pak vyzve Kanadu.

Reprezentanti do turnaje vstoupí 26. prosince od 23 hodin soubojem proti Švýcarsku, ve skupině je čeká ještě Kazachstán (28. prosince od 19 hodin), Slovensko (29. prosince od 23 hodin) a Švédsko (31. prosince od 23 hodin). Bitvy o medaile vyvrcholí 5. ledna.