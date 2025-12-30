Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém šampionátu slyšel zaslouženou chválu. „Podržel nás, hlavně ve třetí části,“ vyzdvihl brankáře hokejové dvacítky kouč Patrik Augusta.
Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku. | foto: AP

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.
Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.
Adam Jiříček slaví rozhodující gól proti Finsku.
Adam Jiříček rozhoduje duel proti Finsku.
45 fotografií

Oršulák prožil úplně jiný zápas než na startu turnaje. Dlouho až nečekaně klidný, z hlediska individuálních statistik mnohem povedenější, úspěšnost zákroků vytáhl nad pětadevadesát procent (95,65 %).

„Cítil jsem se dobře, kluci hráli výborně, strašně mi pomohli,“ chválil osmnáctiletý mladík mužstvo před sebou po těsném a velice důležitém vítězství 2:1 v prodloužení.

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Oprávněně, protože národní tým dvě třetiny Finy téměř k ničemu nepustil. Hráči skvěle napadali, vyhrávali osobní souboje, spoustu akcí zastavili už na obranné modré čáře.

Český gólman se musel většinu času udržovat v provozní teplotě sám. Soupeřova střelecká neaktivita otestovala jeho koncentraci, do čtyřiatřicáté minuty na něj letělo jen pět pokusů.

„Byli jsme na ně dobře připravení, věděli jsme, co budou hrát. V první třetině neměli vůbec nic, ve druhé už tam bylo pár závarů,“ popisoval průběh Oršulák.

Michal Oršulák kontroluje puk v utkání proti Finsku.

Ve zbytku utkání už se zapotil výrazně víc. Soupeř ve snaze srovnat nepříznivý stav změnil taktiku, najednou se tlačil do zakončení a pálil takřka ze všech pozic.

Junioři i tak srdnatě odolávali. Až do času 59:40, kdy se nekompromisně pod horní tyč trefil Hemming, který těžil z Tuuvovy perfektní přihrávky od zadního mantinelu.

„Pro puk jsem se natahoval hokejkou. Kdybych to neudělal, asi bych to měl, nulu jsem si trochu pokazil,“ vyčítal si gólman, který na klubové scéně působí v týmu Prince Albert Raiders v juniorské WHL.

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Výtečný výkon mu v rozběhnutém turnaji přijde náramně vhod.

Po složitém vstupu do skupinové fáze si potřeboval zvednout sebevědomí. Proti favoritovi celého turnaje vyloženě nepropadl, jen chvílemi nevypadal úplně nejjistěji.

„Podle mě byl už proti Kanadě výborný. Celé je to malinko zlehčované, lidé samozřejmě vidí, že šestkrát inkasoval. Ale když se na ta zakončení podíváte zpětně, taková by málokdo zastavil. Jsem rád, že se mu to tentokrát povedlo,“ zastal se svého svěřence Augusta.

Český brankář Michal Oršulák inkasuje v utkání s Kanadou.

Proti Dánům poslal mezi tři tyče jeho parťáka Matyáše Maříka. Ale že by snad na Oršuláka po jednom nepříliš povedené vystoupení zanevřel? Ani náhodou.

„Pan Láska (trenér gólmanů) mi hned po zápase říkal, že proti Finům budu chytat. Jsem rád, že mi věřili, opravdu moc si toho užívám,“ pochvaloval si český brankář.

Ve třetím dějství vytáhl několik klíčových zásahů, dohromady jich nakonec nastřádal dvaadvacet. V prodloužení mu nejvíc zatrnulo, když musel reagovat na Fibigrem nepříjemně tečovanou ránu.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Po Jiříčkově koupelně se nadšeně přes celé kluziště vydal slavit se spoluhráči. „Hlavně, že jsme vyhráli! A můj výkon byl takové malé plusko,“ usmíval se mezi novináři.

Důvěru splatil naplno. Ukázal, že i ve složitých chvílích na něj může být spoleh. Znamená to, že si řekl o místo mezi třemi tyčemi proti Lotyšsku?

„Máme plán, kterého se zatím držíme. Teď máme před sebou volnější den, uvidíme, kdo bude chytat na silvestra,“ zůstával Augusta tajemný v rozhovoru pro Českou televizi.

Ať se rozhodne jakkoliv, půjde o příjemné starosti. V psychické pohodě má momentálně oba brankáři. A to se před klíčovou fází šampionátu náramně hodí.

