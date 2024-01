Slovenský expert: Na zlato z dvacítek nemáme, ale jsme na tom lépe než Češi

Po setkání dvou rivalů v úvodním zápase základní skupiny B (2:6) by asi málokdo tipoval, že národní tým dokráčí ke třetí příčce a Slováci pojedou domů po čtvrtfinále.

„Klobouk dolů před Čechy. Jsem si jistý, že právě prohra s námi je nakopla k tomu, aby některé věci změnili. Dostali tvrdou ránu, ze které se poučili,“ ocenil Valábik v rozhovoru pro web deníku Pravda.

Charakter mužstva a soudržnost v kabině vyzdvihoval po konci šampionátu i trenér Patrik Augusta. Pochválil přístup lídrů, zejména kapitána Jiřího Kulicha: „Kluci vytvořili tým, což nikdy není samozřejmost.“

Slováci si naopak podle Valábika, někdejšího řízného obránce, desítky draftu NHL v roce 2004 a v současnosti experta televizní stanice RTVS, začali po zdařilém vstupu do turnaje až příliš věřit.

Vystřízlivění přišlo v posledním zápase skupiny, později zlatí Američané přejeli svěřence trenéra Ivana Feneše 10:2. Čtvrtfinálová porážka 3:4 v prodloužení s Finy byla ještě o poznání bolavější.

„Není to tak dávno, co byli Finové nebo Kanaďané daleko před námi. Teď už jim dokážeme konkurovat, čtvrtfinále posledních dvou mistrovství jsme ztratili až v prodloužení. To je pro slovenský hokej dobrá zpráva,“ podotkl Valábik.

Slovenský televizní expert Boris Valábik.

Uplynulé týdny podle něj ukázaly, že ani silná slovenská generace nemůže pomýšlet na zlato. Aby turnaj ovládla, musela by v play off přetlačit tři silné soupeře v řadě.

„Na to pořád nemáme kvalitu. Ale dokázali bychom třikrát porazit Čechy? Určitě ano! Výhledově jsme na tom lépe než oni.“

Slováci přijeli do Švédska s týmem plným zajímavých ofenzivních individualit. Dařilo se především Serváci Petrovskému (5+4) a Filipu Mešárovi (2+7), zajímavě rozjetou kariéru mají také Adam Sýkora, Dalibor Dvorský a další.

„Pokud bereme v potaz tuto generaci, útok máme rozhodně kvalitnější než Češi. Řada kluků se brzy představí na mistrovství světa dospělých, budou hrát v kvalitních evropských soutěžích. A na ty nejlepší čeká NHL,“ věří Valábik.

Na loňském draftu elitní zámořské soutěži Slováci (8) z hlediska počtu vybraných hráčů po dlouhé době předčili Čechy (7). A věří, že v nastoleném trendu budou pokračovat.

Aktuálně mají k dispozici zajímavá jména. Nezapomínejme, že kvůli klubovým povinnostem nepřicestovali na šampionát dvacítek Juraj Slafkovský a obránce Šimon Nemec, jednička a dvojka loňského draftu.

Defenziva při jeho absenci postrádala výraznou postavu. „V obranném pásmu jsme nebyli připravení na kvalitní soupeře, kteří tam pravidelně roztáčeli pořádný kolotoč,“ hledal příčiny neúspěchu Valábik.

Dalibor Dvorský oslavuje slovenský gól.

Pochvalu naopak směřoval na adresu Adam Gajana, jenž navázal na skvělé výkony z předchozího mistrovství: „Čišelo z něj velké sebevědomí, opět měl výborné statistiky. O něj strach vůbec nemám.“

Reagoval také na slova experta České televize Milana Antoše, který po čtvrtfinálové výhře nad Kanadou v přímém přenosu prohlásil: „V českých zemích je obrovská radost, protože Slováci vypadli a my postupujeme dál.“

„Každý, kdo veřejně vystupuje, by se měl dávat pozor na to, co říká. Klukům bych takový citát příště vyvěsil v kabině, aby měli extra motivaci uspět,“ prohlásil Valábik.

Obě národní mužstva se potkají i na příštím mistrovství světa juniorů, ve skupině je čekají také zápasy se Švédskem, Švýcarskem a Kazachstánem.