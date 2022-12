Rozhodnou výkony, ne jména. Rulík žádá odhodlání, dvacítce pomůže i Jalonen

Na srpnovém šampionátu jste skončili čtvrtí, máte tentokrát vyšší ambice?

Když vás tak poslouchám, vybaví se mi mistrovství světa v roce 2000. První zápas jsme hráli se Slovenskem, za které nastoupil i Marián Gáborík. Slováci získali o rok dříve bronz, přijeli s hodně podobným týmem. Mysleli si, že mohou být ještě lepší, ale šampionát nezvládli. Měli hlavy v oblacích a nakonec se zachraňovali.

Naznačujete tedy, že hlava a nastavení hráčů hraje v mládežnických kategorií velkou roli?

Přesně tak. A my uděláme maximum, abychom kluky drželi při zemi a vyždímali z nich to nejlepší. Nebude to jednoduché, ale mám to v hlavě už nějakou dobu. Je důležité, abychom všichni drželi pohromadě.

Takže letní mistrovství už vůbec neřešíte? Neberete ho jako něco, od čeho se můžete odrazit?

V srpnu šlo o hrozně specifický turnaj. Hrálo se mimo sezonu, teď nás čeká něco úplně jiného. Určitě chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku. Ale jaký bude? To nedokážu odhadnout. Kdybychom měli v týmu patnáct hráčů z prvního kola draftu, možná bych se odvážil přijít s nějakou odvážnou prognózou. Ale tak to není.

V nominaci nicméně figuruje hned devatenáct hráčů, kteří se srpnového šampionátu zúčastnili. Může to být výhoda?

Může, ale také nemusí. Pokud budou kluci pořád stejně hladoví, může to být pozitivní, ale zároveň nesmí dojít k uspokojení. Musíme to dobře uchopit, ne si myslet, že to půjde samo. Potřebujeme být nabuzení a nechat na ledě všechno.

Sešla se soupiska podle vašich představ? Musel jste řešit nějaké omluvenky?

Vyšlo to tak, jak jsme to měli vymyšlené. Nedorazila jediná omluvenka. Akorát Jakub Dvořák z Liberce se zranil, má zlomenou klíční kost. O Davida Jiříčka s Jirkou Kulichem jsme museli žádat, potřebovali jsme souhlas organizací, ve kterých působí. Zatím to není stoprocentní, ale existuje velká šance, že se to podaří. Pokud to vyjde, nominace bude vypadat přesně podle našich představ.

Jiříček s Kulichem by byli pro tým velkými posilami, že?

Mají velkou kvalitu a potenciál hrát NHL. Jsou to silné individuality, ale chceme, aby především hráli týmově. Pak pro nás budou velkým přínosem. Doufám, že se nestane něco nečekaného, že dohody s generálními manažery obou týmů se dodrží a kluci se turnaje zúčastní.

Pokud Jiříčkova účast klapne, obrana bude na papíře opět vypadat velmi slušně. Souhlasíte?

Ano, ale je to zrádné. Nerozhodnou jména, ale výkony. Už jsem několikrát zažil, že na papíře se tým jevil výborně, ale na ledě tomu tak nebylo. Ale určitě máme k dispozici dobré obránce. David hraje AHL, je na tom nejlépe. Ostatní kluci hrají v juniorkách, ale mohou na turnaji i v budoucnu sehrát v reprezentaci významnou roli.

Poradit si naopak musíte bez Jana Myšáka, který už věkem nepatří do juniorské kategorie. Je to velká ztráta?

Táhl nás svou bojovností i produktivitou, ale i bez něj máme několik zkušených hráčů, kteří mohou být rozdíloví. Může to být Matyáš Šapovaliv, Jirka Kulich nebo třeba vylétne někdo další. Výrazných individualit nemáme tolik jako jiné týmy. Uvidíme, v jaké formě kluci přijedou. Hlavní je, aby mužstvo bylo konkurenceschopné, mělo tvář a charakter.

Myšák zastával pozici kapitána, dokázal stmelit kolektiv. Kdo by po něm vůdčí roli v kabině mohl převzít?

Máme tam pár kluků, kteří se chystají už na několikáté mistrovství. Ale nedá se to říct dopředu, všechno se teprve ukáže během přípravy a na turnaji. Zatím ani nevíme, kdo bude kapitánem. Máme pár návrhů, ale teprve se rozhodneme.

Jan Myšák se raduje z vyrovnávací branky ve čtvrtfinále proti Američanům na MS juniorů 2022.

S hráči a realizačním týmem už jste se trochu sžil, v létě to přeci jen celé bylo trochu narychlo. Opadl z vás stres?

Měli jsme víc času na přípravu, což se určitě hodí. Na druhou stranu, když je situace trochu hektická, člověk ze sebe dokáže vyždímat o fous víc. Ale pozor, na ostatní kluky z realizačního týmu jsem si nemusel zvykat. Chemie mezi námi panovala hned od začátku, což bylo skvělé.

Jak budou bez vás během přípravy a následného šampionátu fungovat Pardubice?

Máme kvalitní realizační tým, Ríša Král s Markem Zadinou to beze mě zvládnou. Je to trochu neobvyklé, ale nevidím v tom problém. Kluci si ode mě trochu odpočinou. Pardubice budu sledovat, budeme v kontaktu. Nemůžu být hlavou na dvou místech najednou, ale nějaký čas si na to vymezím.

Do dějiště šampionátu odcestuje i Kari Jalonen, který vám bude stejně jako v létě k dispozici. V čem jeho role spočívá?

Sleduje různé aspekty hry jako počet střel ze slotu nebo počet nebezpečných střel. Během zápasu a po jeho skončení nám ze svého pozorování předkládá výstupy. Navíc nám řekl, že pokud bychom od něj chtěli ještě něco dalšího, není to problém. Všichni si společně sedneme a poradíme se, třeba ještě něco vymyslíme. Kari je velice otevřený, dává nám cennou zpětnou vazbu.

Turnaj odstartujete proti domácí Kanadě. Jste rád, že se s jedním z hlavních favoritů utkáte už na začátku skupiny?

Je úplně jedno, kdy s nimi budeme hrát. Bude to pro nás svátek, očekávám skvělou atmosféru. Mají nepřeberné množství vynikajících hráčů, ale chceme s nimi odehrát vyrovnanou partii. Nechceme se soustředit jen na Kanadu, naším hlavním úkolem je postup do čtvrtfinále. Nečeká nás nic snadného, třeba Rakousko jsme v přípravném zápase zlomili až v závěru.