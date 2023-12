Neskutečná generace hokejistů. Čechy jsme si vychutnali, radují se Slováci

„Fantazie! Slovensko si na úvod vychutnalo Česko,“ připojil server šport.sk. Podobně o přesvědčivém výsledku referovala i další slovenská média. „Neskutečná generace hokejistů, mladí Slováci na MS rozbili Česko,“ hlásí titulek webu šport.noviny.sk.

Vstup do utkání přitom Slovákům vůbec nevyšel, inkasovali už po 61 sekundách hry, a museli tak otáčet. „Začali jsme špatně, ale řekli jsme si něco v kabině a zlepšili to. Byl to dobrý týmový výkon,“ ocenil střelec čtvrtého gólu Boris Žabka.

„Ukázali jsme, že jsme super tým a umíme tak i hrát,“ souhlasil Peter Repčík, jenž ve druhé třetině poslal Slováky do vedení. „Proti bratrům Čechům to chutná o to víc,“ dodal pro JOJ Šport.

Fenešovi svěřenci excelovali v poslední části, kdy vstřelili hned čtyři branky. „Slováci se ve třetí třetině derby utrhli ze řetězu,“ popsal dominanci v závěrečné části web deníku Pravda.

Tomu také poskytl hodnocení bývalý český gólman Tomáš Vošvrda, který vyzdvihl především výkon Adama Gajana.

„Nebojím se říct, že bez jeho zákroků by byl po první třetině stav 3:0 pro Česko a bylo by rozhodnuto. Největší uznání zaslouží právě on,“ chválil devatenáctiletého Slováka, který si připsal 27 úspěšných zákroků.

U českého brankáře Michaela Hrabala pár nedostatků viděl. „Některé situace mohl vyřešit lépe. Inkasoval gól do šatny, kdy puk zřejmě neviděl. Možná to s ním zamávalo,“ zhodnotil Vošvrda.

Podle něj ale může mít úvodní nezdar i pozitivní dopad. „Česko to může jedině nakopnout. Je to facka, po které se probere.“ S tím souhlasí i trenér Patrik Augusta. „Věřím, že to byl dobrý budíček, protože zápasy budou těžší a těžší.“