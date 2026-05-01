ONLINE: Osmnáctka hraje se Švédskem semifinále MS, v boji o zlato čekají Slováci

Jediné vítězství je dělí od jistoty medaile. Čeští hokejisté nastupují k semifinále světového šampionátu do osmnácti let, o postup do finále bojují od 19 hodin se Švédskem. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém šampionátu. | foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Účast mezi nejlepší čtyřkou si výběr kouče Jana Tomajka zajistil ve středečním čtvrtfinále proti Finsku, vítězný gól na 2:1 obstaral v Bratislavě obránce Tadeáš Cífka.

„Kluci si to za tu bojovnost zasloužili,“ chválil po zápase Tomajko a vyzdvihl i brankáře Martina Psohlavce, který předvedl pětatřicet úspěšných zákroků.

Se Švédy se Češi potkávají na turnaji už podruhé, v základní skupině semifinálového soupeře porazili rovněž 2:1.

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Vyrovnanou partii rozhodla v závěru přesilovková trefa Jakuba Vaněčka, jenž se prosadil až v čase 59:39.

Severský celek ve čtvrtfinále překvapivě skolil Kanadu (4:2). Osmnáctka hraje o medaile po čtyřech letech, zápas o bronz i o zlato je na programu v sobotu.

Slováci porazili v semifinále Lotyšsko

Slovenští reprezentanti v semifinále přehráli Lotyšsko 1:0 a podruhé si zahrají o zlaté medaile. Utkání rozhodl v čase 39:43 trenčínský rodák Michal Jakubec, čisté konto udržel Samuel Hrenák.

Slovensko v domácím prostředí ovládlo základní skupinu A, ve čtvrtfinále vyřadilo Dánsko a v semifinále splnilo roli papírového favorita proti Lotyšsku, které ve čtvrtfinále senzačně vyřadilo tým USA. Slováci, kteří v předešlých třech letech obsadili na MS osmnáctek 4. místo, se do finále dostali jen v roce 2003. Před třiadvaceti lety v boji o zlato prohráli s Kanadou.

Česko Česko : Švédsko Švédsko 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Trefný.
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Cilthe, Eriksson, Bratt – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.

Rozhodčí: Stewart (CAN), Stroebel (SUI) – Knox (CAN), Urfer (SUI)

Slovensko Slovensko : Lotyšsko Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
39:44 Jakubec (Selič, Botka)
Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Floriš, Botka, Kovalčík (A), Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Ozogány, Tariška.
Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Luks, Lisovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Upenieks, Tarvids (C), Rots – Obuks, Klaucāns, Rutkis – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Brakse.

Rozhodčí: Hyvarinen, Pilný – Hnát, Makinen

Počet diváků: 6500

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Vládce střídačky Libor Zábranský, jeho pobočník Kamil Pokorný a jejich „prodloužená ruka“ na ledě Martin Erat. Tak vypadal velitelský štáb hokejové Komety v letech 2017 a 2018, kdy se do Brna po víc...

Dovedl je do extraligy a teď se vrací. Fiala po letech znovu na střídačce Olomouce

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

Na střídačku extraligových hokejistů Olomouce se vrací Petr Fiala. Šestašedesátiletý kouč, který Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahradí Róberta Petrovického, jenž po sezoně zamířil do Českých...

1. května 2026  17:27

Šimon Stránský znovu vítkovický. Vrací se po více než šesti letech

Šimon Stránský z Brna ujíždí před Auvituem z Vítkovic.

Šimon Stránský se po více než šesti letech vrací do hokejových Vítkovic. Osmadvacetiletý odchovanec ostravského klubu, který strávil uplynulou sezonu a půl v útoku Komety Brno a získal s ní loni...

1. května 2026  15:31

Velký krok vzad. A co dál? McDavid nešetřil kritikou: Celý rok jsme jen průměrní

Zklamaný Connor McDavid po vyřazení z play off.

Končit sezonu tak brzy? Na to není zvyklý. V předchozích dvou sezonách měl Stanley Cup na dosah, letos mu zůstal na míle vzdálený. Connor McDavid, nejlepší hokejista současnosti, ale po vyřazení...

1. května 2026  14:14

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

1. května 2026  14:12

Hronek netrénoval, čeká se na vyšetření. A Faksa? Skládáme to, uvidíme, říká Kalous

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Obránce Filip Hronek vynechal po zranění ve čtvrtečním úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku trénink hokejové reprezentace. Před víkendovými zápasy turnaje Euro Hockey Tour...

1. května 2026  13:55

Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

Robert Kousal se stříbrnou medailí za prohru s Kometou. V nadcházející sezoně...

Hokejový útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které během kariéry odehrál 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním...

1. května 2026  12:43

Litvínov po barážové sezoně opouští osm hráčů, končí Hlava i Fin Hännikäinen

Maxim Čajkovič slaví gól do sítě Hradce.

Hokejový Litvínov po barážové sezoně zásadně řeže do kádru, nejslabší tým letošní extraligy opouští osm hráčů. Končí obránci František Gajdoš, Markuss Komuls, Quinn Schmiemann a útočníci Jaroslav...

1. května 2026  12:16

Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka

Český kapitán Petr Sikora smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí...

1. května 2026  10:17

Rulíka namíchly finské zákroky. Zbytečně intenzivní, stěžuje si kouč reprezentace

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...

1. května 2026

Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí

Lukáš Dostál vyráží střelu Zacha Hymana.

V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do...

1. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:56

