Nikdo nám nevěřil. Facka s Lotyši jako lekce, Myšák cítil šanci už od rána

Zazněla závěrečná siréna a česká střídačka propukla v euforii. Hráči se sjeli k brankáři Tomáši Suchánkovi, radostně poskakovali a hlasitě jásali. V oslavách pokračovali i po příchodu do kabiny. Aby ne, když se právě postarali o největší překvapení letošního mistrovství světa v hokeji do dvaceti let. „Chtěli jsme to víc,“ hlásil hrdý kapitán Jan Myšák po čtvrtfinálové výhře 4:2 nad USA.