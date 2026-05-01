ONLINE: Osmnáctka hraje se Švédskem semifinále MS, v boji o zlato čekají Slováci

Účast mezi nejlepší čtyřkou si výběr kouče Jana Tomajka zajistil ve středečním čtvrtfinále proti Finsku, vítězný gól na 2:1 obstaral v Bratislavě obránce Tadeáš Cífka.
ONLINE: Česko – Švédsko
Semifinále MS do 18 let sledujeme od 19 hodin podrobně
„Kluci si to za tu bojovnost zasloužili,“ chválil po zápase Tomajko a vyzdvihl i brankáře Martina Psohlavce, který předvedl pětatřicet úspěšných zákroků.
Se Švédy se Češi potkávají na turnaji už podruhé, v základní skupině semifinálového soupeře porazili rovněž 2:1.
Vyrovnanou partii rozhodla v závěru přesilovková trefa Jakuba Vaněčka, jenž se prosadil až v čase 59:39.
Severský celek ve čtvrtfinále překvapivě skolil Kanadu (4:2). Osmnáctka hraje o medaile po čtyřech letech, zápas o bronz i o zlato je na programu v sobotu.
Slováci porazili v semifinále Lotyšsko
Slovenští reprezentanti v semifinále přehráli Lotyšsko 1:0 a podruhé si zahrají o zlaté medaile. Utkání rozhodl v čase 39:43 trenčínský rodák Michal Jakubec, čisté konto udržel Samuel Hrenák.
Slovensko v domácím prostředí ovládlo základní skupinu A, ve čtvrtfinále vyřadilo Dánsko a v semifinále splnilo roli papírového favorita proti Lotyšsku, které ve čtvrtfinále senzačně vyřadilo tým USA. Slováci, kteří v předešlých třech letech obsadili na MS osmnáctek 4. místo, se do finále dostali jen v roce 2003. Před třiadvaceti lety v boji o zlato prohráli s Kanadou.
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Trefný.
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Cilthe, Eriksson, Bratt – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.
Rozhodčí: Stewart (CAN), Stroebel (SUI) – Knox (CAN), Urfer (SUI)
39:44 Jakubec (Selič, Botka)
Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Floriš, Botka, Kovalčík (A), Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Ozogány, Tariška.
Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Luks, Lisovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Upenieks, Tarvids (C), Rots – Obuks, Klaucāns, Rutkis – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Brakse.
Rozhodčí: Hyvarinen, Pilný – Hnát, Makinen
Počet diváků: 6500