Jen zřídkakdy nasází národní tým zámořské velmoci pět branek. Nejen mezi dvacetiletými, ale také v ostatních věkových kategoriích.
Posledně se junioři proti Kanadě tolik rozstříleli přesně před třemi lety. Hlavně díky čtyřem přesným zásahům obránců ji tehdy ve skupině později stříbrného mistrovství porazili 5:2.
|
Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi
„Dát pět gólů Kanadě je hezké, ale bylo by hezčí, kdybychom vyhráli a nedostali jich sedm,“ líčil Augusta po divoké partii pro Český hokej.
Češi věděli, kdo proti nim stojí. Hlavní kandidát na zlato, silný tým plný mimořádně talentovaných hráčů draftovaných v prvním kole, od nichž se očekává, že se brzy zařadí k hvězdám NHL.
Ale pryč jsou časy, kdy by se junioři takového soupeře zalekli ještě před úvodním vhazováním, během zápasu ustrašeně zalezli a jen čekali, co s nimi provede.
Ne, zhruba pět a půl tisíce diváků v Minneapolisu sledovalo zcela otevřenou bitvu. Vyrovnanou, plnou pohledných akcí na obou stranách.
„Utkání muselo bavit, bylo neskutečně rychlé. Svátek mládežnického hokeje! Ukázali jsme, že dokážeme hrát i proti nejlepším. A věřím, že do budoucna máme i na to, abychom je poráželi,“ řekl odhodlaně trenér dvacítky.
|
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Kanada si nemohla dovolit jeho výběr jakkoliv podcenit. Navíc měla obrovskou motivaci uspět, Čechům chtěla vrátit bolavá čtvrtfinálová vyřazení z posledních dvou šampionátů.
Odplaty se dočkala, ale nevedla k ní snadná cesta.
Ještě na konci druhého dějství zámořský favorit prohrával, v padesáté minutě poprvé odskočil na rozdíl dvou gólů. A definitivní klid získal až v čase 59:00, kdy puk do prázdné branky dopravil kapitán Martone.
Kontaktní trefa Tomáše Galvase:
Václav Nestrašil ➡️ Tomáš Galvas. Už je to znovu jenom o gól! 🥅🔥— Český hokej (@czehockey) December 27, 2025
🇨🇿⚔️🇨🇦 5:6#CZECAN #narodnitym #mladeznickyhokej #ceskyhokej pic.twitter.com/mpwS6XEvgr
„Věřím, že u všech soupeřů máme respekt. Ale není to samozřejmost, musíme si ho dál budovat. Každým výkonem na turnaji ho budeme buď ztrácet, nebo získávat,“ uvedl Augusta.
Pevně věří, že platit bude druhá varianta.
Hráčům sice mohl vyčítat občasné polevení v obranném pásmu při hlídání individuálně skvěle vybavených Kanaďanů, nebo poukázat na fakt, že po vyrovnávacích gólech na 1:1 a na 4:4 téměř ihned inkasovali.
|
Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?
Šestapadesátiletý kouč, který dovedl juniory ke dvěma bronzům, ale příliš kritický být nechtěl. „Po herní stránce výborný vstup do turnaje,“ opakoval.
Potěšil ho i viditelný posun oproti přípravě, v níž Češi proti papírově slabším celkům (3:2 po prodloužení s Lotyšskem, 2:1 po prodloužení se Slovenskem) ofenzivně strádali.
Tentokrát především první dvě lajny šlapaly. Poletín se blýskl dvěma góly, Čihař třemi body. Dařilo se i kapitánu Sikorovi, mrštný obránce Galvas podporoval útočné snahy stejně neohroženě jako v Liberci.
A co dál? Výsledkem se příliš nezabývat, rychle se z něj oklepat. Vypíchnout pozitiva, poukázat na nedostatky a co nejlépe se připravit na Dány, kteří zahájili skupinovou fázi porážkou 2:6 s Finskem.
„Hrají houževnatý hokej, dohrávají souboje, jsou fyzičtí. Čím déle to bude 0:0, tím větší voda na jejich mlýn. Jde o klíčový zápas turnaje, musíme být nachystaní stejně jako na první duel,“ apeloval na mužstvo Augusta.
Bude už mít k dispozici klíčového beka Mrtku? Podrží v brance Oršuláka, který inkasoval šestkrát ze sedmadvaceti střel?
To se teprve ukáže, ale duel s outsiderem (neděle 2.30 SEČ) potřebují čeští junioři bezpodmínečně zvládnout.