Osmnáctka na MS zasypala Dány devíti góly. Zazářil Nedorost, bodoval i Tomek

Autor: ,
  18:50
Čeští hokejisté do 18 let deklasovali na mistrovství světa Dánsko 9:1 a posunuli se do čela základní skupiny B. Svěřenci trenéra Jana Tomajka měli již před posledním utkáním ve skupině B jistý postup do play off. O tom, zda půjdou do čtvrtfinále z prvního, nebo z druhého místa, rozhodne pondělní souboj týmu USA s Německem. Aktuálně mají Češi devět bodů, Američané sedm.

Český hokejista Jan Trefný na MS do 18 let. | foto: Profimedia.cz

Dvěma góly se pod českou výhru podepsali útočníci Dominik Řípa a Michal Šebesta. Pět bodů za branku a čtyři asistence si připsal obránce Václav Nedorost.

Tomajko se svými asistenty udělal po nečekané sobotní porážce s Německem (2:3 v prodloužení) změny v sestavě. Vypadl zraněný obránce Kamas, v brance dostal šanci Psohlavec, v útoku nastoupil poprvé na šampionátu Holejšovský.

Do vedení se český tým dostal v 5. minutě, když se z úhlu prosadil Šebesta. V polovině první třetiny po teči Rumlovy střely skóroval Huk. Dánové sice o 47 sekund později zásluhou pohotového Althofa snížili, ale žádné drama se nekonalo.

Po střelecky chudé první části čeští hráči zvýšili aktivitu, na brankáře Navrbjerga vyslali 17 střel a postupně navýšili vedení. Dařilo se zejména nově složené čtvrté formaci.

Ve 23. minutě se prosadil Sedláček, v polovině utkání Holejšovský. Oba rovněž tečovali střely obránců. Sedláček poté dal i druhý gól, když dorazil střelu Huka, která orazítkovala obě tyčky.

Ještě gólově vydařenější byla z českého pohledu třetí třetina, ve které se Tomajkův výběr prosadil čtyřikrát. Nezastavilo ho ani střídaní dánských brankářů.

V závěru si dvě asistence připsal i kapitán a hlavní hvězda týmu Tomek, jenž stejně jako Hartl trefil i tyč. Blízko rekordnímu počtu pěti asistencí byl Nedorost, rozhodčí mu ale dodatečně připsali gól ve 44. minutě, u nějž byl původně jako autor uvedený Řípa.

Mistrovství světa do 18 let
26. 4. 2026 16:00
Česko Česko : Dánsko Dánsko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
Góly:
04:35 Šebesta (Řípa, Nedorost)
10:28 Huk (Ruml, Nedorost)
23:00 Sedláček (Byrtus, Cífka)
29:14 Holejšovský (Ruml, Nedorost)
36:45 Sedláček (Huk)
40:44 Řípa (Řehák, Nedorost)
43:56 Nedorost (Řípa, Hora)
53:47 Tománek (Tomek)
57:43 Šebesta (Tomek)
Góly:
11:15 Christensen (Degn, Heinsen)
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Trefný – Klaus, Řehák, Řípa – Šebesta, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Kubín.
Sestavy:
Navrbjerg (44. Damgaard) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen (A), Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, J. Johansen – Samuelsen, Poulsen (C), Mogensen – Heinsen, Degn, Christensen – Larsson, True, Lepola – Yarbrough, Foder, Jorgensen – Silverman.

Rozhodčí: Sternat, Stewart – Englisch, Willie

Počet diváků: 1635

Mistrovství světa do 18 let
26. 4. 2026 16:00
Česko Česko : Dánsko Dánsko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
Góly:
04:35 Šebesta (Řípa, Nedorost)
10:28 Huk (Ruml, Nedorost)
23:00 Sedláček (Byrtus, Cífka)
29:14 Holejšovský (Ruml, Nedorost)
36:45 Sedláček (Huk)
40:44 Řípa (Řehák, Nedorost)
43:56 Nedorost (Řípa, Hora)
53:47 Tománek (Tomek)
57:43 Šebesta (Tomek)
Góly:
11:15 Christensen (Degn, Heinsen)
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Trefný – Klaus, Řehák, Řípa – Šebesta, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Kubín.
Sestavy:
Navrbjerg (44. Damgaard) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen (A), Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, J. Johansen – Samuelsen, Poulsen (C), Mogensen – Heinsen, Degn, Christensen – Larsson, True, Lepola – Yarbrough, Foder, Jorgensen – Silverman.

Rozhodčí: Sternat, Stewart – Englisch, Willie

Počet diváků: 1635

Vstoupit do diskuse
Témata: Jan Tomajko

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 26. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.60
  • 1.54
  • 5.20
Boston vs. BuffaloHokej - - 26. 4. 2026:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
26. 4. 20:00
  • 2.45
  • 4.06
  • 2.56
Los Angeles vs. ColoradoHokej - - 26. 4. 2026:Los Angeles vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
26. 4. 22:30
  • 3.34
  • 4.15
  • 1.98
Montreal vs. TampaHokej - - 27. 4. 2026:Montreal vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
27. 4. 01:00
  • 2.61
  • 3.96
  • 2.45
Anaheim vs. EdmontonHokej - - 27. 4. 2026:Anaheim vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
27. 4. 03:30
  • 2.76
  • 4.38
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.