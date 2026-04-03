Hokejisté zveřejnili nominaci na první kemp před MS. Na koho Rulík ukázal?

Reprezentace se poprvé sejde v úterý 7. dubna v Karlových Varech. Rulík nominoval na úvodní tréninkový kemp tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků.
„Do poslední chvíle jsme čekali, jak se vyvine extraligové play off. Chceme dát šanci mladším, perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu,“ popsal výběr šedesátiletý kouč.
|
Zároveň doplnil, že někteří starší hokejisté, kteří už mají s velkými akcemi zkušenosti, se mohou k mužstvu připojit až v průběhu přípravy: „Budou mít prostor na to, aby se před mistrovstvím dostali do formy.“
Aktuální nominace čítá dvacet jmen z extraligy, nejpočetnější zastoupení mají Kometa Brno (5) a Kladno (4). Dva pozvaní hokejisté působí ve Finsku (Jiří Ticháček, Matyáš Kantner), jeden ve Švýcarsku (Daniel Voženílek).
Ani tentokrát nechybí nováčci, premiéra může potkat brankáře Adama Brízgalu s Janem Kavanem, nadějného beka Tomáše Galvase a útočníky Jakuba Konečného s Marcelem Marcelem.
Reprezentace projevila zájem také o Nicka Malíka, statisticky nejlepšího gólmana základní části aktuální extraligové sezony, ale jednička Plzně se omluvila z osobních důvodů.
Úvodní kemp potrvá čtyři dny. Znovu se hráči v Karlových Varech potkají v pondělí 13. dubna, zde absolvují dvě přípravná střetnutí s Německem (ve čtvrtek 16. dubna od 17.30 a v pátek 17. dubna od 17 hodin).
K dalšímu srazu se národní tým 20. dubna přesune do Jihlavy. Ve čtvrtek 23. dubna se od 19 hodin ve Vídni utká s Rakouskem, o den později v nové jihlavské aréně vyzve stejného soupeře v 17 hodin.
|
Před začátkem jednoho z vrcholů sezony přijdou na řadu také dva turnaje v rámci Euro Hockey Tour, kde hokejisté tradičně změří síly s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.
České hokejové hry (nově pod názvem Fortuna Hockey Games) hostí od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, o týden později následují Švédské hokejové hry v Ängelholmu.
Šampionát se vrací do Švýcarska poprvé od roku 2009. Hrát se bude v Curychu a ve Fribourgu, kde se v rámci základní skupiny B představí také národní mužstvo.
V první fázi turnaje vyzve Dánsko (pátek 15. května ve 20.15), Slovinsko (sobota 16. května ve 20.15), Švédsko (pondělí 18. května ve 20.15), Itálii (středa 20. května v 16.15), Slovensko (sobota 23. května v 16.15), Norsko (pondělí 25. května v 16.15) a Kanadu (úterý 26. května ve 20.15).
|
Pro kouče Rulíka půjde o třetí a zároveň poslední šampionát na reprezentační střídačce, poté se vrátí do extraligy, od nové sezony přebírá Kladno.
O jeho nástupci se jedná, prezident Českého hokeje Alois Hadamczik chce mít o obsazení trenérského postu jasno ještě před začátkem mistrovství.
Česká nominace na první kemp před MS
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Adam Brízgala
|Kladno
|19. 6. 1998
|Jan Kavan
|Kometa Brno
|20. 7. 2005
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Filip Král
|Kometa Brno
|20. 10. 1999
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|26. 5. 2000
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|24. 6. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Martin Jandus
|Kladno
|2. 12. 1997
|Útočníci
|Matyáš Filip
|Plzeň
|14. 12. 2000
|Ondřej Rohlík
|Plzeň
|17. 6. 2001
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|Petr Fridrich
|Olomouc
|29. 5. 2000
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu (Finsko)
|20. 6. 1998
|Kevin Klíma
|Hradec Králové
|5. 6. 1997
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|18. 2. 1998
|Jakub Konečný
|Kladno
|19. 6. 2002
|Marcel Marcel
|Kladno
|31. 10. 2003
|Filip Přikryl
|České Budějovice
|2. 4. 2001
|Jaromír Pytlík
|Liberec
|25. 9. 2001
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996