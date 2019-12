Nový Crosby, potomci Čechů či ošidní Němci. Seznamte se s juniorskými esy

Kanaďané berou mistrovství světa do 20 let tradičně mnohem vážněji než klasický seniorský šampionát. O to více se chce kolébka hokeje vrátit na juniorský trůn, z něhož ji kromě tradičního rivala ze Spojených států umí v posledních letech vystrnadit také Finové.

Jedním z lídrů kanadských mladíků má být právě Alexis Lafreniere. Všestranný forvard řádí v dresu Rimouski v juniorské lize QMJHL, kde zatím nemá co do bodů konkurenci. 18letý jinoch, který je výjimečný už tím, že jeho agentem je žena, startoval na MSJ i před rokem. Na domácím turnaji ale nikterak neoslnil, v pěti střetnutích vstřelil jediný gól a dostal se na hranu sestavy.

„Teď si ale věřím mnohem víc,“ ujišťoval Lafreniere v rozhovoru pro stanici TSN. „Loni jsem si tím prošel poprvé, takže už vím, co mě asi tak čeká. Samozřejmě jsem se za ten rok posunul v dovednostech a zrychlil jsem,“ popisovala největší kanadská hvězda, kterou často přirovnávají k Sidneymu Crosbymu.

Další hrozby Kanady? Třeba útočníci Joe Veleno nebo Barrett Hayton - první jmenovaný se adaptuje na dospělý hokej na farmě Detroitu, druhý už naskočil do 14 utkání NHL za Arizonu (1+3). Z nedraftovaných hráčů stojí za zmínku také 17letý Quinton Byfield, kterému se při dražbě mladíků věští druhé místo hned za Lafrentierem.

Hledači talentů zatím naopak mezi top hráče pro draft neřadí nikoho z Američanů. USA tak budou spoléhat na „zkušenější“ hochy, které už si kluby NHL rozebraly. Jedním z nich je útočník Alex Turcotte, pětka draftu 2019, který o povýšení do kádru Los Angeles bojuje v univerzitní lize. Hodně se očekává také od jeho spoluhráče z Wisconsinu, Colea Caufielda.

A to ještě Američané doufali v to, že New Jersey uvolní celkovou jedničku posledního draftu Jacka Hughese, jenže Devils tenhle nápad smetli ze stolu. České fanoušky zato na americké soupisce možná zaujme jiné jméno - útočník Jacob Pivonka je synem bývalého československého reprezentanta Michala Pivoňky.

Zápasy Česka ve skupině B 26.12. ČESKO - Rusko (15:00)

28.12. ČESKO - Německo (15:00)

30.12. USA - ČESKO (19:00)

31.12. Kanada - ČESKO (19:00)

Hned v prvním utkání turnaje se čeští junioři utkají s Ruskem, které si hýčká svůj brankářský klenot - Jaroslav Askarov z mládežnického oddílu Petrohradu by mohl podle některých odhadů jít na řadu v draftu klidně jako třetí v pořadí.

Mezi dospělými už stabilně nastupuje forvard Jaroslavle Grigorij Děnisenko, jenž si na loňském MSJ připsal v sedmi duelech devět bodů (4+5). Produktivní šampionát prožil před rokem také obránce Alexandr Romanov (7 z., 1+7), který v ruské nominaci nechybí ani tentokrát. Z útočníků vyčnívá Vasilij Podkolzin.

Ačkoliv by se za papírově nejslabšího soupeře Čechů dali považovat Němci, zdání klame. Vždyť třeba beka Moritze Seidera si v červnovém draftu vybrali jako šestého v pořadí Detroit Red Wings, útočníkovi Timu Stützleovi se podobný úspěch předpovídá po konci této sezony. Zapomenout by se nemělo ani na forvardy Dominika Bokka či Lukase Reichla, synovce olympijského šampiona Roberta Reichla.

Skandinávská protiváha

Druhé skupině, z níž vzejde případný soupeř Česka pro čtvrtfinále, vévodí favorizované skandinávské duo včetně obhájce zlatých medailí z Finska. Jediným „pamětníkem“ triumfu je ale mezi útočníky jen Rasmus Kupari, nadějného forvarda Antona Lundella totiž do turnaje zřejmě nepustí zranění. Mezi beky může z vítězné zkušenosti čerpat Ville Heinola, který už nakoukl do NHL v dresu Winnipegu.

Švédové mají v kádru trio nadějných forvardů ročníku 2002. Lucase Raymonda, Alexandera Holtze a Noela Gunlera řadí lovci talentů mezi špičku, také obránci Rasmus Sandin a Philip Broberg už pravidelně nastupují v dospělé kategorii.

Finové před rokem ovládli šampionát do 20 let v Kanadě.

Švýcaři naposledy dokráčeli až do souboje o bronz poté, co ve čtvrtfinále senzačně vyřadili Švédsko. Mnoho hráčů z úspěšného týmu navíc může znovu naskočit i v Třinci, obránce Janis Jerome Moser si k tomu už v květnu vyzkoušel zápasy seniorského MS. V útoku budou Švýcaři hodně spoléhat na Valentina Nussbaumera.

Ze slovenského výběru se v této sezoně daří brankáři Samuelu Hlavajovi, jenž si v Sherbrooku v QMJHL drží dobrá čísla (průměr gólů 2,14, úspěšnost 92,5 %). V zámořské juniorce válí také útočník Maxim Čajkovič, který si v 16 partiích za St. John připsal 22 bodů (10+12).

Adeptem na sestup je pak Kazachstán, který se více než na individuality bude muset zkusit spolehnout na týmové pojetí.