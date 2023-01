Největší překvapení turnaje. Jak dvacítka dokráčela ke stříbrným medailím

Národní hokejový tým do dvaceti let ukázal sílu už na srpnovém mistrovství světa, kde si ve čtvrtfinále vyšlápl na USA a obsadil čtvrté místo. Do Kanady odcestoval s pokorou, trenér Radim Rulík se před turnajem tradičně neuchýlil k velkým prohlášením. Místo toho naznačoval, že velkou roli bude hrát hlava a nastavení mužstva. To se jednoznačně potvrdilo. Češi jakožto největší překvapení turnaje sahali po zlatu, o které přišli podstatně těsněji, než se zprvu zdálo. Připomeňte si, kudy na šampionátu vedla cesta za stříbrem.