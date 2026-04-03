Hokejisté zveřejnili nominaci na první kemp před MS. Na koho Rulík ukázal?

  14:45
Příprava na světový šampionát začíná. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž oznámil nominaci na první tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká národní mužstvo před mistrovstvím ve Švýcarsku, které startuje 15. května?

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství světa. | foto: Profimedia.cz

Reprezentace se poprvé sejde v úterý 7. dubna v Karlových Varech. Rulík nominoval na úvodní tréninkový kemp tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků.

„Do poslední chvíle jsme čekali, jak se vyvine extraligové play off. Chceme dát šanci mladším, perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu,“ popsal výběr šedesátiletý kouč.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Zároveň doplnil, že někteří starší hokejisté, kteří už mají s velkými akcemi zkušenosti, se mohou k mužstvu připojit až v průběhu přípravy: „Budou mít prostor na to, aby se před mistrovstvím dostali do formy.“

Aktuální nominace čítá dvacet jmen z extraligy, nejpočetnější zastoupení mají Kometa Brno (5) a Kladno (4). Dva pozvaní hokejisté působí ve Finsku (Jiří Ticháček, Matyáš Kantner), jeden ve Švýcarsku (Daniel Voženílek).

Ani tentokrát nechybí nováčci, premiéra může potkat brankáře Adama Brízgalu s Janem Kavanem, nadějného beka Tomáše Galvase a útočníky Jakuba Konečného s Marcelem Marcelem.

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami.

Reprezentace projevila zájem také o Nicka Malíka, statisticky nejlepšího gólmana základní části aktuální extraligové sezony, ale jednička Plzně se omluvila z osobních důvodů.

Úvodní kemp potrvá čtyři dny. Znovu se hráči v Karlových Varech potkají v pondělí 13. dubna, zde absolvují dvě přípravná střetnutí s Německem (ve čtvrtek 16. dubna od 17.30 a v pátek 17. dubna od 17 hodin).

K dalšímu srazu se národní tým 20. dubna přesune do Jihlavy. Ve čtvrtek 23. dubna se od 19 hodin ve Vídni utká s Rakouskem, o den později v nové jihlavské aréně vyzve stejného soupeře v 17 hodin.

Vstupenky na MS v hokeji 2026: kde a za kolik je koupíte

Před začátkem jednoho z vrcholů sezony přijdou na řadu také dva turnaje v rámci Euro Hockey Tour, kde hokejisté tradičně změří síly s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.

České hokejové hry (nově pod názvem Fortuna Hockey Games) hostí od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, o týden později následují Švédské hokejové hry v Ängelholmu.

Šampionát se vrací do Švýcarska poprvé od roku 2009. Hrát se bude v Curychu a ve Fribourgu, kde se v rámci základní skupiny B představí také národní mužstvo.

V první fázi turnaje vyzve Dánsko (pátek 15. května ve 20.15), Slovinsko (sobota 16. května ve 20.15), Švédsko (pondělí 18. května ve 20.15), Itálii (středa 20. května v 16.15), Slovensko (sobota 23. května v 16.15), Norsko (pondělí 25. května v 16.15) a Kanadu (úterý 26. května ve 20.15).

Varaďa, Gross, či někdo jiný? Reprezentace dál hledá kouče, chce mít brzy jasno

Pro kouče Rulíka půjde o třetí a zároveň poslední šampionát na reprezentační střídačce, poté se vrátí do extraligy, od nové sezony přebírá Kladno.

O jeho nástupci se jedná, prezident Českého hokeje Alois Hadamczik chce mít o obsazení trenérského postu jasno ještě před začátkem mistrovství.

Česká nominace na první kemp před MS

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Adam BrízgalaKladno19. 6. 1998
Jan KavanKometa Brno20. 7. 2005
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Filip KrálKometa Brno20. 10. 1999
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Libor ZábranskýKometa Brno26. 5. 2000
Filip PyrochtaMladá Boleslav24. 6. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Martin JandusKladno2. 12. 1997
Útočníci
Matyáš FilipPlzeň14. 12. 2000
Ondřej RohlíkPlzeň17. 6. 2001
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
Petr FridrichOlomouc29. 5. 2000
Matyáš KantnerKärpät Oulu (Finsko)20. 6. 1998
Kevin KlímaHradec Králové5. 6. 1997
Radovan PavlíkHradec Králové18. 2. 1998
Jakub KonečnýKladno19. 6. 2002
Marcel MarcelKladno31. 10. 2003
Filip PřikrylČeské Budějovice2. 4. 2001
Jaromír PytlíkLiberec25. 9. 2001
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Výsledky

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

