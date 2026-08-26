Králíci mají nového kolegu. Maskotem MS 2027 v Německu bude jezevčík Teckl

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  11:09
Maskotem MS 2027 v Německu je jezevčík Teckl.

Maskotem MS 2027 v Německu je jezevčík Teckl. | foto: Deutscher Eishockey Bund

Maskotem pro MS 2027 v hokeji se stal jezevčík Teckl.
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Čepice, šály, vlaječky, klíčenky. A všude možně leží pohození maskoti.
Maskoti na MS v hokeji
5 fotografií
Organizátoři příštího mistrovství světa v hokeji zveřejnili podobu maskota. Bude jím jezevčík jménem Teckl, jenž má s Německem značnou spojitost. Fanoušci ho spatří jak ve skupině hrané v Düsseldorfu, tak také v Mannheimu.

Organizátoři ho popisují jako sympatického, sebevědomého a občas drzého tvora, jenž odráží obraz hostitelské země – jako moderní a nezávislou, jak zní v oficiálním prohlášení.

S Německem má jezevčík jasnou spojitost, právě z této země totiž toto plemeno pochází. Pojmenování Teckl se váže k německému „Teckel“, tedy jinému označení pro jezevčíka.

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„Našli jsme maskota, který má nezaměnitelnou vazbu na hostitelskou zemi a zároveň má svou vlastní výraznou osobnost. A co víc, pes jako nejlepší přítel člověka skvěle zapadá do konceptu ‚Festivalu přátelství‘ (heslo MS 2027). Díky této kombinaci se z něj stane postava, s níž oslovíme fanoušky všech věkových kategorií,“ komentoval výkonný ředitel organizačního výboru MS 2027 Claus Gröbner.

Pes se tak stává maskotem hokejového mistrovství poprvé od roku 2016, kdy si pro turnaj v Rusku vybrali organizátoři huskyho, vesmírného psa Lajku.

Švýcaři na jaře vsadili na krávu se jménem Cooly, před dvěma lety se v Praze a Ostravě stali hitem králíci z klobouku Bob a Bobek.

„S jezevčíkem se skvěle pracuje. Je považován za typicky německého, má lehce upjatou image, zároveň je neuvěřitelně sympatický a plný charakteru. A i jméno v sobě nese tento vtip: Dackel, Teckel a Dachshund označují stejné plemeno psa, přičemž ‚Teckel‘ je obzvláště známý z lovecké terminologie,“ pravil Gröbner.

Němci se tentokrát vydali při výběru maskota zcela odlišným směrem než v odlišných případech. Když šampionát hostili naposledy v roce 2017 spolu s Francií, arény bavil Asterix a Obelix.

MS v hokeji 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu: program, skupiny, s kým hrají Češi

Dalších sedm let dozadu ozvláštnil šampionát v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu dinosaurus Urmel. Tehdy Čechům dopřál štěstí v cestě za zlatem.

Příští šampionát se koná od 14. do 30. května, národní tým odehraje skupinu v Düsseldorfu. V ní narazí na Spojené státy, Kanadu, Norsko, Dánsko, Slovensko, Maďarsko a Kazachstán.

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  • 1.95
  • 4.51
  • 2.92
Trenčín vs. ZlínHokej - - 26. 8. 2026:Trenčín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
26. 8. 18:00
  • 1.92
  • 3.86
  • 3.14
Program a výsledky
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