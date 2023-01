Aspoň svět nevidí tu ostudu, zní z Ruska. Sibiř při MS nahrazuje Kanada

Connor Bedard podobně jako na šampionátu do 18 let soupeří s Matvejem Mičkovem, kterého ženou krajané v navoněné hale v Novosibirsku. Hrdé Rusko po deseti letech pořádá juniorské mistrovství světa. Jenže ouha! Vpád Putinových vojsk na Ukrajinu hokejové představy změnil. Zatímco Bedard v noci na úterý zařídil čtvrtfinálový postup přes Slováky a dál posouvá rekordy turnaje, ruský talent se vytrácí a v draftových žebříčcích ho přeskakuje další a další konkurence. Místo Sibiře přesunula IIHF sledovanou akci do kanadské provincie Nové Skotsko.