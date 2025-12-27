Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Autor:
  8:46
Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s favorizovanou Kanadou odnesl? „Když budeme hrát takhle, máme pokaždé velkou šanci na vítězství,“ prohlásil kouč českých hokejistů.
Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem. | foto: Profimedia.cz

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.
Český útočník Vojtěch Čihař brání Tije Iginlu.
Kanadští junioři se radují z vítězství nad Českem.
Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.
13 fotografií

Jen zřídkakdy nasází národní tým zámořské velmoci pět branek. Nejen mezi dvacetiletými, ale také v ostatních věkových kategoriích.

Posledně se junioři proti Kanadě tolik rozstříleli přesně před třemi lety. Hlavně díky čtyřem přesným zásahům obránců ji tehdy ve skupině později stříbrného mistrovství porazili 5:2.

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

„Dát pět gólů Kanadě je hezké, ale bylo by hezčí, kdybychom vyhráli a nedostali jich sedm,“ líčil Augusta po divoké partii pro Český hokej.

Češi věděli, kdo proti nim stojí. Hlavní kandidát na zlato, silný tým plný mimořádně talentovaných hráčů draftovaných v prvním kole, od nichž se očekává, že se brzy zařadí k hvězdám NHL.

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Ale pryč jsou časy, kdy by se junioři takového soupeře zalekli ještě před úvodním vhazováním, během zápasu ustrašeně zalezli a jen čekali, co s nimi provede.

Ne, zhruba pět a půl tisíce diváků v Minneapolisu sledovalo zcela otevřenou bitvu. Vyrovnanou, plnou pohledných akcí na obou stranách.

„Utkání muselo bavit, bylo neskutečně rychlé. Svátek mládežnického hokeje! Ukázali jsme, že dokážeme hrát i proti nejlepším. A věřím, že do budoucna máme i na to, abychom je poráželi,“ řekl odhodlaně trenér dvacítky.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Kanada si nemohla dovolit jeho výběr jakkoliv podcenit. Navíc měla obrovskou motivaci uspět, Čechům chtěla vrátit bolavá čtvrtfinálová vyřazení z posledních dvou šampionátů.

Odplaty se dočkala, ale nevedla k ní snadná cesta.

Ještě na konci druhého dějství zámořský favorit prohrával, v padesáté minutě poprvé odskočil na rozdíl dvou gólů. A definitivní klid získal až v čase 59:00, kdy puk do prázdné branky dopravil kapitán Martone.

Kontaktní trefa Tomáše Galvase:

„Věřím, že u všech soupeřů máme respekt. Ale není to samozřejmost, musíme si ho dál budovat. Každým výkonem na turnaji ho budeme buď ztrácet, nebo získávat,“ uvedl Augusta.

Pevně věří, že platit bude druhá varianta.

Hráčům sice mohl vyčítat občasné polevení v obranném pásmu při hlídání individuálně skvěle vybavených Kanaďanů, nebo poukázat na fakt, že po vyrovnávacích gólech na 1:1 a na 4:4 téměř ihned inkasovali.

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Šestapadesátiletý kouč, který dovedl juniory ke dvěma bronzům, ale příliš kritický být nechtěl. „Po herní stránce výborný vstup do turnaje,“ opakoval.

Potěšil ho i viditelný posun oproti přípravě, v níž Češi proti papírově slabším celkům (3:2 po prodloužení s Lotyšskem, 2:1 po prodloužení se Slovenskem) ofenzivně strádali.

Tentokrát především první dvě lajny šlapaly. Poletín se blýskl dvěma góly, Čihař třemi body. Dařilo se i kapitánu Sikorovi, mrštný obránce Galvas podporoval útočné snahy stejně neohroženě jako v Liberci.

Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.
Český útočník Vojtěch Čihař brání Tije Iginlu.

A co dál? Výsledkem se příliš nezabývat, rychle se z něj oklepat. Vypíchnout pozitiva, poukázat na nedostatky a co nejlépe se připravit na Dány, kteří zahájili skupinovou fázi porážkou 2:6 s Finskem.

„Hrají houževnatý hokej, dohrávají souboje, jsou fyzičtí. Čím déle to bude 0:0, tím větší voda na jejich mlýn. Jde o klíčový zápas turnaje, musíme být nachystaní stejně jako na první duel,“ apeloval na mužstvo Augusta.

Bude už mít k dispozici klíčového beka Mrtku? Podrží v brance Oršuláka, který inkasoval šestkrát ze sedmadvaceti střel?

To se teprve ukáže, ale duel s outsiderem (neděle 2.30 SEČ) potřebují čeští junioři bezpodmínečně zvládnout.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. VsetínHokej - 35. kolo - 27. 12. 2025:Slavia vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
27. 12. 15:00
  • 2.20
  • 4.00
  • 2.69
IFK Helsinky vs. SpartaHokej - - 27. 12. 2025:IFK Helsinky vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 12. 15:10
  • 2.40
  • 4.20
  • 2.47
Zlín vs. ChomutovHokej - 35. kolo - 27. 12. 2025:Zlín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
27. 12. 16:00
  • 2.05
  • 4.11
  • 2.90
Tábor vs. Frýdek-M.Hokej - 35. kolo - 27. 12. 2025:Tábor vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
27. 12. 17:00
  • 2.00
  • 4.30
  • 2.91
Sokolov vs. Pardubice BHokej - 35. kolo - 27. 12. 2025:Sokolov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
27. 12. 17:00
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Litoměřice vs. Poruba 2011Hokej - 35. kolo - 27. 12. 2025:Litoměřice vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
27. 12. 17:00
  • 2.05
  • 4.21
  • 2.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

27. prosince 2025  5:11,  aktualizováno  6:35

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  22:58

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

Petr Šenkeřík

Loni obránce Petr Šenkeřík v extralize zachraňoval Kladno, od minulého týdne se o něco podobného snaží v Litvínově. Zatím velmi úspěšně, ve třech zápasech s ním v sestavě jeho nový tým do tabulky...

26. prosince 2025  20:29

Spartě vstup do Spengler Cupu nevyšel, od obhájce z Fribourgu schytala pět branek

Sparťan Filip Chlapík si vede kotouč v utkání s Fribourgem.

Po třech letech se hokejisté Sparty vrátili na prestižní Spengler Cup. Vstup do turnaje v Davosu jim ale nevyšel, na obhájce Fribourg-Gottéron nestačili 2:5. Góly Pražanů zařídili Pavel Kousal a...

26. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  18:16

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

26. prosince 2025  15:26

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem.

Nikoho nechtějí porazit víc než Čechy. Soupeře, který si pro ně při předchozích dvou setkáních připravil nepříjemná čtvrtfinálová překvapení. Třikrát v řadě bez medaile odjížděla Kanada z juniorského...

26. prosince 2025  14:29

Skaut Oilers k českému svazu: Nevíte, jak fungují v Americe. Kupte trenérům letenky

Premium
Skaut Edmonton Oilers Milan Tichý.

Hledá parťáky pro nejlepší duo světa Connora McDavida a Leona Draisaitla. Český skaut Milan Tichý pracuje pro Edmonton Oilers z NHL a ve světle debaty o výchově českých hokejistů a před mistrovstvím...

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.