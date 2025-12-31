ONLINE: Česko - Lotyšsko. Poslední zápas skupiny, potvrdí junioři roli favorita?

Pokud svěřenci kouče Augusty potvrdí roli favorita, v tabulce obsadí druhé, nebo třetí místo. Záležet bude také na nočním duelu mezi Kanadou a Finskem.
ONLINE: Česko – Lotyšsko
Utkání na MS do 20 let sledujeme od 21.30 podrobně
Druhá příčka je pro národní mužstvo jednoznačným cílem. Znamenala by totiž schůdnějšího protivníka pro čtvrtfinále, Češi by se vyhnuli silným Švédům i Američanům.
Proti Lotyšsku vyrukují posíleni výkonem z posledního utkání. Finy především v úvodním dějství téměř k ničemu nepustili, měli střelecky navrch, navíc aktivně napadali a zastavovali jejich akce.
O tři body přišli až dvacet vteřin před třetí sirénou, výhru 2:1 v prodloužení zajistil parádní trefou Adam Jiříček. Dalším pozitivem budiž spolehlivý Michal Oršulák, jenž si spravil náladu po přídělu od Kanaďanů.
„Z naší strany nejsrovnanější výkon za těch pár dní, co jsme tady. Je na čem stavět. Samozřejmě tam jsou věci, na kterých budeme dále pracovat, protože chceme být bezchybní,“ chválil Augusta.
Se silvestrovským soupeřem se jeho svěřenci střetli už před startem turnaje. V přípravě přišli o dvougólové vedení, nakonec zvítězili 3:2 v prodloužení po gólu Maxmiliana Currana.
Také Lotyši mají play off jisté, v klíčovém utkání přetlačili Dánsko 6:3. Předtím nečekaně drželi krok s Kanadou (1:2 v prodloužení), naopak od Finů schytali těžký debakl 0:8.